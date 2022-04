Esta es una forma de ayudarlo a terminar con sus ronquidos y finalmente disfrutar de un mejor sueño

El sueño es crucial para el éxito de cualquier emprendedor por varias razones. Sin una buena noche de sueño , no puede hacer su mejor trabajo y no puede ser el tipo de líder que desea ser.

Snore Circle

Puede haber una variedad de razones por las que no duerme bien, pero uno de los principales culpables son los ronquidos. Ya sea que sus propios ronquidos dificulten respirar y sentirse cómodo o los ronquidos de su pareja, no tiene que sufrir por ello. Durante nuestra actualización de primavera, estamos ofreciendo el Snore Circle YA4200 Electronic Muscle Stimulator Plus por un descuento adicional de $ 10 por tiempo limitado.

Este innovador dispositivo ataca los ronquidos en la fuente. Cuando duerme, su garganta, lengua y mandíbula se relajan, bloqueando ocasionalmente sus vías respiratorias, lo que produce el sonido de los ronquidos. Snore Circle se adhiere a la barbilla y estimula los músculos mediante la tecnología EMA+TENS para un alivio rápido y efectivo, dice la compañía. El diseño inteligente presenta un sensor de alta precisión y un algoritmo inteligente patentado que detecta los ronquidos y luego emite una pequeña corriente eléctrica inofensiva para estimular los nervios debajo de la barbilla para tensar los músculos y abrir las vías respiratorias. Así, los ronquidos desaparecerán.

Puede personalizar su tratamiento con 30 niveles de intensidad diferentes según la fuerza de sus ronquidos y la banda conductora asegura que el dispositivo permanezca firmemente en su barbilla mientras duerme. Además, con las aplicaciones Snore Circle y Sleeplus, puede personalizar su configuración y monitorear sus ronquidos todas las noches para evaluar mejor sus necesidades. Es una forma sencilla e intuitiva de atacar el origen de los ronquidos.

Di adiós a las noches inquietas y elimina los ronquidos de tu vida . En este momento, puede obtener el Snore Circle YA4200 Electronic Muscle Stimulator Plus por $ 89.99 (reg. $ 119) cuando usa el código de promoción SPRING10 al finalizar la compra.

