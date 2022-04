¿El secreto del éxito de Trader Joe? Adoptando esta estrategia empresarial japonesa

"El punto de partida para la mejora es reconocer la necesidad. Esto viene del reconocimiento de un problema. Si no se reconoce ningún problema, no hay reconocimiento de la necesidad de mejora. La complacencia es el archienemigo de kaizen". —Masaaki Imai, Kaizen: La clave del éxito competitivo de Japón

La filosofía de kaizen , o mejora continua, es una combinación de dos palabras: Kai , que significa cambio, y zen , que significa bueno. Aunque sus orígenes se remontan al esfuerzo de reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial, se dio a conocer en Occidente después de que el teórico organizacional japonés Masaaki Imai publicara el libro Kaizen: The Key To Japan's Competitive Success in 1986.

El concepto central detrás de kaizen es relativamente simple: siempre puedes mejorar las cosas, incluso si parecen estar bien por ahora. Es quizás más conocido como uno de los pilares del famoso Toyota Way , pero su alcance se extiende mucho más allá de Japón. Como solo un ejemplo, la querida cadena de supermercados Trader Joe's ha estado practicando kaizen desde 2007, cuando el director ejecutivo John Bane lo adoptó para ayudar a la empresa a expandirse.

No es una coincidencia que la mejora continua sea una parte integral de las filosofías de tantas empresas. Aún así, no siempre es obvio cómo implementarlo, especialmente cuando las cosas parecen ir bien.

Abordar los puntos de fricción

En 2004, el correo electrónico parecía un problema resuelto. Claro, era engorroso: redactar un mensaje significaba abrir una nueva página, las direcciones de correo electrónico debían ingresarse manualmente, etc., pero funcionó. Más o menos. Era mejor que el correo postal, de todos modos, y para la mayoría de la gente, eso era lo suficientemente bueno.

Pero “lo suficientemente bueno” no era lo suficientemente bueno para Google, que en ese momento estaba ocupado asegurando su reputación como una de las empresas más visionarias del mundo. Primero se pensó que su comunicado de prensa del Día de los Inocentes para Gmail era una broma, pero rápidamente quedó claro que el gigante tecnológico no estaba jugando. Gmail aplastó fácilmente a sus competidores con su servicio ultrarrápido, grandes cantidades de almacenamiento, autocompletado de correo electrónico y una interfaz ordenada.

Como dice el cofundador de Google, Larry Page, en el comunicado de prensa antes mencionado, la inspiración para Gmail vino de un usuario que se quejaba de la mala calidad del correo electrónico existente. "Le molestaba pasar todo el tiempo archivando mensajes o tratando de encontrarlos", dijo Page. "Y cuando no está haciendo eso, tiene que borrar el correo electrónico como loca para mantenerse por debajo del límite obligatorio de cuatro megabytes. Así que preguntó: '¿No pueden arreglar esto?'".

Resulta que podrían. Lo que me lleva al siguiente punto…

Haz espacio para proyectos paralelos

Los seguidores de kaizen saben que la mejora continua requiere un pensamiento profundo y creatividad. Entonces, no debería sorprender que muchas de nuestras innovaciones más conocidas, desde la teoría de la relatividad hasta Craigslist, comenzaron como proyectos paralelos. Incluso mi empresa, Jotform, fue algo en lo que comencé a trabajar durante mi tiempo libre fuera de mi trabajo como programador .

Es bien sabido que Google pide a sus empleados que usen el 20 por ciento de sus horas de trabajo para concentrarse en un proyecto general, no relacionado con sus trabajos diarios, que creen que beneficiará a la empresa. Fue durante este tiempo de proyecto que el desarrollador Paul Buchheit soñó con la idea de Gmail (que en ese momento había titulado "Caribou", una referencia a la caricatura Dilbert ).

Hacer lo mismo, día tras día, puede poner un freno real al pensamiento creativo. Si usted es el jefe, considere dar a sus empleados una cantidad designada de tiempo para dedicarlo a proyectos que no sean de trabajo diario. En Jotform, tenemos semanas de pirateo, que permiten a nuestros equipos de productos cinco días ininterrumpidos para trabajar en un solo problema o proyecto. Estas semanas no solo han resultado en algunas de nuestras innovaciones más importantes, sino que también son una excelente manera de colaborar y pensar en las cosas de una manera nueva.

Reflejo propio

practicando kaizen significa no aceptar nunca el statu quo. Pero para identificar áreas de crecimiento, debe estar dispuesto a reconocer sus puntos débiles.

Aquí es donde muchos líderes se equivocan, dice Deryl Sturdevant, exejecutivo de Toyota. Escribiendo para McKinsey , Sturdevant explica que, en muchos casos, los ejecutivos no son tan autorreflexivos u objetivos sobre la evaluación de su desempeño como deberían ser, y tienden a enfocarse en las cosas buenas que están haciendo. Eso no funciona en Toyota, donde “tan pronto como comienzas a progresar mucho hacia una meta, la meta cambia y la zanahoria se mueve”, dice Sturdevant.

“Es una parte profunda de la cultura crear nuevos desafíos constantemente y no descansar cuando te encuentras con los viejos”, escribe. “Solo a través de una autorreflexión honesta, los altos ejecutivos pueden aprender a concentrarse en las cosas que necesitan mejorar, aprender a cerrar las brechas y llegar a donde deben estar como líderes”.

Para un emprendedor ocupado, puede ser difícil encontrar tiempo para algo tan nebuloso como la autorreflexión. Pero es crucial. Dedique tiempo para verificar regularmente con usted mismo y evaluar qué tan bien está logrando sus objetivos, si su empresa se mantiene alineada con sus valores y recuerda su "por qué". También soy partidario de llevar un diario , lo que te da espacio para vaciar tu mente de la charla y pensar con más claridad sobre lo que funciona y lo que no.

ser persistente

Gmail estuvo en proceso durante años antes de que finalmente se lanzara al público. Independientemente de si está innovando en algo grande o simplificando las operaciones existentes, es importante mantenerse enfocado en mejorar a pesar de los obstáculos.

Los empresarios tienden a tener persistencia en su forma de pensar; después de todo, poner en marcha un negocio lo exige. Pero no termina ahí. La mejora continua significa mantener ese impulso después del lanzamiento de su negocio, independientemente de lo bien que vayan las cosas. Esto le dará una ventaja competitiva en los buenos tiempos y la capacidad de cambiar de rumbo cuando surjan obstáculos. No importa dónde estés, siempre hay espacio para crecer.

