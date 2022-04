Cómo el Dr. Muneeb Shah (Derm Doctor) consiguió 14 millones de seguidores en TikTok

Con más de 12 millones de seguidores, el Dr. Muneeb Shah ( @dermdoctor ) es uno de los creadores más influyentes de TikTok en la actualidad. Si se encuentra entre su enorme base de fans, sabe que el contenido de Shah es tan entretenido como informativo. “Todo esto comenzó como una forma de divertirse”, dijo Shah a Entrepreneur durante una entrevista reciente de IG Live. “Pero pronto aprendí que este contenido es una forma de brindar educación sobre la salud a millones de personas que carecen de los recursos para obtenerla de otra manera”.

Derm Doctor

Shah, cuyo contenido también se puede encontrar en Instagram y YouTube , habló con la directora de medios sociales de Entrepreneur , Sana Ali, para desglosar los aspectos creativos, educativos y comerciales de lo que hace y brindar inspiración y consejos detrás de escena para futuras estrellas virales. . Puede ver el video aquí y leer las conclusiones a continuación, que han sido editadas por su extensión y claridad.

como empezó

“En los primeros días de la pandemia, me convertí en consumidor de TikTok. TikTok es súper adictivo, y existen todas estas tendencias y sonidos que te ayudan a ser realmente creativo. Así que en realidad comencé a crear contenido por diversión y luego los videos comenzaron a despegar. Definitivamente fue algo involuntario. En un momento, hice un video educativo y me di cuenta de la respuesta positiva que había un gran espacio en blanco para buena información sobre el cuidado de la piel y la dermatología”.

Tiempo lo es todo

“Durante la pandemia, las personas pasaban mucho tiempo en Zoom, mirándose a la cara y pensando: 'Está bien, tengo este tiempo extra'. ¿Cómo puedo realmente tener una piel más saludable?' Y en lugar de enfocarse en encubrir las cosas, creo que mucha gente estaba tratando de curar su piel. Así que viste un gran aumento en el interés por el cuidado de la piel al mismo tiempo que, por cierto, comencé a crear contenido sobre el cuidado de la piel”.

Su consejo para los novatos.

“De hecho, dejé mis viejos videos solo para que la gente pudiera regresar y ver cómo comenzó todo. Sostenía la pieza del micrófono en mi iPhone y básicamente solo usaba una lámpara frente a mí como mi luz frontal. No hubo ningún proceso de pensamiento sobre los valores de producción en absoluto. Solo me estaba divirtiendo y creando contenido que pensé que resonaría en la gente. Así que aconsejaría a las personas que simplemente creen lo que crean que es bueno para ellos y para la comunidad que los rodea. Al principio, es el mejor momento porque puedes ser totalmente tú mismo y ser libre”.

Cuando se convirtió en algo más que un hobby

“Hay un problema real de acceso en los Estados Unidos con la atención médica. En ciertas áreas, no puede ver a un dermatólogo; usted no tiene acceso a los tipos de médicos que necesita... por lo que existe una enorme brecha de información que debe llenarse. Entonces, cuando comencé a crear contenido que se volvió viral sobre enfermedades específicas, fue cuando me di cuenta de que puedo educar a muchas personas. Mi mentor dijo: 'Acabas de educar a cinco millones de personas sobre la hidradenitis supurativa, lo que llevaría toda una vida hacerlo en persona'. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto es realmente importante y algo para integrar en mi vida a largo plazo. Fue entonces cuando giré para convertirlo en una plataforma real y me expandí a YouTube”.

Su alcance global

“Recientemente fui a la conferencia de la Academia Estadounidense de Dermatología en Boston. Acuden dermatólogos de todo el mundo, así que conocí a médicos de lugares como Brasil, Panamá, Paraguay y Chile. Y dijeron: 'Nuestros pacientes nos mostraron algunos de sus videos y nos hicieron preguntas sobre algunas de las cosas de las que hablaba'. Realmente es fascinante ver el alcance que puede tener como educador en estas plataformas: cómo puede difundir información en todo el mundo a la que muchas personas tienen problemas para acceder”.

Sobre su proceso

“Hay contenido que me puede llevar cuatro horas crear y otro que solo me lleva unos minutos. Depende de lo que sea. Entonces, hay un video que hice, y solo duró un minuto, donde fui a Los Ángeles. Eso involucró horas de mí personalmente usando Adobe Premiere para hacer que todos esos sonidos se alinearan y todas las imágenes solo para seguir el ritmo y todo. Pero si alguna vez me ves usando una diadema en mi video, eso significa que ese video fue hecho conmigo en la cama, a punto de irme a dormir, y vi algo a lo que sentí que necesitaba reaccionar o responder. Y literalmente salgo de la cama, grabo el video en 20 o 30 segundos y luego vuelvo a la cama”.

Por qué es importante YouTube

“Estamos invirtiendo mucha energía en YouTube. Nos gusta porque se puede buscar. Entonces, si los espectadores de todo el mundo tienen una pregunta como "¿Cómo trato el acné?" pueden escribirlo y aparecerán videos. Así que creamos videos que analizan formas muy sistemáticas y basadas en evidencia para abordar diferentes afecciones de la piel. Esas cosas de YouTube te llevarán como ocho horas, nueve horas por video”.

Sobre su impacto

“Ha habido muchos comentarios sobre mis videos que han sido asombrosos. Alguien me dirá que fueron a que le revisaran un lunar por algo que aprendieron de mis videos. Me dirán: 'Terminó siendo un melanoma temprano, y nunca hubiera entrado si no hicieras ese contenido'. Y eso para mí es como, '¡Guau!' Es increíble. Si leo un comentario como ese en un momento en el que me siento un poco desanimado, cansado o agotado, me hace sentir como, 'Está bien, esto, esto en realidad tiene un propósito, y necesito seguir adelante'”.