Reducción de la carga del cáncer en las comunidades negras: el papel de la educación y el apoyo de los inversores

Las dos primeras veces que escribí para Entrepreneur, reflexioné sobre la prematura muerte de dos grandes actores negros, Chadwick Boseman y Michael K. Williams . En ambos artículos, destaqué la necesidad de aumentar la detección del cáncer, los programas educativos y de concientización y mejorar el acceso a la prestación integral de atención médica, incluido el apoyo social y el asesoramiento sobre salud mental para las comunidades negras. El 12 de marzo, me enteré de otra muerte prematura de una figura pública negra, Traci Braxton, cuya hermana es la famosa cantautora Toni Braxton. Al igual que mi amor por Black Panther y The Wire , observé atracones de los populares Braxton Family Values a lo largo de los años y entendí intuitivamente la compleja dinámica de las familias unidas en base a la experiencia familiar.

El mismo día, 12 de marzo, también recibí un correo electrónico fortuito de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), titulado "3 consejos para hablar sobre la detección del cáncer", alentando a los seres queridos y cuidadores a ser compasivos, pacientes y considerados en su enfoque de defensa. Pero este mismo correo electrónico de la ACS mostró datos convincentes que me obligaron a analizar más a fondo el valor de la promoción, ya que mostraron datos de 2020 del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), que estima que una interrupción de 6 meses en la atención y la detección podría poner en riesgo casi 10 000 vidas adicionales en los próximos 10 años En pocas palabras, encontrar el cáncer temprano, cuando puede ser más fácil de tratar, puede salvar vidas.

Relacionado: Lo que nos dice la muerte de Chadwick Boseman sobre la atención médica en el lugar de trabajo

Sin embargo, a pesar de lo convincentes que son estos datos, todavía existe una necesidad palpable de esfuerzos de base destinados a aumentar la detección del cáncer y los programas educativos de concientización con un enfoque en las comunidades negras. Esto se debe a que las personas negras tienen la tasa de mortalidad más alta y la supervivencia más corta de cualquier grupo racial/étnico en los Estados Unidos para la mayoría de los cánceres. Sin embargo, todavía hay una escasez de profesionales médicos negros, científicos y otros roles vitales en el cuidado de la salud y las ciencias de la vida. Sorprendentemente, el brote de coronavirus ha facilitado muchas ocupaciones de ciencias de la vida en los Estados Unidos, pero estas oportunidades tienden a favorecer al 67 por ciento de los hombres blancos y asiáticos que predominantemente desempeñan funciones que van desde epidemiólogos hasta científicos investigadores. A pesar del interés por las ciencias o las matemáticas, los estudiantes afroamericanos, en particular los hombres, rara vez están expuestos a esas carreras.

Prácticamente en todos los idiomas, incluido mi igbo nativo, hay un dicho que dice: "los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos". Este es el fundamento detrás de Jumpstart Nova , "el primer fondo de riesgo en Estados Unidos que invierte exclusivamente en empresas fundadas y dirigidas por negros a la vanguardia de la innovación en el cuidado de la salud". Establecido por el aclamado empresario de Nashville Marcus Whitney, el fondo de 55 millones de dólares busca abordar décadas de falta de inversión crónica en grandes fundadores negros de la atención médica mediante la creación de oportunidades para que un fondo se concentre e invierta en ellos.

Una de las inversiones iniciales de JumpStart Nova es Cellevolve, una empresa de desarrollo y comercialización de terapia celular con sede en San Francisco que fue fundada por el Dr. Derrell Porter, ex alumno de Penn MD/MBA, veterano de la industria y uno de los pocos directores ejecutivos negros de biotecnología. En una entrevista conjunta del San Francisco Business Times, el Dr. Porter reflexionó sobre la inversión de Marcus en su primer esfuerzo empresarial, Cellevolve, "Las probabilidades son simplemente más altas. Eso no quiere decir que las personas que no se parecen a usted no puedan ver eso". pero tener a alguien como Marcus del otro lado que se parece a ti, hace que las probabilidades de que hagas esa conexión sean mucho más altas".

Relacionado: Michael K. Williams y la debacle de la salud mental en las comunidades negras

Afortunadamente, las grandes empresas farmacéuticas y otras organizaciones influyentes de las ciencias de la vida también están prestando atención. Por ejemplo, en octubre de 2021, Bristol Myers Squibb, junto con sus socios, National Medical Fellowships (NMF) y la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR), anunciaron el primer grupo de 52 médicos seleccionados para su Programa de desarrollo profesional de diversidad en ensayos clínicos. (BMSF DCTCDP). Estos 52 investigadores en etapa inicial son los primeros de 250 investigadores clínicos orientados a la comunidad que serán capacitados a través de la iniciativa de cinco años y $100 millones.

En conjunto, existe una gran necesidad de una mayor visibilidad de los líderes negros en ciencias de la vida y atención médica que pueden servir como modelos positivos que pueden ayudar a crear entusiasmo en torno a la ciencia, particularmente para los afroamericanos que siguen estando muy poco representados en laboratorios y centros de atención médica. Pero estos fundadores y directores generales negros también necesitan más aceptación y apoyo financiero en las primeras etapas para lanzar y mantener su visión empresarial. Además, las disparidades raciales en el acceso y la calidad de la atención han existido durante siglos y se necesitarán esfuerzos constantes y concertados para cerrar la brecha, particularmente en la detección del cáncer y la gestión de la atención.