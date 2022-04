Romper con el consejo de fracasar rápido

“Te atreves a fallar rápido”, decía la descripción del trabajo para un puesto de liderazgo en una empresa emergente en crecimiento. Bastante rígido, y con un significado que ni siquiera está claro. Suponemos que esto significa que debemos ser innovadores, equivocarnos, aprender de ello y luego crecer. En algún lugar del camino a través de todo este fracaso, también se supone que debemos mantener nuestro trabajo o mantener nuestro negocio a flote.

Fallar rápido todavía significa fallar

No hay muchas personas o empresas que realmente estén luchando y que, sin embargo, celebren activamente sus errores. El problema es que el fracaso no paga las cuentas. El éxito sí. Y para millones de empresarios, fallar rápido no proporciona un plan de juego para el éxito sino un plan de evasión a medida que evitamos encontrar soluciones reales a problemas a menudo muy difíciles.

Tal vez haya algunos casos en los que "fracasar rápidamente" sea un mantra saludable, por ejemplo, en el caso de una empresa que alimentó a la fuerza millones de dólares en capital de riesgo para suavizar sus errores financieros y fallas repetidas. Si una empresa no tiene suficiente dinero en el banco para quebrar rápido repetidamente, nunca volvemos a saber de ellos ni de sus ideas.

La mayoría de los empresarios no están dotados de capital de riesgo y simplemente no pueden darse el lujo de fracasar.

Relacionado: 10 lecciones sobre el fracaso que todo emprendedor debe saber

Las citas pegadizas no salvarán su negocio

Hay una cita del general de la Segunda Guerra Mundial George S. Patton que me vuelve loco: "Un buen plan ejecutado violentamente ahora es mucho mejor que un plan perfecto ejecutado la próxima semana".

Bien, Patton, ¿enviaré 100.000 soldados a una “ejecución violenta” porque es “mucho mejor” que el plan perfecto de la próxima semana? Parece imprudente, ¿verdad? ¿No estaría justificado un momento de pausa para la claridad estratégica? "Ejecución violenta" recuerda a otro cliché gastado, que "la indecisión es una decisión". Quiero decir, realmente no lo es.

Esto se tuerce aún más por los directores ejecutivos a quienes les encanta hablar sobre saltar de un acantilado y construir un avión en el camino hacia abajo. (Le robaron esa línea a Reid Hoffman, uno de los cofundadores de LinkedIn, quien la popularizó hace unos años). Y lo entiendo. Las fallas son inevitables cuando toma riesgos en los negocios, y las lecciones aprendidas de ellas deben aprovecharse, pero cuando experimenta una gran falla, tal vez una que termine con la empresa, las citas famosas no brindan soluciones.

Relacionado: 10 estrategias para emprendedores que se enfrentan al fracaso

Cómo proceder ante el fracaso

Esto es lo que me he llevado de mis propios fracasos, que a menudo han requerido más que una cita y una rápida limpieza:

Es importante comunicarse con gracia y calma sobre lo que puede parecer un fracaso pendiente. No queremos crear pánico en nuestro negocio, pero debemos ser auténticos y asumir la responsabilidad de encontrar una solución, si existe. Cerrar los ojos ante el problema o volverse poco comunicativo no ayuda a nadie.

También es importante abstenerse de experimentar tan agresivamente que la “ejecución violenta” de uno se vuelve imprudente. Hay una delgada línea entre poner todo lo que tienes en nuevas ideas y simplemente actuar como un lunático al que no se le debe confiar una empresa.

Escucha tu instinto. Solía ignorar mi instinto para apaciguar a los asesores o recopilar evidencia condenatoria para tomar una decisión más perfecta. ¡Sí, Patton me había advertido sobre esto! Sin embargo, actuar impulsivamente, y sí, violentamente, fue igualmente dañino. El equilibrio es clave. Debe dedicar tiempo a considerar los datos y su intuición por igual.

Solo entonces su plan de acción puede consistir en apuestas calculadas. Es inteligente tomar riesgos y abordar su negocio de manera experimental, pero no es inteligente aceptar el fracaso como si fuera el final del juego o incluso una parte necesaria del proceso.

Relacionado: La verdadera tasa de fracaso de las pequeñas empresas