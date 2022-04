Amazon acaba de hacer un movimiento inesperado que podría aplastar a FedEx y UPS

Amazon ya se ha convertido en el minorista en línea más dominante , y está listo para hacerse cargo del espacio de entrega a continuación. El gigante del comercio electrónico anunció el lanzamiento de su programa Comprar con Prime el jueves; el servicio brinda a los minoristas externos acceso a la extensa red de envío y cumplimiento de la compañía, incluso para pedidos en sitios que no son de Amazon.

Los minoristas que utilicen el servicio tendrán la opción de adjuntar el ícono Prime a los artículos en su sitio web que son elegibles para entrega gratuita en dos días o al día siguiente . Además, los miembros de Prime podrán usar la información de pago y envío asociada con sus cuentas de Amazon para realizar un pedido. Es una gran oportunidad para Amazon de sacar provecho, ya que los vendedores pagarán varias tarifas por el procesamiento de pagos, el cumplimiento, el almacenamiento y más.

Pero Buy with Prime aún no está disponible para todos los minoristas; por ahora, solo los vendedores que usan Fulfillment by Amazon (FBA) pueden aprovechar, solo por invitación. En última instancia, la compañía planea expandirse para incluir a otros comerciantes, lo que tiene el potencial de nivelar aún más a la compañía en el juego de entrega en línea, potencialmente mucho más allá de UPS, FedEx e incluso el Servicio Postal de EE. UU.

Actualmente, Amazon ofrece un programa de cumplimiento multicanal para permitir que los vendedores almacenen y envíen productos con los servicios de Amazon a través de sitios de terceros.

Buy with Prime es el movimiento más reciente de la compañía en una campaña de larga duración para maximizar las ganancias con sus operaciones de envío y logística en expansión . Según un informe de la empresa, los servicios de vendedores externos, incluidas las comisiones, las tarifas de cumplimiento y envío y otros servicios, aumentaron un 11 % interanual hasta los 30 300 millones de dólares en el trimestre más reciente.

