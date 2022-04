4 hábitos para recargar su resistencia digital como emprendedor ocupado

Los últimos dos años han puesto a prueba nuestra resistencia digital. De repente, lo digital fue responsable de todo: el trabajo, la comunicación, la creación de redes, los cumpleaños de los niños, lo que sea. En el exterior, parecía que la productividad digital había aumentado. En realidad, hemos estado pasando por una experiencia que Microsoft describió como “alta productividad enmascarando una fuerza laboral exhausta ”, con un agotamiento que afecta hasta al 76% de los empleados, líderes y empresarios.

Al igual que el colesterol, he notado que la productividad se presenta en dos formas: "buena productividad" y "mala productividad". Y gran parte de la productividad "mala" o tóxica en nuestra vida laboral está relacionada con el mal manejo de la resistencia digital, ese delicado equilibrio entre el intelecto digital y la resistencia humana.

Como emprendedor que dirige una empresa SaaS, estoy profundamente interesado en las tecnologías digitales, pero soy un defensor igualmente abierto del bienestar digital. Estos son algunos hábitos que nos ayudan a mí y a mi equipo a fomentar la resistencia digital y recuperar la buena productividad en nuestra vida laboral.

Invertir en monogamia digital

El psicólogo James Hollis dijo que las decisiones importantes deben tomarse en base a una pregunta clave: "¿Esta elección me agrandará o me disminuirá?" Al seleccionar herramientas digitales para mí o para el equipo, hago una pregunta similar: ¿esta tecnología aumentará nuestros recursos energéticos o los disminuirá?

Por ejemplo, revisamos nuestra pila tecnológica y nos aseguramos de que todos los trabajadores de oficina, remotos e híbridos estuvieran en sintonía. También escuché atentamente los comentarios y discutí qué soluciones digitales obstaculizaban la productividad o nuestra salud mental. Como resultado, los problemas de comunicación se redujeron incluso en comparación con los tiempos previos a la pandemia, la información urgente nunca se perdió y nuestro equipo global estuvo literalmente en la misma página, desde el desarrollo del producto hasta las reuniones diarias, la creación de equipos e incluso el tiempo de relajación.

La lección se extiende a todas las relaciones digitales en las que los empresarios quieren aumentar (y, como resultado, conservar) la energía. Independientemente de si eres un solopreneur o un equipo, para el bienestar digital, uno es mejor que dos. Redefina su pila de tecnología, escuche los comentarios y aproveche las tecnologías integradoras que marcan múltiples casillas.

Conviértete en un aprendiz experiencial

El aprendizaje experiencial, a diferencia del modelo de aprendizaje tradicional arraigado en la teoría, empuja al alumno a un entorno de aprendizaje práctico. Abarca experiencias prácticas, pensamiento crítico, resolución de problemas e inteligencia emocional, habilidades características del liderazgo empresarial.

El aprendizaje experiencial no se trata de lo que aprende, que puede ser cualquier cosa, desde un idioma extranjero hasta el desarrollo de MVP, sino cómo lo aprende. Algunos de los sellos distintivos del aprendizaje experiencial son el aprendizaje basado en problemas (perfeccionar una habilidad a través de la resolución de un desafío particular de la vida real), las prácticas, el aprendizaje comunitario y la tutoría. Lo que tienen en común todos estos modelos es el intercambio de experiencias en vivo y el empoderamiento.

¿Cómo se relaciona esto con el agotamiento digital? Tanto la experiencia de liderazgo como la investigación muestran que estamos en nuestro punto más saludable y feliz cuando nos enfrentamos a tareas complejas pero realizables en un entorno comunitario de apoyo. El aprendizaje experiencial desafía a los empresarios a crecer en nuevas direcciones mientras cambia el enfoque del intelecto digital al desarrollo de IQ y EQ personal.

Apóyate en la planificación adaptativa

Es ampliamente aceptado que el tiempo invertido en la planificación es tiempo ahorrado en la ejecución. Pero para recuperar esas horas perdidas, sanar del agotamiento digital y realinearse mentalmente con objetivos a largo plazo, los emprendedores deben ser buenos en algo más que en crear una agenda diaria.

La planificación adaptativa funciona mejor en el entorno denominado "BANI" (Frágil, Ansioso, No lineal, Incomprensible) que tenemos en 2022. Aplicable en múltiples campos, desde la implementación de software hasta la gestión de proyectos y la gestión de empleados, la planificación adaptativa es una mentalidad que prioriza soluciones colaborativas impulsadas por situaciones que eliminan los desafíos en lugar de enmascararlos, incluso con tecnología.

Por ejemplo, cuando el agotamiento digital se apoderó del mundo en 2020-21, nuestros equipos encontraron que la productividad estaba en jaque mate entre las reuniones en línea de "patrón a cuadros" (reuniones de 30 minutos seguidas de intervalos de 30 minutos) y las realidades del trabajo en casa. La planificación regular de arriba hacia abajo me haría culpar a las realidades de la crisis y mantener las cosas bajo un rígido control ejecutivo. Una mentalidad de planificación adaptativa inspiró a nuestro equipo distribuido a comunicar problemas abiertamente, coordinar horarios personales y formar una agenda flexible que evitó el agotamiento, mejoró la salud mental y la productividad.

Comience una rutina completamente nueva en 66 días

La mayoría de los empresarios argumentarían que no tenemos tiempo para introducir nuevas rutinas en horarios sobrecargados. A esto siempre digo que tenemos unas 120 horas a la semana que pasamos despiertos y dedicar dos o tres a una nueva rutina, como la actividad física, no es mucho.

Como fuente de energía bioquímica natural del cuerpo, el deporte es un antídoto contra el agotamiento digital . Cuando entreno en triatlón después de un día de trabajo dirigiendo una empresa de tecnología, no me estoy preparando para la carrera de Ironman. La hora que paso cuidando mi cuerpo me permite trabajar un par de horas más por la noche (no tiene precio para los empresarios), sin la inevitable sensación de agotamiento digital. Pero no soy solo yo. En 2022, nuestra empresa está invirtiendo en reembolsar al equipo las suscripciones de fitness y gimnasio, precisamente porque sabemos que la proactividad digital solo puede ir de la mano con el bienestar digital.

Aprovecha que solo se necesitan 66 días para convertir una nueva rutina en un hábito. Entonces, sea cual sea la rutina de desintoxicación que comiences a hacer hoy, ya sea física (ejercicio) o mental (p. ej., meditación, escribir un diario, un pasatiempo creativo, una nueva habilidad dura o blanda), esta dedicación no solo te ayudará a desconectarte digitalmente, sino que hará que tu vida más significativo y productivo, en el único sentido valioso de la palabra.

