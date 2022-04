Este es el secreto bien guardado para escribir contenido original convincente

¿Qué tan importante le pareció su negocio después de enterarse de la guerra en Ucrania? Para mí, leer sobre eso fue como leer sobre Covid-19 en marzo de 2020 nuevamente: me llenó esa sensación de impotencia vertiginosa, de tristeza inmensa y sin esperanza, y la sensación de que mi existencia mortal no tenía sentido en el gran macrocosmos del universo.

El mismo sentimiento se desarrolló en mayo de ese año cuando Minneapolis se incendió. Y en algún momento durante ese tiempo, también tuvimos los incendios forestales australianos: fuimos testigos de imágenes horrendas de un infierno en la tierra, una madre sosteniendo a su bebé en sus brazos con un fondo de pared de color rojo anaranjado.

Personalmente, esa época también estuvo marcada por el desmoronamiento de mi matrimonio y, en gran medida, de mi vida, algunos de cuyos detalles compartí en otro artículo de Entrepreneur . No vi a mis hijos durante unos meses. Las cosas se pusieron feas por un tiempo y finalmente me sentí como un hombre aplastado por las fuerzas cósmicas del universo: la trama de la tragedia definitiva.

Y ahora está Ucrania, y los medios de comunicación de masas que parecen decididos a convencernos de que esto es “¡exactamente como los meses anteriores a la Segunda Guerra Mundial!”. (no lo es) y que "¡ahora tenemos armas nucleares!" (También tenemos el milagro moderno de las redes sociales ).

Puede hacer que una persona se sienta bastante impotente, ¿no?

El poder de la autorreflexión

Me pregunté qué debería escribir para Emprendedor en medio de tanta miseria. Me inscribí en Entrepreneur Leadership Network el año pasado para escribir sobre escritura , para dar a la gente consejos sobre cómo promocionar sus negocios a través de la palabra escrita y cómo escribir un libro .

Pero, ¿el mundo? Escribir un artículo sobre "Cómo escribir un libro mejor" frente al estado de los asuntos globales y mi propio estado interior, simplemente me pareció incorrecto. Si hay algo que los últimos tres años (y especialmente este último año) hicieron por mí, fue ponerme en un estado de profunda autorreflexión sobre mi papel en el mundo y lo que significará mi breve tiempo aquí.

No estoy solo al entrar en ese estado meditativo. La Gran Resignación ha sido impulsada, en parte, por personas que se hacen estas mismas preguntas existenciales. La familia, los amigos y una mejor calidad de vida ocuparon un lugar más alto en las listas de deseos de muchas personas que “mi trabajo”.

En 2020, escribí un artículo para One Table, One World sobre mi primo, que era como un hermano para mí y que murió demasiado joven. Lloré mientras lo escribía. Otros que lo leyeron también lloraron. Todavía me cuesta leerlo, pero estoy orgulloso del trabajo porque significa algo. Quiero escribir piezas como esa todos los días.

Pero en estos días, tengo tanto trabajo como escritor independiente que paso mis días escribiendo sobre criptomonedas, estrategias de opciones, marketing digital, SEO, Android, Python y la plétora de temas adicionales con los que vienen las empresas.

Estoy agradecido por el trabajo y lo hago con orgullo, pero me chupa el alma cuando se prolonga demasiado. La vida debe tener equilibrio ; la única vez que mi estado de ánimo se hunde cuando escribo es cuando lo hago con demasiada frecuencia por dinero y no lo suficiente por amor.

Si todavía tuviera 20 años y rebosara de esperanza, si mi relación de 14 años y mi matrimonio de ocho años siguieran juntos, si la pandemia no hubiera llegado y borrado lo que soñé como el futuro mundo feliz en el que crecerían mis hijos. y si Rusia no hubiera invadido Ucrania, tal vez no me importaría tanto añadir sentido a lo que escribo cada día. Pero me he convertido en un alma inmensamente autorreflexiva que comprende ahora que algunos moretones nunca sanarán y que parte de volverse "sabio" es presionar esos moretones de vez en cuando para recordarme a mí mismo que todo se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, por lo que debemos hacer que cada momento cuente y cada artículo cuente.

Tu arma secreta para crear contenido original

Hay tantos artículos que Internet puede incluir sobre cómo mejorar su presencia en las redes sociales, cómo mejorar su perfil de LinkedIn o cómo escribir un mejor plan de negocios. Ya han sido escritos. Google los ha indexado y es poco probable que su artículo compita. Pero hay algo sobre lo que puede escribir que nunca se puede copiar: un tema relacionado con su negocio que sea único, significativo, útil y que tenga la posibilidad de competir con la oleada de historias similares que existen. Ese tema eres tú : Tus pensamientos, reflexiones e ideas. Si eres sincero en tu escritura, llegará un mensaje y la gente se sentirá conmovida por lo que has escrito.

Un artículo escrito desde el corazón simplemente tiene más posibilidades de resonar entre los lectores. Si luego puede adaptarlo a un servicio que ofrece, habrá resuelto definitivamente los problemas de creación de contenido de su empresa y habrá hecho algo significativo para el mundo, sin mencionar para usted mismo.