Tesla Tequila sale a la venta por $420 dólares por un instante y se agota

Lo que empezó en 2020 para el Día de los Inocentes (1 de abril en Estados Unidos) terminó por convertirse en un producto real y cotizado que ayer estuvo disponible a la venta solo por unos instantes. Así es: sets completos de la edición limitada de Tesla Tequila fueron puestos a la venta el 20 de abril (4/20), día en el que se celebra a la marihuana. La botella en forma de un rayo y acompañada por dos estilizados caballitos salió a la venta de la tienda de la página oficial de Tesla por $420 dólares (de nuevo 4/20) cuando habitualmente cuesta $250.

Como era de esperarse, la mercancía voló.

El Tesla Tequila es producido por la empresa Nosotros y se trata de una edición limitada de tan solo 420 botellas que fueron elaboradas dos años después de que Elon Musk posteara que la empresa estaba en bancarrota y que él había sido encontrado inconsciente, recargado en la carrocería de un Tesla Model 3 en cuyo interior había decenas de botellas de “Teslaquilla” (es decir: botellas de tequila).

Según la descripción del producto en la página: “está hecho de agaves de las tierras altas y las tierras bajas de origen sostenible. Envejecido durante 15 meses en barricas de roble francés, Tesla Tequila presenta una nariz de frutos secos y vainilla ligera con un final equilibrado de canela y pimienta. Cada botella de vidrio soplado a mano tiene un grabado único del 1 al 420 y viene con un juego de cristalería a juego y dos soportes de metal pulido con un logotipo T cepillado”.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1