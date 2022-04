Por qué doné $ 1.2 millones para pasar el rato con MrBeast

Bien, el título es un poco engañoso. Déjame darte un poco de contexto.

MrBeast, el noveno YouTuber más grande del mundo, se asoció con otro YouTuber popular y exingeniero de la NASA, Mark Rober, para salvar el océano. La iniciativa, #TeamSeas , en asociación con Ocean Conservancy, elimina una libra de basura del océano por cada $1 donado. Su objetivo era $30 millones, lo que eliminaría 30 millones de libras de basura del océano.

Doné $1.2 millones a esta causa , porque quiero salvar el mundo. De hecho, esa es la razón por la que comencé Great.com, el primer afiliado en línea del mundo que dona el 100 % de sus ingresos a organizaciones benéficas.

Más allá del motivo de "salvar el mundo", también hice una donación porque lo vi como una oportunidad. Una oportunidad para desafiar la forma en que la gente piensa sobre la filantropía , para crear más conciencia sobre #TeamSeas y, honestamente, para hacer crecer mi marca. Echemos un vistazo más profundo a estos puntos y lo que los empresarios pueden aprender de mi experiencia.

Relacionado: 4 estrategias para construir una marca más fuerte a través de la filantropía

la historia de fondo

Antes de sumergirnos en las lecciones, siento que debo explicar lo que sucedió. Me encontré con el proyecto #TeamSeas y me interesó contribuir a la causa. También soy un gran admirador de MrBeast y Rober, así como de las marcas que cada uno ha creado. Al estar yo mismo en el negocio de la construcción de marca , he aprendido mucho de estos dos y mucho más que podría aprender si nos conociéramos.

Entonces, me comuniqué en Twitter con una propuesta: contribuiría $ 1.2 millones a la iniciativa si aceptaran dejarme pasar el rato con ellos y su equipo en persona.

.@MarkRober @MrBeast @teamseas ¡Me encanta lo que estás haciendo! Me gustaría hacer una donación de $1,2 millones con la condición de que pueda ir y pasar el rato contigo unos días. ¡Ustedes son una gran inspiración para mí! Déjame saber ❤️ — Erik Bergman (@smilingerik) 31 de octubre de 2021

MrBeast y Rober respondieron de inmediato y aceptaron la propuesta. Entonces, doné $1.2 millones. Luego, volé a Carolina del Norte para pasar el rato con su equipo y ayudar con la transmisión en vivo de Slap-A-Thon de MrBeast para #TeamSeas.

Toda la experiencia fue un torbellino, desde que el tweet original se volvió viral y se discutió en Jimmy Kimmel Live hasta pasar tiempo con MrBeast y ver el trabajo que se realiza detrás de escena. Entonces, ¿qué aprendí?

Deja de tener miedo de hablar de filantropía

No estoy seguro de quién decidió que las donaciones caritativas deberían ser una actividad a puertas cerradas, pero es hora de repensar ese enfoque de la filantropía. Nos sentimos cómodos compartiendo premios, vacaciones, ropa costosa y otros lujos en las redes sociales y en conversaciones, pero rara vez las personas comparten sus donaciones caritativas. De hecho, cuatro de los 10 mayores donantes de #TeamSeas se etiquetaron a sí mismos como "anónimos" al enviar su donación.

Donar no es algo de lo que avergonzarse, debe celebrarse y fomentarse. Se ha demostrado científicamente que la generosidad y el altruismo aumentan la felicidad, mejoran la salud y reducen el estrés, áreas en las que a todos, especialmente a los empresarios, les vendría bien un pequeño impulso.

La filantropía en los negocios no solo ayuda al donante ya la causa, los estudios también han encontrado que las donaciones corporativas pueden aumentar la productividad en toda la organización. Un estudio de la Universidad de Southampton encontró que las donaciones benéficas aumentaron la productividad de los empleados en un 13 % en promedio y en un 30 % en los empleados con el desempeño más bajo.

La investigación sobre la influencia social también ha demostrado que las personas copiarán las buenas acciones si sienten que otros las están haciendo. En la sociedad actual, los empresarios influyen más que solo aquellos dentro de su círculo inmediato. Muchos, incluido yo mismo, tienen una gran red de seguidores en las redes sociales y con frecuencia se les pide que participen en podcasts, entrevistas y otros foros públicos. Somos considerados innovadores y líderes intelectuales, así que si no cambiamos la percepción de la filantropía, ¿quién lo hará?

