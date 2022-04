Cómo los empresarios pueden capitalizar la revolución de la atención médica digital

El Internet de las cosas médicas (IoMT), que abarca todos los dispositivos conectados y las aplicaciones de software que anclan la infraestructura de tecnología de la información del sector de la salud global, se está expandiendo a un ritmo asombroso. Fortune Business Insights sugiere que el mercado global de IoMT alcanzará más de $ 187 mil millones en 2028 , frente a casi $ 31 mil millones en 2021.

Esta rápida expansión es producto tanto de las circunstancias como de la necesidad. Como en la mayoría de las otras industrias, los eventos recientes han acelerado dramáticamente la transformación digital en el cuidado de la salud. Dada la distancia física entre los cuidadores y los pacientes, los sensores remotos, las plataformas de telesalud, las aplicaciones de monitoreo de la salud y varias otras tecnologías que alguna vez fueron innovadoras, de repente se volvieron esenciales. Ahora, esta red de nodos conectados genera gran parte de los datos del mundo, y es probable que la proporción se expanda desde aquí.

Por supuesto, IoMT estaba creciendo incluso antes de la pandemia, ya que las organizaciones de atención médica han buscado durante mucho tiempo formas de aprovechar los datos para mejorar la viabilidad económica y los resultados de los pacientes. En muchos casos, lo han logrado. Los dispositivos y aplicaciones conectados han permitido a los proveedores hacer que los flujos de trabajo clínicos sean más eficientes y brindar una atención más personalizada a los pacientes. En el proceso, han eliminado lentamente las barreras que han afectado a la industria durante décadas.

El problema 'Triple A' de la atención médica

En general, la innovación tecnológica en el cuidado de la salud se ha quedado atrás en la mayoría de las otras industrias debido a tres obstáculos clave: accesibilidad, asequibilidad y precisión. Hasta hace relativamente poco tiempo, los proveedores dependían principalmente de una combinación de dispositivos independientes que recopilan y almacenan datos de forma independiente, lo que hace prácticamente imposible crear perfiles de salud completos para pacientes individuales. Sin embargo, eso es exactamente lo que los proveedores necesitan para brindar la atención personalizada que podría conducir a tratamientos más efectivos y mejores resultados a largo plazo para los pacientes. Gracias a la proliferación de sensores conectados, computación de vanguardia y otras tecnologías, consolidar la información del paciente ya no es una tarea insuperable, y la atención verdaderamente personalizada ya no es una quimera.

A medida que la tecnología mejora, la economía de las inversiones en tecnología también se vuelve más viable. Los procesos que antes requerían un laboratorio completo, equipado con equipos costosos y equipos multidisciplinarios de expertos altamente remunerados, ahora se llevan a cabo en dispositivos portátiles administrados con plataformas de software únicas. Esa conectividad está abriendo un mundo de posibilidades, muchas de las cuales recién ahora comienzan a surgir.

No en vano, la inmensa promesa de IoMT está atrayendo cada vez más la atención de los empresarios. Para aquellos que esperan capturar una parte del floreciente mercado de IoMT, aquí hay tres consejos a tener en cuenta:

1. Busque aplicaciones clínicas.

Empresas como Fitbit, Apple y muchas otras han desarrollado productos que utilizan datos de atención médica para empoderar a los consumidores. Las aplicaciones que monitorean la actividad física, el sueño, la dieta y muchos otros factores que contribuyen a la salud y el bienestar general de un individuo han permitido a los consumidores comprender mejor cómo sus elecciones de estilo de vida afectan su estado físico y mental. En el proceso, han acelerado el cambio de enfoque del sector del tratamiento a la prevención.

A pesar de que el mercado de aplicaciones de consumo está relativamente saturado, los médicos siguen estando desatendidos en comparación. Sí, existe un ecosistema creciente de herramientas que respaldan la gestión del flujo de trabajo, pero existe una enorme necesidad de soluciones que aprovechen IoMT para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. A medida que la edad promedio de la población mundial continúa aumentando , la proporción de pacientes por cuidadores también aumentará. Los empresarios que puedan equipar a los proveedores con tecnologías que permitan diagnósticos más oportunos y precisos pueden ayudar a aliviar la carga cada vez mayor sobre los sistemas de atención médica en todo el mundo, y tal vez también replantear una parte de un mercado de rápido crecimiento.

2. Haz un juego de plataformas.

El IoMT es una amalgama de tecnologías dispares que cumplen innumerables funciones diferentes. Si bien algunos de estos son vitales para los proveedores, los pacientes y el sector en general, su valor depende en gran medida de las plataformas subyacentes que los conectan.

Un dispositivo médico independiente que aprovecha la tecnología más avanzada no vale mucho si no puede integrarse con las otras tecnologías que las partes interesadas ya están utilizando. En lugar de desarrollar un solo dispositivo que resuelva un problema para proveedores o pacientes, los empresarios pueden ofrecer un valor exponencialmente mayor mediante el desarrollo de plataformas que conectan múltiples dispositivos. Eso no quiere decir que no haya demanda de sensores o aplicaciones independientes, pero al crear un ecosistema que puede evolucionar con las necesidades de los clientes, los empresarios pueden lograr un impacto más amplio y establecer una base para un crecimiento sostenible y mayores retornos financieros a largo plazo.

3. Priorizar la seguridad durante el desarrollo.

Los principales proveedores de la nube han ayudado a impulsar el crecimiento de IoMT al facilitar a los empresarios el desarrollo de soluciones que cumplen con los diversos estándares regulatorios que rigen el sector. Microsoft Azure, una plataforma como servicio (PaaS), ofrece planos predefinidos (incluido un plano que cumple con la ley HIPAA de alta confianza) que guían a los desarrolladores a través de los pasos para alojar datos confidenciales de forma segura en la nube. Google Cloud y Amazon AWS, ambos entregados a través de un modelo de infraestructura como servicio (IaaS), también proporcionan listas de verificación para construir una infraestructura de nube segura y compatible, aunque depende de los desarrolladores seguirlas.

Los datos de atención médica siempre han estado sujetos a una estricta supervisión regulatoria, y los empresarios en el espacio tendrán que dar cuenta cada vez más de un mosaico creciente de leyes de privacidad de datos además de los estándares establecidos de la industria. Eso es en gran medida algo bueno. Las vulnerabilidades en las soluciones IoMT podrían resultar no solo en la pérdida de datos altamente confidenciales (que son valiosos para los piratas informáticos), sino también en la pérdida de vidas . Al priorizar la seguridad y la privacidad en todas las etapas del desarrollo tecnológico, los empresarios pueden evitar la ira de los reguladores y las consecuencias potencialmente nefastas asociadas con los datos de atención médica comprometidos.

A medida que la atención médica mitiga los problemas de accesibilidad, asequibilidad y precisión, las oportunidades para la tecnología en el sector crecerán a pasos agigantados, y la IoMT solo se volverá más generalizada. Con la multiplicación de datos individualizados, la atención médica personalizada basada en datos está más cerca que nunca.