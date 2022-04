7 maneras de conocer su valor y sacudir la 'mentalidad de pobreza'

Mi nombre es Ashely Smith. Es uno de los nombres más comunes en los Estados Unidos (especialmente si naciste en los años 80), excepto que mi primer nombre está mal escrito debido a mi papá, que simplemente no podía escribir muy bien.

Soy el hijo del medio de cinco hermanos. De piel pálida, pecosos y ordinarios. Nací en Milton, Florida, a 15 minutos de la frontera del estado de Alabama. Su nombre original era "Pueblo del Infierno" porque los mosquitos, las serpientes, los brezos, los caimanes y el clima cálido y húmedo lo hacían indeseable para cualquier persona con una pizca de sentido común.

Ahora me siento en mi solárium lleno de plantas en St. Petersburg, Florida, y observo los restos de otro amanecer fantástico que se convierte en un cielo blanco y brillante. Mi SUV Mercedes se encuentra en el camino de entrada, un testimonio social de que me gradué de las carreteras hechas de arcilla y antenas de látigo.

Milton es todo menos un recuerdo lejano. Sin embargo, cuando pienso en todo lo que tuvo que pasar para traerme aquí, la gratitud brota en mi pecho por lo que no sabía en ese momento era la experiencia que necesitaba para pasar al siguiente nivel de mi vida.

Necesitaba crecer pobre. Necesitaba que mi papá nos dejara a los 8 años. Necesitaba aprender de la manera más dura que estaba alimentado por un profundo rechazo de las figuras paternas, es por eso que siempre me rompían el corazón los muchos "chicos malos" que deambulaban por la ciudad. Necesitaba que hubiera una vieja pista de patinaje donde pasaría horas rodando por el suelo resbaladizo de la pista, y necesitaba amarla profundamente.

Hace diez años, realmente estaba tratando de organizarme, especialmente para mi hija recién nacida. Me inscribí en la universidad y comencé a trabajar duro para convertirme en higienista dental: un salario anual de $ 70,000 y una semana laboral de 35 horas me pareció muy bueno.

Para ganar algo de experiencia en el campo, conseguí un trabajo como asistente dental y técnico de laboratorio. Y para escapar de la tumultuosa discusión con el chico malo #37, jugaba al roller derby por las noches.

Una noche, me presenté a la práctica del derby con un protector bucal que hice en el consultorio dental, con mi nombre de derby "Slim Skatey" escrito en el frente, y mi futuro comenzó a tomar forma. A las chicas del derby les encantó mi protector bucal, tanto que me pidieron que me lo comprara .

Compré una máquina de termoformado, una impresora troqueladora para el vinilo, pedí el material en línea y me instalé en mi armario de lavandería. He recorrido un largo camino desde que uso la parte superior de la lavadora y la secadora como mi espacio de trabajo.

Leí en alguna parte que cuando vas a trabajar en tu negocio, realmente vas a trabajar en ti mismo. Su negocio es un reflejo directo de usted. Nunca superará quién eres. Entonces, si quieres más, tienes que convertirte en más.

Dicho esto, aquí hay siete consejos para cualquiera que alguna vez haya tenido la idea de que merece más de la vida.

1. Aléjate de las personas negativas

Este es el regalo más grande que me he dado a mí mismo.

Me alejé del chico malo #37 de una vez por todas, y no me detuve ahí. Conseguí un segundo trabajo como mesero. Ahorré mi dinero y me mudé de "Hell Town". La determinación es una fuerza poderosa. No espere a que suceda, créelo usted mismo.

2. Conoce tu valor y acepta tu yo auténtico

Tener suficiente autoestima y confianza para poder decir: "No, no me tratarás de esa manera" vale su peso en oro, pero esto requiere un trabajo interno, y para una persona que viene de un entorno negativo, el viaje darse cuenta de su propio valor puede significar un largo camino de reprogramación de su cerebro.

Deja de compararte con otras personas. Incluso Beyonce también es solo una persona. Como yo, y como tú.

Concéntrate en ti mismo. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Desarrolle y nutra esos, y abandone cualquier hábito que lo esté frenando. Sabes en tu corazón lo que son.

3. Aprende paciencia

Mi mamá es una mujer algo caótica y descerebrada. Cuando era niño, teníamos montones de cajoneras en nuestra casa. Ella siempre quemaba mi queso asado. Se mueve demasiado rápido y tiene las cicatrices para probarlo. La amo y me parezco mucho a ella.

Tomar respiraciones largas y profundas me ayudó con la paciencia. Hacer una lista de cosas por hacer a primera hora de la mañana y ceñirse a ella (ni más ni menos) también ayuda, mucho. Implementar una rutina matutina para centrarse, hacer ejercicio y tener claro lo que está tratando de lograr ese día es un cambio de juego.

4. Ama y sé amable

Recuerda la tercera ley del movimiento de Newton: “Por cada acción hay una reacción igual y opuesta”.

Trabajo en mi negocio con la mejor de las intenciones. Para mí, es brindarles a nuestros clientes una gran experiencia en todos los sentidos. Cuando no nos sentimos 100% cómodos con la calidad de un producto, somos honestos al respecto y comenzamos de nuevo.

La experiencia del cliente es lo que importa. Estamos brindando un servicio, y debido a que nuestra intención es brindar una excelente experiencia integral, vemos el retorno de muchas maneras poderosas.

Uno de nuestros clientes más antiguos nos dijo la semana pasada que necesitamos "embotellar nuestro servicio al cliente y venderlo a otras compañías". Ese fue, con mucho, el mejor cumplido que pude recibir. Actúa con pura intención, amor y bondad, y tendrás éxito.

5. Trabaja duro y elimina las distracciones

Al principio, estaba dispuesto a eliminar algunas distracciones que sabía que no eran saludables para mí y que no me servirían a largo plazo.

Me encantaba salir los fines de semana y, a veces, entre semana. Me vestiría bien con mis amigos y saldría a la ciudad. Buscábamos tragos y atención. No me sirvió ni a mí ni a mis objetivos, así que lo dejé.

Esté dispuesto a renunciar a la gratificación inmediata por el éxito duradero.

6. Comience a devolver el dinero temprano

Ojalá hubiera hecho esto hace años. no lo hice

No fue hasta que leí el libro de Tony Robbins, "Money: Master the Game", que aprendí su importancia. En el libro, dijo: "Comience a devolver el 10% de sus ganancias y hágalo de una manera automatizada para que ni siquiera tenga que pensar en ello".

Pretendo que el dinero ni siquiera está allí. Hazlo, y hazlo ayer. Tu yo futuro te lo agradecerá y tu yo actual apenas notará la diferencia.

7. Eleva tus estándares

¿No te gusta dónde estás en la vida? ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Eleva tus estándares. Todo necesita mejorar.

Para mí, tuve que echar un buen vistazo a lo que estaba presentando. ¿Cómo es el sitio web? ¿Cómo son las imágenes del producto? ¿Cómo es nuestro servicio de atención al cliente? ¿Hacemos todo lo que decimos que vamos a hacer? ¿Qué tan rápido es el proceso? ¿Cómo se sienten nuestros clientes acerca de nosotros?

Hice una lista, abordé los problemas y, en unos pocos meses, habíamos escalado una vez más. Este es un proceso que uso tanto personalmente como en mi negocio. Todavía estoy trabajando para llegar al nivel más alto por mí mismo.

Hagas lo que hagas, sigue adelante y nunca te rindas. Si yo puedo salir de "Hell Town", tú también puedes.

