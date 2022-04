3 maneras en que el aprendizaje de idiomas me ha convertido en un mejor líder

Las cualidades de un buen líder incluyen honestidad, confiabilidad, comunicación efectiva , humildad, perseverancia y pensamiento estratégico. Ya sea que sea el director ejecutivo de una empresa de tecnología global o el fundador de una pequeña empresa por primera vez, estos rasgos son cruciales para ser un líder exitoso en los negocios. Como chino-estadounidense nacido de padres taiwaneses, comencé a sumergirme en otros países a una edad temprana. Además de viajar a 100 países, también he vivido en ocho en cuatro continentes, lo que me permite no solo experimentar las formas de vida cotidianas en otras culturas, sino también aprender idiomas. Desde que me mudé a Alemania hace cinco años, he llegado a dominar el alemán, mi sexto idioma.

Si bien comprender varios idiomas es útil cuando viaja y conversa con personas fuera de la "burbuja" de uno, hay muchos más beneficios. Como CEO, mi conocimiento de otros idiomas me ha llevado a un mayor nivel de éxito. Liderar una empresa requiere un cierto nivel de comprensión en muchos aspectos diferentes, y aprender varios idiomas puede ayudarlo a mejorar su conjunto de habilidades de liderazgo en tres áreas importantes.

1. Comunicación efectiva y empatía

El tono en el que alguien habla suele dar una idea general de su emoción hacia el tema o la persona. Un líder efectivo es alguien que está abierto a las formas en que los demás se comunican, ya sean empleados o clientes, y sabe cómo responder.

Los grandes líderes también son capaces de administrar a través de las culturas. Tener conocimiento sobre los antecedentes de muchas culturas permite comprender el contexto cultural: estar al tanto de la historia de una cultura y de los principales eventos cambia la forma en que se discuten las cosas. La historia y el contexto son importantes y pueden proporcionar una mejor comprensión de los matices culturales.

Comprender un idioma también le permite comprender mejor el cociente cultural (CQ) de donde provienen quienes lo rodean. Si eres capaz de entender a alguien más allá de sus palabras, te permite sentir empatía y comunicarte en un nivel mucho más profundo e impactante como resultado.

2. La constancia ante todo

El crecimiento personal ha sido una gran parte de mi vida: he aprendido a salir de mi zona de confort, y mis padres inmigrantes, que no hablaban inglés cuando llegaron a Estados Unidos, me dan crédito por eso. Me enseñaron humildad, enfoque y determinación, que son todas las cosas que he llevado conmigo, ya sea aprendiendo seis idiomas o entrenando para competir en el International Natural Olympia como culturista a la edad de 40 años.

Perseverar en los tiempos difíciles, sin importar lo difícil que se ponga, es algo en lo que los líderes deben poner un gran énfasis. Esto establece un ejemplo que puede alentar a otra persona a seguir adelante y, en última instancia, puede conducir a un aumento de la moral y mejores resultados comerciales.

3. Ponte a prueba

Otro aspecto de ser un líder efectivo es desafiarte a ti mismo. Vivir en ocho países en cuatro continentes me ha permitido ver una cantidad increíble de interacciones y me ha posicionado para comunicarme con otros a través de otras formas además del lenguaje. Tener un conocimiento mínimo del idioma de un país antes de mudarme allí ha sido un desafío que he disfrutado. Me he esforzado por salir de mi zona de confort y aprovechar otras formas de comunicación, incluida la marcación de la emoción que alguien retrata cuando habla. Esto me ha enseñado numerosas tácticas cuando se trata de resolver problemas, ya sea usando señales con las manos mientras pedía direcciones o usando palabras que conocía para tratar de transmitir una oración, tenía que hacer lo que fuera necesario para adaptarme a la situación.

Esto también ha demostrado ser valioso en el espacio de trabajo. Si hay una crisis, descubro la mejor manera de enfrentarla. Si no se va a cumplir una fecha límite, miro otras opciones. Ser desafiado y empujado fuera de tu zona de confort tiene muchos más beneficios de los que podrías imaginar, y son cosas que puedes llevar contigo en diferentes aspectos de la vida.

Los líderes efectivos vienen en todas las formas y tamaños, de todos los ámbitos de la vida. La experiencia personal juega un papel tan importante cuando se trata de la forma en que los líderes manejan los desafíos y las expectativas. Estoy muy agradecido de haber conocido a personas de todo el mundo que me han enseñado lecciones tan valiosas que utilizo como líder en el lugar de trabajo y más allá.

