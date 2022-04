Los negocios siempre se han basado en la supervivencia del más apto, y hoy en día no es diferente. Con la pandemia alterando la faz de los negocios y creando un cambio de paradigma hacia la nueva normalidad, la innovación en las empresas dirigidas por servicios se ha vuelto aún más crítica. Atrás quedaron los días en que las empresas se contentaban con mantenerse a flote. O te estás adaptando de forma innovadora a los tiempos o preparándote para morder el polvo.

Ahora, una nueva categoría de tecnología permite a las empresas llevar sus servicios a otro nivel: la productización . Esa categoría se llama automatización inteligente: la informatización de procesos tradicionalmente realizados por humanos.

Adoptar la automatización inteligente para crear más flujos de ingresos

La automatización inteligente está en el centro de los esfuerzos de las marcas para brindar a sus clientes la mejor experiencia. Se está volviendo cada vez más importante para las empresas que buscan brindar un servicio al cliente superior. Al automatizar procesos y tareas que tradicionalmente realizan los humanos, las empresas pueden liberar a sus empleados experimentados para que se concentren en actividades más proactivas y centradas en el cliente.

Por ejemplo, los tramitadores de reclamaciones de seguros ya no necesitan ser expertos en reclamaciones, por lo que puede contratar a personas que simplemente sean buenos negociadores. Si incorpora experiencia en sistemas de automatización inteligente, crea un servicio de alta calidad que puede operar a gran escala, independientemente del tamaño de la fuerza laboral, ya que los servicios son más resistentes que las personas y están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. . El resultado es una mejor experiencia del cliente que, a su vez, conduce a un aumento de los ingresos.

Las empresas orientadas a los servicios no pueden ignorar la necesidad de automatizar más al mismo tiempo que garantizan que se satisfagan las necesidades de los clientes. Esto se puede lograr sin pasar por el largo camino de la ingeniería de software o la revisión de sistemas existentes completos. Hay un menú de plataformas de automatización inteligente basadas en SaaS sin código para elegir.

La productización lleva la automatización inteligente más allá

La automatización inteligente también se trata de generar nuevas fuentes de ingresos. En este momento, está alejando a las empresas de servicios profesionales del statu quo tradicional para convertir su propiedad intelectual en productos y servicios impulsados por IA. Estos están generando nuevos flujos de ingresos recurrentes. De hecho, una empresa de servicios profesionales cliente de Rainbird generó rápidamente cientos de miles de dólares en ingresos con una solución de crédito fiscal automatizada.

Otras industrias también han experimentado un crecimiento saludable. Tomemos como ejemplo los roboadvisors, que han permitido que un nuevo conjunto de productos automatizados de gestión y asesoramiento de inversiones llegue al mercado. Según Investopedia , la industria ha experimentado un crecimiento masivo a medida que los activos de los clientes administrados por robo-advisors alcanzaron casi $ 1 billón en 2020, y se espera que lleguen a $ 2,9 billones en todo el mundo para 2025.

Curiosamente, los asesores robóticos no necesariamente requieren aprendizaje automático, aunque muchos imaginan que sí. En cambio, los asesores robóticos pueden funcionar con una automatización de decisiones transparente y auditable, un componente clave de la automatización inteligente. La automatización de decisiones va más allá de las capacidades del humilde árbol de decisiones y permite la automatización inteligente para ayudar a las empresas dirigidas por servicios a ser más ágiles y receptivas a las necesidades de los clientes al convertir la experiencia en productos. En otras palabras, es una herramienta importante para las empresas que buscan obtener una ventaja competitiva.

Cómo las empresas de servicios pueden producir su conocimiento para aumentar los ingresos

La producción del conocimiento puede no estar en la parte superior de su estrategia, pero eso no significa que no pueda integrarse rápidamente en sus planes de crecimiento empresarial . A continuación se presentan algunas ideas que su empresa puede adoptar:

Identifique lo que desea lograr y su propósito, luego proceda a buscar un asesor de confianza que tenga la empatía para comprender lo que desea lograr y la reputación de apoyar el cambio. Investiga, sé bien educado e informado para que puedas diferenciar entre lo posible y lo imposible. Experimento y prueba AB. Permita que su educación se convierta en experimentación aprovechando las herramientas sin código para permitirle comenzar y aprender sobre la marcha. Involucrar a los colegas y hacer una lluvia de ideas. La automatización llegó para quedarse. Lo mejor es llevar a su fuerza laboral en el viaje con usted, ya que las organizaciones que adoptan la mentalidad de desarrollador ciudadano evolucionan más rápido.

La adaptación siempre ha sido el nombre del juego, y las empresas de servicios de una sola vía pueden evolucionar de manera innovadora mediante la adopción de la automatización inteligente. No solo proporciona otros flujos para generar ingresos , sino que también hace que su empresa sea resistente, escalable, competitiva y se diferencie de sus competidores.