Cómo volver a conectar con aquellos fuera de nuestro círculo interno

Durante los últimos dos años, hemos encontrado formas creativas de mantenernos conectados con nuestros amigos cercanos, colegas y familiares. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Antes de la pandemia teníamos conexiones periféricas profesionales y personales que pudimos mantener y nutrir. Es posible que hayamos interactuado menos con ellos, pero aún hubo ocasiones repetidas en las que interactuamos con ellos de manera regular. Muchas de estas relaciones se han derrumbado por completo a medida que luchamos por mantener las relaciones más cercanas a nosotros desde la distancia. Entonces, ¿es demasiado tarde? ¿Qué podemos hacer para reavivar nuestras otras relaciones? Aquí hay cuatro consejos para ayudarlo a reconstruir esas relaciones.

1. Sea un conector

Programe un evento en persona para reunir a sus conexiones. Puede haber quienes aún no se sientan cómodos, pero muchos anhelan una oportunidad para conectarse en la vida real. Puedes programar una comida o una actividad divertida. Mantenga el grupo en el lado más pequeño, 15-20 personas. Esto no solo le dará la oportunidad de volver a conectarse, sino que también les dará a los miembros de su red la oportunidad de comenzar a reconstruir sus propias redes. Su red también apreciará y recordará que usted es quien los reunió. Asegúrese de enviar un correo electrónico posterior al evento que conecte a todos los asistentes también.

Relacionado: ¿Quieres ser verdaderamente valorado? Cree oportunidades conectando personas.

2. Incorpora la reconexión en tu agenda

Con todos nosotros en casa y muchos sin regresar a la oficina, hay muy pocas oportunidades para encuentros casuales en la calle, en un evento o en el dispensador de agua. Es posible que haya asistido a ferias comerciales y conferencias regulares cada año antes de la pandemia que aún son virtuales. Pon la reconexión en tu calendario y conviértela en una prioridad de la misma manera que pondrías tareas como salir a correr todos los días o revisar el correo electrónico. Por ejemplo, comience poco a poco reservando tiempo para hacer tres llamadas a personas con las que no ha estado en contacto. O tome una taza de café en persona con alguien de su red todos los martes por la mañana. Si la reconexión tiene una prioridad y constancia en su agenda, será mucho más fácil reconstruir esas relaciones.

3. Ten una razón para comunicarte

A menudo, las personas luchan con una razón por la que deberían comunicarse con alguien en su red. Saben que deben comunicarse y quieren comunicarse, pero se sienten ansiosos por lo que dirán. A las personas les encanta que les pidan ayuda u ofrezcan consejos. Si tiene un proyecto o una necesidad con la que está luchando, comuníquese con alguien que pueda ayudarlo en su red. Otra razón para comunicarse es para expresar gratitud. Todos hemos escuchado la expresión, la ausencia acaricia el corazón. Esta expresión también se aplica a sus relaciones comerciales. A medida que nos hemos distanciado de nuestra red durante la pandemia, nos ha dado espacio para apreciar realmente el valor que han aportado a nuestras vidas. Llame a alguien o comuníquese por correo electrónico y agradézcale el consejo o la asistencia que le brindó en el pasado.

4. Da pequeños pasos

Incluso los mejores networkers están fuera de práctica. Nos olvidamos de cómo abrir conversaciones, cerrar conversaciones, saludar e interactuar en persona. Incluso las cosas que eran simples antes de la pandemia, como estrechar la mano de alguien en un evento, ahora son inciertas. No queremos que aquellos con los que interactuamos se sientan incómodos. También estamos fuera de práctica leyendo el lenguaje corporal y las señales sociales, ya que esas no son cosas que podríamos seguir refinando en el espacio virtual. Sea amable consigo mismo cuando vuelva a ingresar al mundo de las redes en persona. Piense en los momentos de su vida en los que comenzó algo nuevo o volvió a un pasatiempo que abandonó durante años. No serás un experto el primer día. Pero mejorarás gradualmente.

Relacionado: 7 habilidades de comunicación que todo emprendedor debe dominar

La belleza de las relaciones es que podemos continuar donde lo dejamos. Todos han pasado por sus propios desafíos durante los últimos años, y esperamos una conexión más humana. Simplemente salga y dé el primer paso levantando el teléfono, comprando un boleto para un evento en persona o enviando un correo electrónico para fijar una fecha para reunirse. Los beneficios son infinitos. ¡Feliz trabajo en red!

Relacionado: 7 estrategias para mantenerse en contacto