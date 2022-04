The Boring Company, la empresa de Elon Musk que construye un sistema de transporte basado en túneles, recibe fondeo por $650 millones de dólares

The Boring Company es una de las empresas de Elon Musk y contrario a lo que indica su nombre, es todo menos aburrida. Desde su fundación en 2016 la compañía ha estado trabajando en el desarrollo de un sistema de túneles que ayuden a resolver los severos problemas de tráfico de las grandes urbes y que permitan la transportación ágil de pasajeros y mercancías de un lado a otro. Para conseguir su objetivo, la empresa ha logrado recaudar $675 millones de dólares en una ronda de financiamiento serie C.

Bloomberg | Getty Images

La meta de la empresa es erradicar para siempre el tráfico por medio de Loop, un sistema de transporte que moverá a los pasajeros a altas velocidades por debajo de la tierra. En un principio la empresa de Musk aseguraba que el sistema podría alcanzar velocidades de hasta 200 km/h, aunque en las pruebas que ha realizado solo ha logrado llegar a los 80 km/h.

Según la página oficial de la compañía, para resolver los problemas actuales de tráfico “las carreteras deben ir en 3D, lo que significa que se necesitan coches voladores o túneles. A diferencia de los autos voladores, los túneles son resistentes a la intemperie, están fuera de la vista y no se te caerán en la cabeza. Los túneles minimizan el uso de terrenos de superficie valiosos y no entran en conflicto con los sistemas de transporte existentes. Una gran red de túneles puede aliviar la congestión en cualquier ciudad; no importa cuánto crezca, siempre se pueden agregar más niveles de túneles”.

En octubre del 2021 The Boring Company recibió la aprobación para construir una primera red de túneles de 46 kilómetros debajo de la ciudad de Las Vegas con diversas estaciones incluyendo algunas en la franja de casinos.

Tras la inversión de capital, The Boring Company está valuada en $5.6 mil millones de dólares.

¿Qué son Loop y Prufrock?

El vehículo que se moverá a lo largo de los túneles lleva el nombre de Loop y es 100% eléctrico, muy similar a un Tesla. A diferencia del metro, en donde en convoy se detiene en cada una de las estaciones, este vehículo no hará paradas y llevará a los pasajeros directamente a su destino final. Según la empresa el proyecto de Las Vegas podría transportar a 57,000 pasajeros por hora (con 57 estaciones distribuidas por la red de túneles).

es la maquinaria creada por The Boring Company para cavar túneles a una velocidad de 1.6 kilómetros por semana. Esta tecnología le permitiría a la empresa construir una red de túneles en cuestión de semanas, a diferencia de las excavaciones tradicionales del metro que pueden tomar varios años en ser terminadas.