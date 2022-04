Michelle y Barack Obama le quitan la exclusiva a Spotify y buscan ya otras plataformas para sus podcasts

En 2019 Michelle y Barack Obama anunciaron que habían cerrado una alianza con Spotify para presentar de manera exclusiva en la plataforma un par de podcasts que han sido todo un éxito. El primer de ellos es The Michelle Obama Podcast, en el que Michelle conversa con amigos y familiares sobre las relaciones significativas que nos definen como personas; el segundo, Renegades: Born in the USA, es presentado por Barack y el legendario músico, Bruce Springsteen, y en él ambos hombres platican sobre sus vidas, la música y el amor hacia su país, pese a los retos y dificultades que enfrentan.

Scott Olson | Getty Images

La producción de los programas fue realizada por Higher Ground, la compañía productora de los Obama, y el trato fue de cerca de $25 millones de dólares.

Según Bloomberg los Obama están buscando un nuevo contrato para transmitir sus podcasts con otra empresa, pues no están satisfechos con los que Spotify les da. Le preocupación principal son las restricciones que la exclusividad con la plataforma supone, pues lo que buscan es alcanzar al mayor número de personas posible con sus programas. El trato actual con Spotify corre hasta noviembre de 2022 y todo indica que no será renovado. Higher Ground y los Obama se encuentran negociando con otras plataformas como Audible (plataforma que pertenece a Amazon) y iHeartMedia y supuestamente buscarán tratos que les permitan estar presentes en diversas plataformas de manera simultánea; Spotify podría seguir siendo una de ellas, pero no en exclusiva.

El trato de Spotify con los Obama es solo uno de los muchos que la plataforma de streaming de música y audio ha hecho para intentar posicionarse como la opción obligada para escuchar podcast. Entre las figuras con las que han cerrado tratos están el Príncipe Harry y Meghan Markle, y Joe Rogan el podcaster con quien cerraron un contrato de exclusividad por más $100 millones de dólares.

Higher Ground y los Obama también tienen una exclusiva con, plataforma en la que transmiten en exclusiva sus documentales, series y películas originales como Fatherhood, Becoming y el documental American Factory ganador del Oscar a Mejor Documental en 2020.