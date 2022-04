'Después de esto, creo que me iré de Verizon': Clientes furiosos después de que Verizon ignore los apagones que afectan a miles

puedes escucharme ahora? ¡Aparentemente no!

NurPhoto | Getty Images

El eslogan infame de Verizon no parecía ser demasiado preciso el miércoles cuando los cortes del servicio celular y de Internet barrieron el país sin previo aviso.

Más de 24,073 personas informaron apagones por Down Detector , y los apagones máximos se alcanzaron alrededor de las 4:30 p. m. EST.

La mayoría de los apagones informados procedían de la costa oeste (parcialmente de California), aunque parecían afectar a clientes de todo el país.

Relacionado: 3 formas de invertir en el crecimiento de 5G

Verizon no hizo una declaración de inmediato sobre las interrupciones, lo que dejó a muchos clientes confundidos sobre si había algún problema con sus dispositivos individuales o si los problemas eran generalizados.

Muchos recurrieron a las redes sociales para lamentarse de no haber sabido nada del proveedor de servicios, lo que causó indignación en Twitter por parte de clientes descontentos que exigieron respuestas de Verizon a través de la cuenta de soporte de Verizon.

Nos sentaremos aquí y fingiremos que todo #Verizon no está caído. No puedo hacer una llamada. no me sale internet. El Águila está comprometida. — Dave Portnoy (@stoolpresidente) 4 de marzo de 2022

Me gusta cómo tuve que buscar en Google la interrupción del servicio celular de Verizon para descubrir por qué mi teléfono de repente no podía hacer o recibir llamadas porque #Verizon no podía molestarse en notificar a sus clientes que la red no funcionaba. Súper increíble servicio al cliente allí mismo. – Melanie (Mel) (@melon_reads) 20 de abril de 2022

@Verizon ¿Vamos a ignorar el hecho de que toda su red está caída? ¿Por qué alguien no publicaría una actualización para los clientes? Después de esto, creo que me iré de Verizon. #Arrestado – Sr. (@woirhaye) 20 de abril de 2022

@Verizon @VerizonSupport Esta es la parte en la que hace una declaración pública, para que no llegue a la tendencia número 1 por una interrupción que no reconocerá. #Verizondown #Verizon – John1918 (@Johnc1918)20 de abril de 2022

@Verizon, ¿por qué demonios no funciona mi servicio? ¡La cantidad que pago por esto debería darme un servicio hasta el cielo! #verizonoutage #costaoeste – Mimosa (@bruncheveryday) 20 de abril de 2022

Entonces, ¿Verizon Wireless está caído en casi todas partes en los EE. UU.?



Genial... #verizon – K-Med (@TBCcast) (@K__Med) 20 de abril de 2022

@Verizon mi servicio telefónico ha estado caído por más de 24 horas sin actualizaciones de su equipo ???? – AMRIT (@_itsamrit)21 de abril de 2022

Hola #verizon , ¿sabes que tu servicio no funciona? No puedo hacer que reciba llamadas. Ni siquiera puedo llamar al servicio de atención al cliente. Y con todos los que conozco con Verizon. — Brad Bradley (@BradArn54608589) 20 de abril de 2022

@Verizon una interrupción durante más de 5 horas y aún no ha publicado una declaración asegurando a sus 110 millones de clientes que su servicio será restaurado y/o no está bajo amenaza de interrupción (para aquellos que no están afectados actualmente). Esperando por tu respuesta. #Verizondown #Verizon — Katie Laas (@KatieLaas)21 de abril de 2022

Yo @Verizon , ¿cuál es la noticia sobre la interrupción del servicio? me gustaría hacer llamadas telefónicas por favor – Stephen Barnett (@ ScubaSteve425) 21 de abril de 2022

Aunque algunos recibieron respuestas individuales, Verizon no emitió ningún tipo de declaración generalizada o confirmación en Verizon Support , Verizon principal o cualquier cuenta de Twitter relacionada.

Tampoco se publicó nada en el sitio web de Verizon ni se envió ningún tipo de correo electrónico a los clientes.

Relacionado: Verizon acaba de vender AOL y Yahoo por $ 5 mil millones

"Una interrupción de más de 5 horas y aún no ha publicado una declaración asegurando a sus 110 millones de clientes que se restablecerá su servicio", escribió un usuario.

"¿Simplemente vamos a ignorar el hecho de que toda su red está caída? ¿Por qué alguien no publicaría una actualización para los clientes?", señaló otro.

Muchos llamaron a la compañía por el mal servicio al cliente y presionaron a la compañía para que les diera actualizaciones.

Sin embargo, un vocero de Verizon emitió un comunicado a KCRA 3 el miércoles durante las interrupciones máximas alrededor de las 4:30 p. m.

"Un problema de fibra en el núcleo de la red provocó que algunos de nuestros clientes experimentaran fallas intermitentes en las llamadas hoy", dijo a KCRA 3 Liz Maly, portavoz de Verizon, en un comunicado. "Los ingenieros de Verizon identificaron y resolvieron el problema y la mayoría de los clientes afectados deberían ver el servicio como de costumbre. Si algún cliente aún experimenta problemas persistentes, reinicie su dispositivo. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado".

Los informes de apagones comenzaron a disminuir aproximadamente una hora más tarde con menos de 1,000 apagones informados a la medianoche.

Verizon bajó apenas un 5% año tras año a partir del jueves por la tarde.

Relacionado: 7 formas en que la tecnología está funcionando para abordar un mundo en crisis