Las primeras impresiones importan. Si bien solo toman décimas de segundo, una primera impresión cambiará toda la trayectoria de una reunión de negocios, para bien o para mal. Aquí hay seis estrategias importantes para dar una buena primera impresión que siempre debe tener en cuenta cuando asista a una importante reunión de negocios.

1. Luzca profesional

Tu apariencia es el factor determinante número uno de la primera impresión que das. Usar atuendo profesional para una reunión de negocios muestra respeto y reverencia hacia aquellos con los que se está reuniendo.

Hay varias claves a la hora de lucir presentable. Lo primero y más importante: la elección de la ropa. Los hombres deben enfocarse en ropa modesta y bien confeccionada, mientras que las mujeres pueden usar vestidos profesionales, trajes y otros estilos. Las joyas, las fragancias, los zapatos y la higiene son igualmente cruciales a los ojos de la profesionalidad.

Una pieza particularmente deslumbrante para que un hombre la use en una reunión de negocios es un reloj de lujo. Si bien un reloj de alta gama puede costar bastante dinero, afortunadamente, compañías como Luxury Watch Supply hacen que estos relojes sean accesibles sin pagar decenas de miles de dólares. Revelación completa, recientemente gané un Rolex GMT Master II a través de una competencia de relojes organizada por Luxury Watch Supply. Pagué alrededor de $1200 para participar en la competencia y gané el reloj de mis sueños, un reloj que seguramente impresionará a los clientes en futuras reuniones.

2. Ve preparado

Ya sea que se reúna con un compañero de trabajo, un supervisor o un cliente potencial , es muy importante que sepa lo que hace. No importa cuán profesionalmente se vista, ir a una reunión sin estar preparado tendrá un impacto negativo en la imagen que ha creado. Además de esto, no "hacer su tarea" muestra un nivel de falta de respeto hacia las personas con las que se reúne.

Al ingresar a una reunión, siempre esté preparado con preguntas, explicaciones o información (dependiendo de la reunión). Trate de llevar siempre al menos tres preguntas a la reunión con usted. Si usted es el conductor de la reunión, siga una agenda establecida para permitir que otros preparen sus pensamientos e ideas. Si es un participante, venga con sus puntos de discusión listos para participar activamente .

3. Sé puntual

La puntualidad en el lugar de trabajo es una excelente manera de construir su reputación y credibilidad entre sus compañeros. Esto no solo se aplica a las reuniones, sino también a los plazos y proyectos importantes.

Por el bien de la reunión, la puntualidad no solo causa una excelente primera impresión, sino que también permite que la agenda de la reunión se complete dentro del marco de tiempo establecido. Si bien los accidentes ocasionalmente ocurren más allá de su control, siempre debe acostumbrarse a esperar lo inesperado y darse tiempo.

En la nueva era digital, debe anticipar algunos contratiempos tecnológicos que puede encontrar a medida que se acerca la hora de inicio de una reunión. Antes de una reunión electrónica, prepárese en su plataforma de reunión virtual y resuelva cualquier problema que pueda tener para que pueda resolver cualquier problema potencial antes de que se convierta en un problema.

4. Participar y ser atractivo

Un error común que cometen las personas durante las reuniones es tratar de causar una buena impresión impresionando a los demás con su vasto conocimiento. Causar una impresión genuina y duradera no es "sorprender" a los demás, sino enfatizar y crear una conversación interesante y memorable. Para hacer esto, atraiga a su audiencia escuchando activamente lo que los demás tienen que decir y contribuyendo cuidadosamente.

En última instancia, cuanto más receptivo sea para los demás, más receptivos serán para usted. Cuando se enfoca en tener una conversación atractiva e interesante, se desarrollará una camaradería más natural alrededor de la reunión, haciéndola memorable y fructífera.

5. No tengas miedo de decir "no"

Todos tenemos la impresión de que decir "no" es algo malo, especialmente en los negocios. Cuando se trata de una reunión de negocios, eso está lejos de ser el caso.

De hecho, una de las maneras más fáciles de ganarse el respeto de las personas con las que se reúne es ser honesto y decir "no". En particular, si se está reuniendo con alguien que podría ser un cliente potencial, hay mucho que ganar al decir lo siguiente: "En realidad, probablemente no sea la mejor opción para hacer eso por usted, pero conozco a alguien que podría hacerlo". ser."

Ser transparente, honesto y servicial muestra qué tipo de persona eres y demuestra que te preocupas por los mejores intereses de otras personas. A veces, por incómodo que parezca, esto viene en forma de decir “no”.

6. Bonus: termina con un plan de acción

Has causado una gran primera impresión. Ahora bien, ¿cómo se debe terminar una reunión de negocios?

Para dejar a los demás de su reunión con una impresión positiva y duradera, siempre debe salir de una reunión con un plan de acción hacia los próximos pasos. A veces, esto puede ser tan simple como un correo electrónico de seguimiento para recapitular la conversación y resumir las preguntas que surgieron durante las reuniones. Otras veces, podría ser una lista mucho más concreta de lo que hay que hacer.

Esto se aplica tanto a los participantes de la reunión como a los que dirigen. Incluso si usted no es el que dirige la reunión, asegúrese de irse con conclusiones y un curso de acción directo para no dejar pasar ninguna tarea que se le presente.

Si usted es quien dirige la reunión, también es una buena práctica enviar seguimientos más adelante en la semana. Al hacerlo, resalte las tareas pendientes y verifique el progreso de quienes lo rodean. Si tiene la capacidad o habilidad, ofrézcase para ayudar.

No importa con quién se reúna, seguir esta sencilla lista de consejos ayudará a garantizar que la reunión sea un éxito rotundo. Si usted es profesional, está preparado y responde, la expectativa debe ser una reunión exitosa .