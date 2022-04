7 consejos para fundadores de startups de un emprendedor que se convirtió en VC

Construir una startup tecnológica es un largo viaje lleno de altibajos, y cada fundador debe tomar algunas decisiones cruciales en el camino. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer presentaciones a los capitalistas de riesgo, comprender su motivación y los principales "no" que hacen que el camino de un emprendedor sea más fácil.

1. Invierte en tu equipo

El mayor activo que tiene cualquier startup es su equipo. El producto puede cambiar, el mercado y las regulaciones también, pero si los miembros de tu equipo son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, si no entran en pánico y pueden trabajar en situaciones de ambigüedad, eso significa que tu startup es sostenible. Invierta su tiempo, dinero y experiencia en construir relaciones sólidas con profesionales talentosos a su alrededor. No importa qué crisis suceda, su equipo de personas con ideas afines estará allí para ayudarlo. Eso significa un poco de toma y daca. No olvides estar abierto a las críticas. Es difícil, pero las personas con las que trabajas necesitan sentirse valoradas y escuchadas. Por eso quieren poder ser abiertos y sinceros contigo. Los capitalistas de riesgo desafiarán sus cualidades de liderazgo y prestarán mucha atención a la atmósfera entre los miembros del equipo.

Relacionado: Cómo mantener adaptable a su equipo de inicio

2. No busques a tu inversor en las quedadas

No necesita perder el tiempo asistiendo a docenas de eventos, como orador o como oyente, en realidad. En el primer caso, alimenta principalmente tu ego. En el segundo, básicamente estás temiendo perderte algo. Ninguno es útil para el fundador de una startup , todo lo contrario. Covid nos ha enseñado a participar en todo tipo de interacciones sociales en línea, así que trate de pasar su tiempo con razón y organice las primeras reuniones a través de Internet. Asista solo a una cantidad limitada de eventos fuera de línea, donde puede aprender algo nuevo de expertos reales o conocer personas que podrían convertirse en una parte sólida de su red.

3. Quemar puentes

Esto puede sonar aterrador, pero para un capitalista de riesgo, el hecho de que un fundador se centre solo en su puesta en marcha es imprescindible. Por supuesto, ha habido casos en los que los fundadores exitosos ejecutaron dos o tres proyectos simultáneamente, incluso casos en los que tenían un trabajo de tiempo completo mientras construían su startup de forma paralela. Estas son raras excepciones. No considere estos ejemplos o reglas, porque los capitalistas de riesgo no lo hacen. Debes decidir si estás "todo adentro" si quieres que otros te den dinero y confiar en tu voluntad de crear una gran empresa.

4. Comprender la lógica de VC

Los capitalistas de riesgo solo considerarán aquellas oportunidades de inversión que probablemente puedan alcanzar su objetivo de obtener un retorno de la inversión 10 veces mayor. El plazo para ese regreso también debe ser realista. No debe exceder de 5 a 7 años de post-inversión. Los buenos términos del trato son igualmente importantes, por lo que debemos tener en cuenta una combinación del monto de la inversión, la valoración previa al dinero, la propiedad de acciones, la dilución potencial, el precio de compra de la adquisición, etc. El fundador y el inversionista estarán en el mismo barco durante bastante tiempo. Por lo tanto, es crucial que entiendan la motivación de cada uno desde el principio.

Relacionado: Comprender el modelo comercial de VC

5. Inspira con tu visión a largo plazo

Tienes que aprender a inspirar a las personas con tu visión a largo plazo. En realidad, este es el principal punto de diferencia entre un gran recaudador de fondos y uno de muchos. Dichos fundadores pueden vender el sentimiento de exclusividad y participación en la configuración de la historia. ¿Crees que el conserje de la NASA ayudó a los científicos a enviar un hombre a la luna? La misma lógica se aplica aquí. No venda solo el estado de la empresa a la fecha, convenza a los capitalistas de riesgo de que es un factor de cambio y produzca la prueba de que puede ejecutar su visión.

6. Pide retroalimentación en cada reunión con un VC

Trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana en su proyecto, es probable que caiga en la trampa de los conceptos erróneos . Los capitalistas de riesgo son una gran fuente de conexión a tierra para usted. Son expertos que revisan cientos de startups al mes. Están ahí para brindarle una nueva perspectiva. Úselo a su favor y haga preguntas. Y absolutamente gratis, así que acepta esa ganga. A veces puede traerle nuevas ideas y conocimientos para su negocio. A veces, puede ayudarlo a comprender cómo mejorar el tono y hacer que las reuniones con otros capitalistas de riesgo sean más eficientes. Crea una lista de preguntas antes de la reunión, sé tan curioso como puedas. ¡Te sorprenderá cómo a la gente le encanta compartir sus pensamientos y darte su opinión si ven que los escuchas! Trate de captar al menos una idea, un nuevo contacto o algunos pequeños cambios en la forma en que responde las preguntas.

7. Sé consciente de que tu empresa es un producto

Recuerde siempre que desde la perspectiva de VC, el producto no es lo que la empresa produce o vende, sino la empresa misma. Los inversores son los clientes que compran ese producto con la intención de encontrar otro cliente y obtener varias veces más de lo que invirtieron. El trabajo del fundador es vender ese producto y usar todas las herramientas y consejos disponibles para hacer realidad este trato.

Estos son los siete consejos que realmente han dado forma a mis años de emprendimiento e inversión . son simples Son lógicos. Y créeme, si tienes éxito con tu startup, tarde o temprano llegarás a estas mismas conclusiones. Siempre he estado agradecida por los invaluables consejos que he recibido a lo largo de mi camino. Me han llevado a estos consejos. Espero que estos consejos sean ese consejo similar que marque una diferencia clave en tu camino como emprendedor y te lleve al éxito que aspiras y mereces.

Relacionado: Por qué el capital de riesgo estratégico está prosperando en un mercado de fundadores