Los 6 paquetes de aprendizaje electrónico más vendidos para impulsar su actividad secundaria

Si parece que todo el mundo tiene un ajetreo secundario, no se preocupe, no es el único que no tiene uno. Aunque sois casi una minoría. Hoy, el 45 por ciento de los estadounidenses informan tener un ajetreo secundario, un número asombroso. No hay escasez de oportunidades de ajetreo en estos días, solo necesita saber dónde saltar.

Para ayudarlo a comenzar, reunimos algunos de nuestros mejores cursos de aprendizaje en línea que pueden ayudarlo a comenzar una variedad de actividades secundarias.

1. El paquete completo de clases magistrales de NFT y creación de riqueza en criptomonedas

Probablemente haya oído hablar de los auges de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT). ¿Quieres hacer tu fortuna? Este extenso paquete le enseñará sobre múltiples oportunidades de creación de riqueza con blockchain, incluidas estrategias de inversión comprobadas.

Obtenga el paquete completo de clase magistral de desarrollo de riqueza en criptomonedas y NFT por $ 29.99 (reg. $ 1,200), un ahorro del 97 por ciento.

2. El paquete de capacitación para músicos y piano todo en uno 2022

Desde dar clases de música hasta escribir música para anuncios, hay un montón de trabajos secundarios que puedes realizar con habilidades musicales. Este paquete te enseñará piano, teoría musical y mucho más.

Obtenga el paquete de capacitación para músicos y piano todo en uno 2022 por $ 34 (reg. $ 1,600), un ahorro del 97 por ciento.

3. El paquete de preparación para la certificación PCEP de programación Python Premium 2022

Python es el lenguaje de programación más popular del mundo por una buena razón. Es relativamente fácil de aprender y comprender, es de propósito general y es extremadamente escalable. Eso significa que hay toneladas de conciertos disponibles para aquellos con habilidades de Python. Obtenga su certificación de Python en este paquete.

Obtenga el paquete de preparación para la certificación PCEP de programación Python Premium 2022 por $ 34.99 (reg. $ 2,400), un ahorro del 98 por ciento.

4. El paquete de clase magistral de NFT todo en uno para artistas y emprendedores

¿Tiene un interés especial en las NFT? Este paquete integral le presentará el concepto y lo ayudará a comprender cómo los artistas y empresarios usan las NFT para proteger su trabajo y como medio de inversión.

Obtenga el paquete de clase magistral de NFT todo en uno para artistas y emprendedores por $ 34.99 (reg. $ 2,200), un ahorro del 98 por ciento.

5. El paquete de lenguaje de señas estadounidense todo en uno 2022

El mundo laboral se está volviendo poco a poco más equitativo que nunca. Eso incluye brindar más acceso a las personas con discapacidad auditiva y muchas empresas pagarán para que su personal sea educado en el lenguaje de señas estadounidense (ASL). Aprenda ASL usted mismo y descubra cómo convertirse en instructor en este paquete.

Obtenga el paquete de lenguaje de señas americano todo en uno 2022 por $34.99 (reg. $3,200), un ahorro del 98 por ciento.

6. El paquete de piratería ética de gran tamaño todo en uno 2022

Las empresas de todos los tamaños están valorando la ciberseguridad en estos días. Puede obtener un gran ingreso adicional como un hacker ético que ayuda a exponer y parchear las vulnerabilidades en los sistemas empresariales. Este paquete lo ayudará a comenzar.

Obtenga el paquete de piratería ética de gran tamaño todo en uno 2022 por $ 42.99 (reg. $ 3,284), un ahorro del 98 por ciento.

