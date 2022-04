Una trayectoria profesional exitosa no tiene que ser lineal

El ideal platónico de una carrera solía ser así: conseguir un trabajo después de la universidad , ascender en la empresa durante 40 años y jubilarse en paz. Pero con cada año que pasa, más y más estadounidenses se burlan de esta tradición, buscando rutas alternativas hacia el éxito y la realización.

En este momento, el 65% de los estadounidenses están buscando activamente nuevos trabajos. Algunos podrían estar comenzando su carrera y cuestionando si tomaron la decisión correcta. Otros pueden estar entre las innumerables personas motivadas para cambiar de carrera que surgen de la pandemia. Si usted es uno de este 65%, sepa que no está solo. Es perfectamente normal reevaluar su carrera y cambiar según sea necesario; de hecho, lo recomiendo.

Giros y vueltas

La mayoría de las carreras ya no son una progresión en línea recta del Punto A al Punto B. La mayoría de las personas exitosas que conozco exploran continuamente sus opciones a lo largo de sus carreras. El trabajador estadounidense promedio cambiará de trabajo 12 veces en su carrera, y es probable que ese número aumente en el futuro: un sorprendente 91% de los millennials esperan cambiar de trabajo cada tres años. Y aunque algunos se resistan a esos números, he visto a lo largo de mi carrera cómo una mentalidad flexible y abierta es en realidad un elemento crucial para el éxito. Tu carrera actual no es un destino; es simplemente la última parada en un viaje en curso.

Empecé mi carrera pensando que quería ser médico. Estudié biología e incluso conseguí un trabajo en atención médica después de la universidad. Entonces, ¿cómo terminé en recursos humanos ? Seguí mis intereses. Mi primer trabajo en el cuidado de la salud fue en recursos humanos y servicios de apoyo en un hogar grupal. Mientras trabajaba en este puesto, me di cuenta de que disfrutaba mucho más del lado de la atención médica orientado a las personas que de la ciencia misma. Empecé a tener más experiencia en la contratación y gestión de personas y, a partir de ahí, comenzaron a desarrollarse los giros y vueltas que han formado mi carrera.

Si hubiera considerado la atención médica como mi destino final y me hubiera quedado fijo en mi idea de convertirme en médico, nunca me habría topado con algunas de las oportunidades que ahora me siento tan agradecida de haber tenido. Además, nunca habría tenido la oportunidad de hacer un trabajo que realmente me emocione.

Por supuesto, esto no significa que el camino de todos será inherentemente serpenteante. Algunos pueden comenzar sus carreras queriendo convertirse en médicos y hacer precisamente eso. Sin embargo, es importante mantenerse abierto a nuevas posibilidades y aprovechar todas las oportunidades que pueda, incluso si esas oportunidades no vienen empaquetadas en la caja en la que pensó que podría encajar su carrera.

Mantén tus pies en el camino y tus ojos en el horizonte

A medida que avanza en su carrera, debe estar atento a nuevas oportunidades que pueden conducir a un trabajo más gratificante en un campo que no esperaba. Lo que es esencial para su éxito es que sienta pasión por su trabajo, no si su carrera sigue o no una ruta claramente trazada.

Si me hubiera quedado en el cuidado de la salud en lugar de seguir mis intereses en recursos humanos, es posible que no hubiera llegado muy lejos. No sé si hubiera llegado a la cima si no estuviera tan entusiasmado con mi trabajo como lo estoy hoy. Sin embargo, cuando reconocí y realicé un trabajo que me emocionaba, dejé de tener miedo de sumergirme en nuevas oportunidades. No siempre sabía lo que estaba a la vuelta de la esquina, pero estaba ansioso por averiguarlo. Nunca he tenido todas las respuestas, nadie las tiene nunca, pero no importaba. Estaba seguro de que podía resolver cualquier cosa, porque estaba motivado para tener éxito en este campo que amo.

No está mal comenzar su carrera con un plan o un objetivo final en mente, pero manténgase abierto a la posibilidad de que los postes de la portería se muevan o se desplacen. Presta atención a lo que está encendiendo el fuego debajo de ti. ¿Es el camino que emprendiste originalmente? ¿O te encuentras más comprometido en otro carril que podría valer la pena seguir? Nunca sabes dónde puedes terminar.

Aprende a aceptar el éxito

Tenga en cuenta el síndrome del impostor y los efectos adversos que puede tener en su carrera si lo permite. Los falsos sentimientos de inferioridad o inadecuación pueden impedirle ver todas las posibilidades que se le abren. Es posible que no se arriesgue a un nuevo trabajo que le interese porque nunca antes ha trabajado en el campo, o podría decidir no presentarse para un ascenso porque no cree que esté listo para ello. Para tener éxito, debe silenciar la voz en su cabeza que le dice que no es digno o no está preparado para nuevas oportunidades. Un poco de duda puede ser algo bueno, pero recuerda siempre: mereces estar donde estás o no estarías allí.

Cuando tenía 28 años, me dieron la responsabilidad de dirigir todo el continente americano para los recursos humanos en una empresa nueva. De repente, tuve a todo un equipo de personas mirándome en busca de instrucciones y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Estaba aterrorizado, pero me dije a mí mismo que el fracaso no era una opción. Tendría que resolverlo y aprender en el camino, y lo hice. Si hubiera pensado “Solo tengo 28 años. Esta no es la típica trayectoria profesional. No estoy listo”, habría estancado mi crecimiento y perdido un período emocionante de mi carrera.

Durante este tiempo, también tuve la suerte de tener aliados y campeones dentro de mi empresa que me ayudaron a crecer y convertirme en el líder que necesitaba ser. No podemos tener éxito solos; ninguno de nosotros tiene todas las respuestas, independientemente de lo avanzado que estemos en nuestras carreras. No significa que seas un impostor o un “fraude” si pides ayuda. Más bien, es una señal de confianza cuando eres capaz de admitir tus debilidades. No dejes que el síndrome del impostor te impida perseguir tus objetivos. Con los aliados adecuados, siempre tendrás gente esperando entre bastidores, lista para defender tus éxitos y reforzar tus defensas.

es tu carrera

Tu carrera no tiene que seguir la trayectoria tradicional del pasado o incluso la trayectoria que planeaste inicialmente. El viaje de todos hacia el éxito será diferente, lleno de giros y vueltas que nunca vimos venir, pero esas sorpresas son también las mismas cosas que hacen que la vida sea interesante.

Preste atención a lo que lo ilumina, manténgase abierto a nuevas posibilidades y traiga a sus aliados de confianza para el viaje. Es tu carrera, y por lo tanto es tuyo para crear. No tengas miedo de hacer con él lo que quieras.