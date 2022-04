3 formas simples de mejorar su energía y su trabajo

Todos tenemos esos períodos en nuestras vidas en los que nos sentimos como si hubiéramos chocado contra una pared de ladrillos. yo se que tengo Todo lo que estamos tratando de hacer despegar encuentra resistencia. Una tras otra, las puertas se nos cierran en la cara. Estos obstáculos pueden parecer muy desmoralizadores, y por una buena razón: parecen muy injustos. Pero a pesar de cómo te sientas a merced de los acontecimientos, la respuesta no está en la culpa ni en el victimismo. ¡Está dentro de ti!

He sido entrenador de negocios y orador público durante años. En ese tiempo, he explorado enumerar técnicas, prácticas y modalidades. Estos van desde retiros de escaneo cerebral y meditación al amanecer hasta compromisos uno a uno con mentores de negocios muy costosos.

Una práctica que, a primera vista, podría parecer un poco "allá afuera", es alinear tus energías. Puede ser muy fácil descartar este tipo de cosas como un montón de tonterías hippies, e incluso si somos receptivos a ello, podemos sentir que es un lujo para el que simplemente no tenemos tiempo. Pero, ¿y si alinear tus energías y rejuvenecerlas te trajera más tiempo, claridad y energía?

Como les digo a mis clientes: si abre la puerta de su sistema de creencias y la deja abierta, se sorprenderá de lo que le espera. No estoy hablando de abrirlo y aceptar ciegamente todo lo que te digan. Estoy diciendo: simplemente no se interpongan en el camino con cinismo y negación.

¡No seas el camino de mayor resistencia para el universo!

Puede ser difícil, lo sé, conectar los puntos con prácticas esotéricas y resultados finales. Como una persona con mentalidad empresarial , probablemente esté más preocupado por las estrategias prácticas que le darán una ventaja competitiva.

Sin embargo, el problema es que, sin estar alineado con los resultados que desea para su negocio, está a merced de todo tipo de programación subconsciente que dicta las cosas entre bastidores. Esto significa que probablemente no eres consciente de todas las formas en que te estás saboteando. Si alguna vez (como yo) rehuyó una situación/oportunidad/persona, porque se sintió mal preparado para enfrentarla, o porque tenía miedo de mostrarse como un fraude, comprenderá lo que yo significar.

Piénselo de esta manera: cuando usted es la persona que se encuentra con alguien así, ¿cómo se siente hacia ellos? ¿Estás más o menos inclinado a ayudarlos? Si alguien pone la fachada de "No creo en mí mismo", lo más probable es que consideres ayudarlo como una pérdida de tiempo. Es la naturaleza humana. Cuando alguien demuestra que tiene el empuje, el entusiasmo, el talento y las ganas de aprender, irás hasta los confines de la Tierra por él.

Es muy fácil caer en la complacencia una vez que llevamos nuestro negocio al punto de ganarnos un salario más que adecuado. El impulso para tener éxito más allá de nuestra necesidad puede comenzar a decaer un poco. Si este es su caso, primero quiero señalar que no debe adjuntar vergüenza o culpa. Es perfectamente normal estar donde estás. Sin embargo, ahora que lo sabe, se trata de lo que elija hacer desde aquí.

No tienes que creer en las cosas "allá afuera" para reconocer que tu estado de ánimo afecta tu día y los resultados que ves a lo largo de él. Vaya a una reunión sintiéndose malhumorado y será corto con la gente. Haga eso y no aventurarán ideas por temor a provocar su ira, lo que limitará la productividad de esa reunión.

Tu energía impacta a los demás y cómo se relacionan contigo

Entonces, con eso en mente, aquí hay tres cosas simples que puede hacer para cambiar positivamente su energía y comenzar a ver beneficios tangibles en su negocio como resultado. Y no, no hace falta creer en lo esotérico para que funcionen.

1. Sonríe

Sí, lo siento. Sé que para algunos de ustedes, este será el momento más difícil para reunir la energía. Cuando estaba en mi punto más bajo, sostener un bloque de motor sobre mi cabeza durante dos horas parecía menos esfuerzo que esbozar una sonrisa. Sin embargo, ¡el impacto que esto tiene en tu energía e incluso en tu fisiología es enorme!

La próxima vez que tengas un mal día o estés luchando contra la fatiga , trata de sonreír. Llévate a algún lado si estás avergonzado, pero lanza la mayor sonrisa que puedas y nota el cambio inmediato en tu energía. Es profundo y te lo prometo: si lo haces regularmente, verás grandes mejoras en lo que obtienes. Estarás menos estresado, con más energía y más productivo.

2. Sea amable en su mente

Recuerdo a la estrella de Prison Break , Wentworth Miller, diciendo esto en una entrevista hace un tiempo, y realmente me quedó grabado. Había sufrido terriblemente con problemas de salud mental y episodios de depresión. Una gran parte de su recuperación fue aprender a hablar consigo mismo con compasión y cuidado, como si estuviera hablando con un amigo o un ser querido.

Muchos de nosotros luchamos con la práctica del amor propio . Cuando cometemos un error o producimos un resultado imperfecto, nuestros primeros pensamientos a menudo se dirigen a reprendernos a nosotros mismos. Diremos cosas como "¡Idiota! ¿Por qué hiciste eso?", "Nunca tendrás éxito", "No eres lo suficientemente bueno", etc. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Nunca le dirías eso a otra persona (al menos, espero que no lo hagas).

Como dijo Miller, cuando esos pensamientos aparezcan en tu mente, trata de contrarrestarlos con lo que le dirías a otra persona. Dígase a sí mismo que está bien y que está haciendo lo mejor que puede, de buena fe y con las mejores intenciones. Dése una charla de ánimo y sea amable. La vida ya es bastante difícil sin ser malo contigo mismo por encima de todo.

3. Respira antes de reaccionar

Somos bastante malos en esto, ¿no? Dado que la mayoría de nosotros nos sentamos la mayor parte de nuestra jornada laboral, tendemos a encorvarnos y respirar superficialmente. Esto es terrible para oxigenar nuestro cuerpo, y como resultado (y una dieta de alimentos procesados y convenientes), nos falta mucha energía.

Sin embargo, al igual que con la sonrisa, te animo a que practiques la respiración profunda a lo largo del día. Esto requerirá un poco más de delicadeza y práctica que sonreír, así que te recomiendo que busques un poco de respiración guiada. Se necesita mucho tiempo y fuerza de voluntad para habituarse a prácticas como esta, así que mantente firme. El otro beneficio de hacer una respiración controlada antes de tomar decisiones o reaccionar ante algo es que estarás mucho más inclinado a actuar racionalmente. Al ser más objetivo y menos propenso a las acciones dirigidas por el ego o las emociones, evitará más de esos casos de autosabotaje.

Hay innumerables otras formas de profundizar en esto, pero si puede dominar estas tres prácticas primero (más difícil de lo que parece), verá grandes mejoras en su productividad .