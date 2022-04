Abre tus puertas digitales: comunicación y trabajo remoto

La pandemia ha sido todo menos pan comido para las empresas, ya que ha obligado a las empresas a luchar financieramente y a tomar decisiones difíciles sin una idea clara de lo que podría deparar el futuro. Sin embargo, no todos los resultados de la crisis del virus son negativos: una de las mejores cosas de la pandemia es que gran parte de la fuerza laboral se ha trasladado al trabajo remoto. Este cambio es una de las mejores cosas que ha resultado de la experiencia porque, sin las conexiones habituales alrededor del enfriador de agua, los gerentes tienen que comunicarse intencionalmente con sus equipos para lograr el éxito.

Registros significativos

Los registros a través de Zoom u otras opciones no son un sustituto perfecto para las interacciones cara a cara, pero aún le permiten ver cómo les está yendo a todos y estar en la misma página. Además, ofrecen una forma de hacer preguntas, mostrar empatía y mantener las relaciones.

La cadencia de tus check-ins es fundamental. El objetivo, al igual que con las reuniones tradicionales, es encontrar un punto óptimo donde las personas tengan suficiente tiempo para comunicarse, pero no tantas reuniones que se sientan abrumadas o improductivas. Eso será diferente para cada negocio porque cada negocio tiene diferentes objetivos, recursos y tamaños de equipo. Experimentar le permitirá descubrir el número perfecto de registros.

En mi propia empresa, comenzamos a reunirnos cada dos días (lunes, miércoles, viernes). Cuando descubrimos que era demasiado, lo intentamos dos veces por semana (martes, jueves). Eso tampoco estuvo bien, y finalmente decidimos reunirnos todos los lunes durante una hora, lo que nos permitió conectarnos rápidamente al comienzo de la semana. Luego programamos reuniones individuales ad hoc según fuera necesario. Estar abiertos a probar diferentes combinaciones nos permitió descubrir qué funcionaba.

Incluso con nuestras reuniones de equipo, todavía entendía que hay muchas cosas que la gente necesita, logística o emocionalmente, para hablar uno a uno. Entonces, además de las reuniones semanales de los lunes, establecí un bloque de tiempo de oficina de tres horas en el que las personas podían programar una conversación. Cualquiera de mi equipo tuvo prioridad sobre otros trabajos durante ese bloque. Esas horas les dieron a las personas una manera de venir a mí y decirme lo que necesitaban, lo que les ayudó a sentir y ver que estaba de su lado.

buscar entender

Los entornos de trabajo remoto y de oficina no son lo mismo. Hay diferentes desafíos para trabajar desde casa que estar en una oficina y debe descubrir de manera proactiva las cosas específicas que necesitan sus personas remotas para superar sus obstáculos únicos.

Un área en la que esto se desarrolla en muchas empresas es el hardware tecnológico, específicamente los monitores de computadora. La mayoría de los empleados se han acostumbrado a trabajar en múltiples pantallas grandes para permitir que las personas vean múltiples tareas de manera cómoda y eficiente. Cuando se volvieron remotos, de repente tuvieron que intentar realizar proyectos en pantallas de portátiles más pequeñas o incluso en tabletas. Muchos líderes respondieron permitiendo que los trabajadores se llevaran sus monitores a casa o comprando monitores adicionales para que la gente pudiera alternar entre la oficina y el hogar si fuera necesario.

A medida que evolucionen su negocio y el entorno post-Covid, las necesidades de sus trabajadores remotos también evolucionarán. Mantenga las conexiones abiertas y continúe buscando información sobre lo que sería útil.

Administrar en función de los resultados

Antes de la pandemia, los líderes generalmente medían el desempeño observando métricas y evaluando las interacciones cara a cara que tenían con las personas. Por ejemplo, podrían tener en cuenta si alguien parecía molesto o estresado porque era visible al aire libre. El simple hecho de estar presente influyó en la percepción de dedicación.

En un entorno remoto, esto no funciona. No puede ver a su gente cada minuto, por lo que debe dejar de microgestionar, confiar en ellos para hacer su trabajo y evaluar más estrictamente en función de si se cumplieron los objetivos. La presencia no tiene tanto peso, aunque sigue siendo importante comprobarlo. Comprenda la situación de sus empleados y transmita que está allí para ayudarlos a ser lo más exitosos y productivos posible.

Esta nueva realidad significa que necesitará un proceso claro para analizar lo que está pasando de una manera más comprensiva. Lo que funcionó para mí es tener revisiones de logros todos los meses. A diferencia de las revisiones de desempeño, que generalmente resaltan las "áreas problemáticas" y se centran en el establecimiento de metas a través de la lente del líder, las revisiones de logros se enfocan en lo que el empleado podría hacer y sus aspiraciones. Están destinados a reconocer el progreso y proporcionar un reconocimiento alentador sin ignorar los percances que sucedieron en el camino. Mantener la reunión positiva y hacer que el trabajador reflexione sobre lo que salió bien o lo que quiere les da un mejor sentido de propiedad y aumenta su confianza.

Esté a la altura de las circunstancias con un nuevo conjunto de prioridades

Muchas empresas no tenían la opción de optar por el control remoto. Tuvieron que adaptarse o correr el riesgo de perder cuota de mercado o cerrar para siempre. La falta de elección no ha impedido que las empresas estén a la altura de las circunstancias. Impulsados a un lugar de trabajo más descentralizado, los gerentes tienen la oportunidad de ser más intencionales con sus acciones y comunicaciones. Pueden priorizar los registros, comprender las necesidades y administrar en función de los resultados para cumplir o incluso superar la productividad y las ganancias que lograron a través del trabajo en la oficina. Personalice el enfoque para las circunstancias únicas que enfrenta su negocio para maximizar sus resultados.