Es hora de recuperar su relación disfuncional con Covid-19

Es hora de que las pequeñas empresas recuperen el control de su relación disfuncional con el Covid-19.

Por mucho que nos gustaría ocultar el virus, declarar la independencia y simplemente seguir adelante, esas no están entre las opciones disponibles para nosotros. Si bien estamos entrando en una nueva fase de Covid-19 y las actitudes se están relajando, todavía hay riesgos a tener en cuenta.

Entonces, se requería una nueva distensión en la relación, un nuevo conjunto de Ts y Cs, como el camino hacia modelos operativos sostenibles, sin mencionar la cordura personal de los propietarios de pequeñas empresas que han estado en el lado equivocado de una situación abusiva durante el último. dos años.

Para ser justos, Covid generó mucha adaptación creativa en los negocios. Los programas de transformación que habrían ocurrido a lo largo de los años, se realizaron en meses. Los "pivotes" innovadores son ahora nuevas líneas de negocio y flujos de ingresos.

Aun así, el tema común ha sido un conjunto de decisiones intensamente a corto plazo, ya sea a nivel de empresas individuales o de gobiernos nacionales.

Y como nos estamos dando cuenta en los primeros días de 2022, hay deudas por vencer en muchas de las acciones tomadas hasta ahora en respuesta al virus, junto con algunas consecuencias imprevistas, prácticamente todo fuera del control de cualquier dueño de negocio individual. .

Así que volvamos a evaluar dónde estamos, lo que hemos aprendido, nuestras opciones y lo que podemos controlar.

Primero, un reconocimiento honesto de que podríamos estar más cerca del comienzo de este virus y sus variantes que del final.

Entonces, lo que está por venir no puede ser una serie interminable de medidas provisionales, sino más bien salir de la rueda de hámster de abrir y cerrar, mandatos de máscara o no, extensiones de estímulo o no, estirando la nómina para llegar a un clima más cálido o a las vacaciones. pasar la temporada.

En segundo lugar, si bien es imposible calcular o incluso comprender la profundidad de los cambios que el virus nos ha activado o impuesto, es obvio que ese cambio a nivel de las actitudes y el comportamiento humanos es el más profundo.

El cambio a nivel de personas reales tiende a ser permanente, por lo que comprendemos mejor cómo se rehace tanto para nuestros clientes como para las personas que trabajan para nosotros.

En tercer lugar, y esta no es una lista exhaustiva de consideraciones, pero a pesar de lo difíciles que han sido los últimos dos años para las personas que dirigen la economía de las pequeñas empresas, el grado general de dificultad sigue aumentando.

Los factores abarcan la incertidumbre actual sobre el suministro de todo, desde materiales de construcción hasta chips de computadora, el pacto en evolución con nuestros empleados y la complicada carrera por el talento, junto con el aumento de la inflación, el acceso reducido al capital y el costo del servicio de cualquier deuda.

Por no hablar de los caprichos del Covid, incluso en una relación más estable.

Dirigir una pequeña empresa nunca ha sido fácil. Pero, ¿alguna vez ha sido tan difícil?

De cualquier manera, ciertamente no vamos a sentirnos abrumados o fatalistas, especialmente no después de llegar tan lejos.

El camino de regreso a un mayor control, para mí, comienza con la segmentación y separación de los problemas de nivel macro de lo que está más cerca.

Encuentro que crea claridad sobre lo que está dentro o más allá de mi control directo.

Comience con el mercado. No la economía global, el mercado al que sirves directamente.

Cuando miramos allí, encontramos tres tipos de personas: clientes y competidores, por supuesto. Y para mí, nuestros empleados hacen la lista corta de las cosas de mayor prioridad en las que influyo directamente.

"Cliente" siempre me ha parecido una palabra demasiado abierta. Entonces, generalizando ampliamente, y si le interesa la idea de "encontrarlos donde están", creo que es justo asumir que:

Son altamente digitales en sus comportamientos de compra, y más aún como resultado de Covid.

Esperan ser tratados como individuos, pero confían en las opiniones de las personas en sus redes.

Confían en su propia capacidad para investigar productos y servicios.

Les importa el precio, pero también quieren comprar de marcas que reflejen sus valores personales y están cada vez más interesados en cuestiones sociales y medioambientales.

Ese es un perfil interesante de los clientes de hoy y de mañana, especialmente considerando que la investigación realizada por Top Design Firms encuentra que alrededor de un tercio de las pequeñas empresas en los EE. UU. todavía no tienen presencia en la web.

En términos de fuerza laboral, las personas siempre han tenido opciones sobre dónde trabajar, pero nunca antes tanta gente había ejercido esa elección al mismo tiempo y decidió que la respuesta por el momento es, en ninguna parte.

Cuando pienso en el talento en Xero, y el pacto equitativo entre la empresa y su gente, debo reconocer que no puedo resolver todas las motivaciones individuales. Pero puedo escuchar.

Este es un momento de profunda reflexión para las personas: sobre su tiempo, sobre su valor y lo que valoran, sobre cómo definen la flexibilidad, su visión del bienestar personal; y su creencia en el propósito de los lugares donde trabajan.

Una vez que entendemos lo que le importa a un individuo, al menos podemos asegurarnos de que no nos estamos perdiendo algo esencial.

Una última palabra sobre lo que puedo controlar.

Creo que ha habido una tendencia, y ciertamente lo vi en mí mismo, a buscar las últimas noticias sobre el virus, pero también, el desempeño del mercado de valores de ese día, el costo del dinero, la escasez de suministros, los tribunales o eventos políticos.

Estoy eligiendo hacer menos de eso. Mantenerse informado no requiere una conexión adictiva a múltiples fuentes de noticias.

En cambio, quiero ser más intencional en recuperar el tiempo que pasé en los problemas de nivel macro del mundo y redirigir ese tiempo para escuchar a los colegas de nuestra fuerza laboral; escuchar a nuestros clientes y socios; y ajustando el valor que entregamos a cada uno.

