Los 5 errores más comunes que cometen las empresas al diseñar un logotipo

En el negocio de administrar un negocio, especialmente si es un emprendedor en serie, el diseño del logotipo es uno de esos deberes que pueden dejarse de lado o delegarse a medida que se enfoca en problemas más importantes. Nunca le diría a un compañero emprendedor que no debería mantener la marca en perspectiva. Pero tampoco recomendaría que un propietario serio de una startup delegue la última palabra sobre su logotipo.

Y he aquí por qué: los logotipos son tremendamente difíciles de hacer absolutamente bien, e increíblemente fáciles de hacer muy, muy mal.

Teniendo en cuenta que un logotipo es una de las piezas más importantes de la marca; de hecho, la única pieza de marca visual que se asocia más comúnmente con su empresa. Es imperativo hacerlo bien.

Muchos de los errores que cometen los diseñadores de logotipos o los empresarios no son imposibles de percibir y evitar. Estos cinco errores comunes son flagrantes banderas rojas para un mal diseño de logotipo.

El diseño de bajo presupuesto puede ser demasiado obvio

Establecer y ceñirse a un presupuesto es clave para el lanzamiento exitoso de una startup. Pero la marca definitivamente tiene un lugar en el presupuesto, y se deben asignar fondos para ese objetivo. Tratar de promocionar la marca a bajo precio no es una buena idea para ningún negocio. Esto no significa que su logotipo tenga que ser prohibitivamente caro. De hecho, es posible terminar con un logotipo bien diseñado por menos de quinientos dólares. El bajo costo en sí mismo no es el error; es cuando un logotipo parece haber sido hecho a bajo precio que realmente va en contra de los intereses de la empresa.

Este puede ser un punto complicado para estar seguro, pero algunos evasivos de bajo costo a los que hay que prestar atención son los elementos pixelados. Estos podrían indicar que el diseño no es una imagen vectorial, lo cual no es bueno. Incluso podría indicar que los elementos fueron potencialmente copiados del diseño de otra persona. O íconos comunes y fuentes que parecen, a falta de una palabra mejor, comprados en la tienda. La falta de elementos individuales puede hacer que su logotipo se vea barato, incluso si no lo fuera.

Los logos genéricos son malos

Me gustaría usar este subtítulo como una demostración irónica de lo que quiero decir con el error común de desarrollar un logo demasiado genérico. No hay nada que hacer. Técnicamente, hace el trabajo. Pero al igual que este subtítulo no llama la atención, un logotipo genérico no sirve a los intereses de su empresa.

Para mí, la mejor manera de combatir este error es nunca conformarse con la primera iteración sin investigar qué otras opciones hay. Puede terminar volviendo a la primera versión de su logotipo. Pero definitivamente vale la pena el tiempo y el esfuerzo de trabajar con su diseñador (o hacer el trabajo usted mismo). Ajuste elementos como el color, la fuente y la iconografía para obtener una gama de posibilidades.

Por supuesto, también es importante tener absolutamente claro quién es usted, qué tiene para ofrecer y en qué valores se basa su empresa. Un gran logotipo (es decir, un logotipo no genérico) reflejará esas cualidades y diferenciará su logotipo del resto.

Evita el temido logo imitador

Hablando de diferenciarse del resto, el tercer error común que veo con demasiada frecuencia es un logotipo que se parece demasiado a otro. Ya es bastante malo cuando un logotipo se parece a una empresa que ni siquiera comparte un mercado o una industria. Pero es mucho peor cuando su logotipo se parece al de la competencia.

Algunos pueden decir que esto es, en sí mismo, un acto competitivo. Si se une a un mercado con mucha competencia exitosa, desarrollar un logotipo que se asemeje a la elección popular puede otorgarle parte de ese mercado. Incluso si es solo por accidente porque su audiencia pensó que estaban trabajando con su competencia. Por supuesto, esa es la decisión de cada empresario individual. En mi opinión, y en mi experiencia, esa es una forma segura de pegarse un tiro en el pie. A nadie le gusta que lo engañen, y los logotipos imitadores deliberados equivalen a intentos de engañar a su audiencia. Se darán cuenta y no les gustará.

Por otro lado, a veces la causa de un logotipo de imitación es simplemente no investigar lo suficiente. Entonces, investiga. Conoce el branding y sobre todo los logos de tu competencia. Seguir una tendencia es una cosa; no destacar es otra y puede ser un gran error.

El color no es solo una preferencia personal

Otro error común que todavía no puedo creer que veo tan a menudo es la mala elección del color. Para algunos de estos logotipos mal coloreados, se trata de una falla técnica, es decir, la reproducción del color salió mal de alguna manera, ya sea en forma impresa o virtual. Pero creo que el principal factor que contribuye a la mala elección del color es que algunos empresarios, e incluso algunos diseñadores gráficos, ven el color como una preferencia puramente personal.

Y no lo es Es decir, no debería ser. Son muchas las decisiones que se toman al elegir los colores de la marca. Lo que elija puede tener un gran impacto en el éxito de su negocio. Diría que la preferencia personal pertenece muy, muy abajo en la lista de factores. Su investigación sobre la competencia juega un papel mucho más importante. Lo mismo ocurre con la psicología del color . También lo hace su público objetivo y las preferencias que tienden a tener. Lo mismo ocurre con su otra marca. En resumen, si desea un gran diseño de logotipo, no elija simplemente un color que le guste. Es importante que te guste tu marca, que estés orgulloso de ella y quieras mostrarla. Pero, otros factores pesan más en la consideración.

El efecto del caos

Mi último error común que veo en los logotipos de empresas es lo que llamo el efecto del caos. Es una combinación de espaciado pobre y demasiados elementos que crean una tormenta perfecta de un logotipo. Uno que te hace querer apartar la mirada de él inmediatamente. Un logo que es memorable, pero por todas las razones equivocadas.

Su logotipo es pequeño. El espacio negativo es un recurso importante que debe aprovecharse para evitar un logotipo que parezca demasiado recargado. El logo acaba abrumando al espectador. El efecto de caos puede ser el resultado de tratar de recibir demasiados mensajes en un espacio demasiado pequeño. Por ejemplo, si tiene más de tres íconos en su logotipo icónico. O si hay demasiados detalles en su logotipo hasta el punto de que sería difícil dibujarlo de memoria. Si es así, puede que estés experimentando el efecto del caos. Pero tener incluso algunos elementos que están mal espaciados puede provocar el mismo sentimiento.

De cometer errores a hacerlo genial

El diseño de logotipos no es tan simple ni tan complicado como podríamos pensar. Sí, hay muchos elementos que intervienen en él. Pero en el fondo, se trata de presentarte a ti mismo y a tu empresa.

Es muy parecido a un apretón de manos. Hay muchos dedos que podrían estorbar si no están correctamente alineados. Pero si aprende a evitar cometer errores y mantenerse fuera de su propio camino, tampoco será demasiado difícil hacerlo bien.