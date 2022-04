Al multimillonario de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, le emocionaría hablar con Elon Musk sobre Twitter

Sam Bankman-Fried entiende a Elon Musk. El multimillonario de las criptomonedas, dueño de la plataforma de intercambio FTX, concedió una entrevista a Bloomberg TV en la que dijo que las redes sociales poseen un “modelo quebrado” que puede ser reparado utilizando la tecnología de cadenas de bloque (fundamental para la industria de los NFT’s y las criptomonedas). Según el joven de 30 años, el problema está en las políticas de moderación de las redes: "¿Cuál es la política de moderación para todas las redes sociales? ¿Son como tres tipos? Son las personas que dirigen tres empresas las que eligen lo que se censura y lo que no. Ese es un modelo roto… Vimos una red social que optó por no censurar la información errónea en 2016 y fue quemada por esa decisión; luego los vimos elegir la censura en 2020 y ser rostizados ​​​​por esa decisión".

Bloomberg | Getty Images

Según el empresario el problema con las redes es que cada una es independiente de la otra, incluso cuando pertenecen a la misma empresa como Facebook y WhatsApp que son parte de Meta: "No hay posibilidad de ver un tuit en Facebook. Si le envías un mensaje a alguien en Facebook, incluso WhatsApp no ​​puede leerlo, siendo de la misma empresa. Es un sistema realmente desordenado donde no hay interoperabilidad entre las diferentes plataformas".

Para Bankman-Fried el uso de blockchains podría resolver el problema e incluso fomentar la competencia: “Pones los mensajes subyacentes reales directamente en la blockchain. Lo que eso significa es que cualquier plataforma, en teoría, podría acceder a esos mismos conjuntos de mensajes. Entonces, ya sea que estés usando Facebook, Twitter o cualquier otra plataforma… todos se basan en todos los mensajes… Serían distintas interfases viviendo en el mismo universo”.

Hace unas semanas (antes de comprar acciones de Twitter e iniciar una cruzada para tomar el control de la red social), Elon Musk publicó un post en el que cuestionaba si la plataforma se “adhería a los principios de libertad de expresión”.

Al ser cuestionado por los entrevistadores de Bloomberg TV sobre si ya había platicado con Elon Musk para platicarle de su propuesta, Sam Bankman-Fried respondió: “No he hablado directamente con Elon de esto, pero me emocionaría poder hacerlo”.