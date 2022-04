La FinTech que promueve la inclusión financiera de los micro comercios y tiendas de barrio en Colombia

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

De acuerdo con la ​​Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), en Colombia hay cerca de 700.000 micro comercios y según datos suministrados por el gremio de los comerciantes, hay cerca de 450,000 tiendas de barrio que generan alrededor de 1.75 millones de empleos en el país.

Mientras el país experimenta un auge de startups tecnológicas, una solución para mejorar la calidad de vida de los micro comercios y las tiendas de barrio en Colombia, está llegando de la mano de Super Pagos; una compañía de base tecnológica que ofrece soluciones financieras inclusivas y digitales para que los tenderos obtengan ingresos adicionales al poder ofrecer a sus clientes otras opciones de pago, no solo en efectivo.

Super Pagos, nace luego de que sus fundadores Baudoin Pineda y Miguel Giraldo, en sus vivencias en los diferentes barrios de las ciudades de Colombia como tenderos y distribuidores, identificaran las necesidades de los micro comercios del país, qué en Colombia son más de un millón.

Este segmento de la economía tradicional, donde según un estudio el 65% de los alimentos que adquieren los colombianos aún se compran en tiendas de barrio y donde el 20% de estas, tienen más de 20 años de antigüedad, de 5 a 10 años el 16%, de 2 a 5 años el 26% y el 38% menos de 2 años, y que poco a poco ha evolucionado en el tiempo, les permitió identificar a los fundadores de Súper Pagos que está industria no contaba con herramientas digitales y tecnológicas que les permitiera enfrentar los nuevos retos como actores del mercado, con un público cada día es más exigente, que reclama nuevas formas de comprar, mejores servicios, medios de pago digitales, tecnología y nuevos productos.

Hoy en día Super Pagos genera 75 empleos directos, alrededor de 500 indirectos y está presente en 750 municipios de los 32 departamentos del país llegando a más de 32 mil micro comercios vinculados que pueden usar las herramientas como ''refácil'' y ''apagar'', productos emblemáticos de la compañía.

Fundada en el 2019, Super Pagos permite que quienes usen su plataforma puedan tener un crecimiento de hasta el 20% en términos de ventas usando por ejemplo los pagos digitales, u ofreciendo servicios financieros, recargas a celulares, pagos, transferencias entre otros, permitiéndoles así diversificar el portafolio en un mundo donde cada día los clientes buscan nuevos y mejores servicios financieros.

En entrevista con Cristian Gamboa, quién es dueño de una papelería en el barrio Las Violetas en Dos Quebradas, Risaralda, en Colombia, manifiesta que desde que empezó a utilizar ''refácil'', la plataforma le ha permitido aumentar en alrededor de entre un 15 y un 20% el flujo de clientes en su negocio ya que encuentran una gran variedad de servicios que ellos pueden adquirir a través de esta solución digital en su papelería.

“Otro de los beneficios que he validado desde que estoy usando la plataforma, es que por ejemplo los clientes me hacen compras cruzadas, es decir, vienen a comprar pines o a realizar una recarga a celular y se van con algún otro producto de los que vendo en mi negocio” manifestó el señor Gamboa a este medio.

''Refácil'' y ''Apagar'' es una plataforma completamente gratuita para los micro comercios y las tiendas de barrio, la compañía no monetiza por el uso de la plataforma, sino que monetizan cada vez que un comercio hace una transacción, es decir, monetizan a través de terceros.

Según Pineda, lo más bonito de Super Pagos es que ha sido un modelo de negocio basado en un modelo de bootstrapping, donde no han recibido inversión, todo ha sido fondeado por los mismos clientes y los mismos dividendos que ha dejado la compañía.

Sin embargo, esto no quiere decir que la compañía no se encuentra en busca de inversión, de hecho, en estos momentos se encuentran iniciando una ronda de inversión que ellos la catalogan como su Serie A. “Es una serie atípica porque es nuestra primera ronda y de una vez vamos por una serie A, pero los números la respaldan. No consideramos que sea una ronda semilla o pre-semilla porque sería regalar la compañía con los números y cifras que ya tenemos,” dijo Pineda.

La plataforma, construyó alianzas con importantes entidades bancarias como Bancolombia, uno de los bancos más grandes de latinoamérica, para que los tenderos puedan ofrecer códigos QR a sus clientes sin la necesidad de un datáfono, lo que les ayudó a aumentar la competitividad frente a grandes supermercados y tiendas ocultas, así como crecer sus ventas.

Cifras a destacar

Desde el lanzamiento hace tres años, no han dejado de crecer a doble digito.

Cuentan con más de 30 mil micro comercios afiliados a su plataforma.

Aspiran a cerrar 2022 con más de 50 mil micro comercios afiliados a su solución.

Cerraron el 2021 con más de 100 millones de transacciones.

Mensualmente pasan por sus comercios aproximadamente más de 4 millones de usuarios que interactúan con los productos.

Tuvieron un cierre de ventas en el 2021 de 250 millones de dólares.

Más allá de sus buenas cifras en tan solo tres años de operación bajo un modelo de bootstrapping, Super Pagos genera un completo impacto social como: reducción de la pobreza, cerrar brechas, en igualdad de género, encontramos que alrededor del 40% de los comercios que atienden son liderados por mujeres.

Uno de los retos que según Pineda han tenido que afrontar, ha sido poder lograr tener una herramienta de fácil uso, teniendo en cuenta que el nivel educativo del sector que impactan, hay una población todavía adulta que son los propietarios de los micro comercios y tiendas, entonces el reto está en diseñar un producto que ellos no rechacen y que puedan usar con facilidad y que lo han hecho bastante bien.

Planes de expansión

Al observar que cuando se habla de micro comercios, la compañía pudo observar que estos se comportan de una manera muy similar y las necesidades son muy parecidas a las mismas de la región latina, lo que hace que sea un producto que se acomoda y es fácil de exportarlo de una manera sencilla a otros países de América Latina.

Con los planes de levantamiento de capital de la ronda de inversión para su Serie A, Super Pagos quiere llegar a más países latinos y ya cuentan con estudios de mercadeo para en un futuro llegar con sus servicios a México, Ecuador, Perú y Brasil

