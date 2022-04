5 tendencias de EdTech que cambiarán el aprendizaje entre ahora y 2030

El panorama educativo ha cambiado drásticamente en los últimos años. Las instituciones tradicionales enfrentan una demanda creciente para preparar a los estudiantes para los rápidos desafíos económicos, así como los cambios sociales, los nuevos trabajos y la aparición tecnológica. Según la encuesta The Future of Jobs Survey 2020 del Foro Económico Mundial, para 2025, 85 millones de puestos de trabajo pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, mientras que pueden surgir 97 millones de nuevos roles que están más adaptados a la nueva división del trabajo. trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos.

Eso significa que los cambios son inevitables.

Aquí hay un vistazo a cuál es el futuro de la educación y para qué cinco tendencias principales deben estar preparados los estudiantes, las instituciones educativas y las nuevas empresas de EdTech por igual.

1. Crear interacción entre estudiantes y profesores es crucial

Los MOOC (Massive Open Online Courses) han crecido rápidamente en años anteriores y están creciendo continuamente. Su fácil disponibilidad y flexibilidad han atraído a millones de estudiantes. A pesar de la creciente popularidad de los MOOC, se enfrentan a muchos desafíos, incluida la enorme tasa de abandono , que varía entre el 91 % y el 93 %, según un estudio de la revista Open Computer Science .

La sensación de aislamiento y la falta de colaboración en tiempo real con los mentores contribuyen a la alta tasa de deserción, según el estudio. Es por eso que construir una interacción con los profesores, así como un sólido trabajo en equipo, son fundamentales para evitar desalentar a los estudiantes y empujarlos a abandonar los estudios.

El futuro pertenece a esos cursos y a las nuevas empresas de EdTech que crean un entorno en el que un equipo de profesores y mentores apoyarán a los estudiantes en el camino.

2. El empleo es un resultado clave de la educación

La educación para el diploma, para una línea en un CV o para fanfarronear es cosa del pasado. En un mundo que cambia a un ritmo acelerado, las personas necesitan práctica real, e idealmente, practicar mientras estudian. Los cursos que entiendan esto tendrán una mejor posición. Pero, ¿cómo implementar esta estrategia? Intente crear un entorno de prueba en el que marcas y empresas reales le asignen tareas al alumno junto con el aprendizaje, el desempeño y la retroalimentación.

La educación debe estar constantemente actualizada y ajustada a los requerimientos del mercado. El resultado educativo final es el empleo, no un diploma o certificado.

Por lo tanto, además de proporcionar las habilidades actualizadas necesarias, las nuevas empresas de EdTech deben enseñar a su gente cómo promocionarse ante los empleadores, escribir un CV, comportarse en una entrevista y evaluar su trabajo. Los empleados deben asistir a entrevistas en diferentes empresas y averiguar por sí mismos lo que requiere el empleador, luego las nuevas empresas deben adaptar el plan de estudios a esas expectativas.

Los cursos de acuerdo de reparto de ingresos (ISA) también se están volviendo cada vez más populares. Eso significa que un estudiante, en lugar de pagar la educación, reembolsa el costo del curso después de la graduación con un porcentaje del salario por el tiempo necesario hasta que se paga la cantidad acordada. Esta es una gran motivación para que las nuevas empresas de EdTech se centren más en el resultado.

3. 'Edutainment:' Mezclando educación y entretenimiento

Otra forma de aumentar la participación en el proceso de aprendizaje es agregar algunos componentes de entretenimiento. Después de todo, ¿quién dijo que a los adultos no les gustan los juegos? Las generaciones Y y Z crecieron con Dandy Games, Tetris y Tamagotchi. A algunos todavía no les importa jugar a los tanques o salvar el planeta de una invasión zombi, mientras que otros construyen con entusiasmo una nueva casa en un juego de Los Sims. Entonces, ¿por qué no hacer que la educación sea igual de interesante?

Según un informe de investigación integral de Market Research Future, se espera que el tamaño del mercado de entretenimiento educativo supere los $ 10.11 mil millones para 2025 a una tasa de crecimiento anual compuesto de 11.61%.

El entretenimiento educativo es común tanto dentro como fuera de las aulas y existe en diferentes tipos de medios. Algunas de sus ventajas son el fomento del aprendizaje personalizado, la mejora de la visualización y la creatividad, una mayor conciencia de los temas teóricos, el aprendizaje en tiempo real y los beneficios del aprendizaje sin papel.

La educación debe ser multiformato (como video, juegos, texto, audio, redes sociales y tareas interactivas), y los estudiantes deben poder estudiar no solo en casa sino también en el camino. Las startups educativas deben pensar en cómo adaptar el contenido al formato de cada sitio, lo que conduce a una mayor eficiencia.

4. Actualización de los talentos y habilidades de los empleados

La educación debe integrarse en la rutina laboral, y las empresas deben centrarse ahora en mejorar las habilidades de sus trabajadores, porque en los próximos cinco años, las habilidades y roles de los empleados cambiarán drásticamente, y es crucial estar preparado para eso.

Según el informe Future of Jobs, los empleadores esperan ofrecer capacitación y perfeccionamiento a poco más del 70 % de sus empleados en promedio para 2025. En nuestra empresa Refocus, los ejecutivos pasan al menos una hora al día leyendo libros, ya que esto es lo que ayuda a cambie a operaciones, mire las situaciones desde una perspectiva diferente y aleje el zoom.

5. El trabajo en red como parte del proceso educativo

La educación del futuro debería proporcionar una red impresionante para los ex alumnos. Según el estudio Great Business Schools 2021, el 46 % de los solicitantes de empleo encuentran trabajo a través de redes tradicionales. Además, al menos el 70 % de los trabajos no se publican en línea, sin embargo, la mayoría de las personas pasan entre el 70 % y el 80 % de su tiempo escaneando las bolsas de trabajo digitales en lugar de hablar con los empleadores en persona.

Por lo tanto, las empresas de EdTech deberían celebrar reuniones en vivo regularmente donde los estudiantes, ex alumnos y empleados puedan intercambiar experiencias, colaborar y cooperar.

Para 2030, alrededor de 800 millones de personas estarán desempleadas debido a la robótica y la automatización , según una investigación de McKinsey & Company. Es por eso que las nuevas empresas e institutos de educación deben adaptar sus planes de estudio a los nuevos desafíos ahora para brindar más práctica y centrarse en la empleabilidad.