Relacionado: El poder de la influencia social

A veces es necesario dar para recibir

Los emprendedores suelen ser audaces , por lo que no tenemos miedo de pedir consejo, dinero, tiempo, etc. a los demás. Este nivel de valentía tiene sus ventajas, pero si solo nos enfocamos en lo que queremos , puede causar tensión. en la relación y disminuir las posibilidades de obtener lo que estamos pidiendo.

En mi caso, quería tener la oportunidad de pasar el rato con MrBeast y su equipo. Tiene varios canales de YouTube, un equipo completo de empleados e incluso su propio restaurante de hamburguesas. ¿Realmente tiene tiempo para pasar el rato con algún vendedor afiliado al azar de Suecia? Probablemente no, pero aun así dijo que sí.

¿Por qué? Porque sabía lo que él quería en ese momento: donaciones para su causa. En lugar de solo pedir lo que quería, le di lo que él quería primero. Estaba dispuesto a priorizar su interés, aunque quería algo de él.

Si bien donar $ 1.2 millones puede ser un ejemplo extremo, los empresarios aún pueden practicar este ejercicio a cualquier escala. Si desea una tutoría , dedique tiempo a interactuar, comentar y felicitar el trabajo de otros emprendedores antes de pedirles que lo guíen. Si quieres conseguir un cliente, céntrate en el valor añadido que aportas y no estrictamente en lo que hacen tus bienes o servicios.

Al poner los intereses de la otra persona en primer lugar cuando le pides algo, puedes nivelar o incluso inclinar el intercambio de valor al mismo tiempo que muestras conciencia, aprecio y comprensión.

La caridad puede ser una poderosa herramienta de networking para los emprendedores

Los emprendedores siempre están buscando nuevas técnicas o herramientas que les ayuden a hacer crecer sus redes. Si bien es posible que nunca lo hayas pensado de esta manera, la caridad puede ser una de estas herramientas.

El crecimiento de mi sitio web durante los últimos cuatro años me ha ayudado a desarrollar una mejor comprensión de la caridad, particularmente el altruismo efectivo . En el camino, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con algunos innovadores increíbles en varios espacios diferentes. Gracias a la reciente donación a #TeamSeas, esa lista ahora incluye a una de las personas más influyentes del mundo, MrBeast.

La caridad y la filantropía, en general, pueden ser uno de los recursos de creación de redes más efectivos . La creación de redes requiere muchas cosas, pero la más importante es un interés mutuo, una causa o creencia compartida. Fundé mi sitio web con el objetivo de salvar el mundo y hemos centrado nuestros esfuerzos en donar a causas ambientales de alto impacto, como eliminar la basura del océano. La iniciativa #TeamSeas se alineó perfectamente con nuestra misión. Donar a la causa fue una oportunidad no solo para ayudar al planeta, sino también para establecer contactos con MrBeast y su equipo.

Como emprendedor, busque causas que le interesen y sumérjase en las organizaciones benéficas que trabajan en esa área. Manténgase al tanto de los demás que contribuyen y trabajan en ese espacio, y conéctese con los que se alinean con el lugar donde desea crecer profesionalmente. Involucrarse con causas en las que cree no solo abrirá más puertas para establecer contactos, sino que le dará un propósito y un impulso adicionales.

La reunión

Cuando aterricé en Carolina del Norte, no tenía idea de qué esperar. Después de todo, el único intercambio que realmente tuvimos hasta ese momento fue a través de un hilo de Twitter. Sin embargo, él y su equipo fueron increíbles. No solo me recibieron con los brazos abiertos, sino que MrBeast y yo tuvimos conversaciones realmente increíbles. Incluso jugamos un juego de póquer de caridad.

Las lecciones que aprendí de esta experiencia y la relación que desarrollé con él y su equipo son invaluables. ¿Quién sabe adónde conducirá esta relación? Pero por ahora, es una historia bastante loca.

Relacionado: La caridad corporativa es lo que inspira un mayor compromiso de los empleados