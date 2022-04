La primera vez que intentamos definir los valores fundamentales de nuestra empresa, fracasó. Esto es lo que hicimos diferente la segunda vez.

Dos años de agitación han cambiado mi empresa, Lattice, en su esencia. Durante los momentos más difíciles de los últimos dos años, encontré una fuerza inmensa en los valores de Lattice. Se hacen eco de lo que es más importante para nosotros como equipo. Cuando estaba cansado, estresado o solo, nuestros valores me motivaron a levantarme y seguir empujando. Me ayudaron a atravesar los peores momentos, y me mantuvieron en marcha mientras volvíamos a la reconstrucción y al crecimiento.

Mirando hacia atrás, estoy agradecido de haber tenido esos valores rectores como mi roca. Son fundamentales, inspiradores y motivadores, pero no fueron fáciles de crear.

Nuestro primer intento de valores fracasó miserablemente

En 2018, llevamos a todo el equipo de 30 personas a México para un evento fuera del sitio. Habíamos tenido un año ajetreado y nuestro plan era disfrutar de un largo fin de semana en la playa, nadar en el océano y disfrutar de las comidas juntos. La única actividad laboral que teníamos planificada era un ejercicio para definir los valores de nuestra empresa.

Nos sentamos en círculo en la playa y compartimos las cualidades que más valoramos en nuestros compañeros de trabajo. El ejercicio fue inesperadamente emotivo. Un ingeniero lacónico se puso de pie y explicó cómo la determinación y la perseverancia definieron su vida. Otros hablaron sobre cómo la honestidad sustentaba la confianza y la amistad. Uno de nuestros primeros especialistas en marketing pronunció un apasionado discurso sobre la creatividad. Reímos y lloramos y compartimos cosas que nunca tendríamos en la oficina.

A través de este proceso, creamos una lista de valores que creíamos que nos definían.

Excepto que no lo hicieron.

Es como si estuviéramos pintando un cuadro. Repartimos pinceles y soltamos a todos en el mismo lienzo. En lugar de una pintura hermosa, terminamos con todos los colores arremolinados en una papilla.

Los valores de “papilla” que se nos ocurrieron (empatía, esfuerzo, crecimiento) no nos describían; describieron básicamente todas las empresas de siempre . Eran lugares comunes vacíos que, cuando regresamos a San Francisco, no recuerdo que una sola persona los usara.

Estaba seguro de que habíamos clavado nuestros valores en México. Las plantas rodadoras que rodaban por nuestra oficina resaltaban lo equivocado que estaba.

Los grandes valores refuerzan lo que ya existe

Los grandes escritores de ficción identifican las verdades de la vida real y las incorporan a sus libros y poemas. Al leer sus palabras, terminas pensando: Eso es algo que he experimentado, pero nunca antes había podido identificarlo .

Los valores son similares. No deben dictar ni impulsar un nuevo comportamiento. Deben describir lo que ya está sucediendo en su organización.

Para nuestra segunda prueba de los valores de Lattice, nuestro director de operaciones, J Zac Stein, ejecutó un proceso con un grupo mucho más pequeño, principalmente él mismo, yo y mi cofundador, Eric Koslow. Tomamos un montón de frases comunes que nuestros colegas ya usaban y las pegamos por toda la sala. Buscamos las frases que resaltaran lo especial de nuestro equipo.

"Barco, compañero de barco, uno mismo" era uno. Siempre hablamos sobre cómo el éxito de nuestra empresa es más importante que el individuo, y cómo el bienestar de nuestros colegas es más importante que el nuestro. Ese se convirtió en nuestro primer valor.

"Cortar madera, llevar agua" era otro. Lo decíamos cada vez que teníamos que hacer algo duro, pero necesario. Nos entregamos al resultado y trabajamos incluso cuando nadie está mirando. Ese se convirtió en nuestro segundo valor.

"Clear Eyes", abordando todo con honestidad y claridad, se convirtió en el tercero. "¿Que sigue?" — una obsesión por crecer, mejorar y avanzar — completó el cuarteto.

La diferencia entre la honestidad y Clear Eyes puede parecer leve, pero es importante. El primero apunta hacia la calidad que admiramos. Este último es la cosa en sí misma: la calidad y la acción que realmente nos importan profundamente.

En México, nos enfocamos mucho más en lo primero. Nos dijimos que seríamos empáticos y esforzados. Pero en la oficina, esas fueron solo palabras. ¿Cómo demuestra empatía un ingeniero al escribir código? ¿Cómo incorpora un diseñador el esfuerzo al crear activos de habilitación de ventas?

Nuestros nuevos valores eran memorables y reales y estaban vinculados a comportamientos específicos. Cuando alguien en Lattice enfrentó una decisión para mejorar o reforzar la empresa, nuestros valores guiaron su toma de decisiones.

Se propagan como la pólvora.

Incluso hoy, años después, nuestros valores siguen siendo un pilar cultural. Ayudan a las personas a concentrarse en el lunes por la mañana y a superar problemas complejos. Nos inspiran a realizar actos desinteresados y abordar el trabajo invisible. Y nos motivan a superar las crisis y construir un futuro mejor.

Sé inflexible con tus valores.

Cuando los tiempos se ponen difíciles, no puede comprometer sus valores o su misión. Pero todo lo demás es juego limpio.

Para entender por qué, considere lo contrario: alguien que es dogmático e intransigente en su trabajo diario, pero flexible en sus valores y misión fundamentales. ¿Qué tan efectiva crees que sería esa persona?

Incluso cuando se trata de cosas que parecen importantes (la forma en que creamos productos, los objetivos que establecemos, nuestras prácticas de contratación, etc.), debemos estar dispuestos a dejarlo todo, especialmente las cosas más pequeñas que dejaron de servirnos hace años.

Creo que esta mentalidad es igualmente importante a nivel personal. ¿Hacia qué trabajarás, pase lo que pase? ¿Cómo tratarás a la gente, pase lo que pase? ¿Qué sabes que vas a valorar, pase lo que pase? Y luego, ¿cómo te asegurarás de mantenerte adaptable e infantil en tu voluntad de aprender y cambiar, para que puedas encontrarte con el mundo donde sea que esté?

Son nuestros valores los que dictan las respuestas a esas preguntas.

