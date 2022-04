La importancia de reconocer al inversor adecuado

A medida que las nuevas empresas compiten para llevar sus productos y servicios al mercado y escalar sus negocios, los inversores juegan un papel importante. El capital que aportan puede acelerar el impulso de una startup y llevarla al siguiente nivel. Pero desafortunadamente, los inversionistas también pueden interferir con los mejores planes de una startup, incluso cuando tienen las intenciones más puras. En la búsqueda de efectivo para contratar más personal, comercializar su producto y aumentar rápidamente las ventas, es fácil pasar por alto las señales de advertencia de que un inversor no es el adecuado.

Puede sonar trillado, pero es realmente cierto: elegir un inversionista es muy parecido a elegir un compañero o cónyuge. Te espera un largo plazo y debes tomarte tu tiempo antes de tomar una decisión. Comprenda qué cualidades son importantes para usted y su empresa. Y tómese el tiempo para conocer a la otra parte antes de entablar una relación.

En más de tres años, nuestra empresa ha crecido enormemente. Mi cofundador y yo tenemos la suerte de habernos rodeado de grandes personas, incluidas contrataciones e inversores clave. Pero no siempre fue fácil, y no siempre tomamos la decisión correcta. Lo importante es que hemos aprendido lecciones valiosas tanto de las relaciones con los inversores que no funcionaron como de las que sí lo hicieron.

Identificar los diferentes tipos de inversores

Cuando comenzamos nuestra segunda empresa en 2018, trabajamos principalmente con pequeños inversores ángeles. Tuvimos la suerte de atraer a algunas personas excelentes que podrían brindarnos financiamiento. Pero hubo una excepción notable: una verdadera experiencia de aprendizaje. Tuvimos varios problemas y escaladas desde el principio, pero en ese momento, pensamos que solo se trataba de nuevos nervios en las relaciones. Pero varios días antes de que fuéramos a firmar una oferta, el inversionista potencial intentó sacar los términos de su propuesta original. Querían ofrecer financiación con una valoración mucho más baja. Esta fue una crisis de fe significativa. Al final, solo tomamos una inversión mínima y evitamos que el inversionista tomara una parte importante de la empresa.

La mayoría de nuestros otros primeros inversores no eran particularmente conocedores de nuestra industria. En consecuencia, no aportaron ningún valor añadido adicional a nuestro producto o empresa en ese sentido. Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que es esencial reconocer los tres tipos principales de inversores. Luego tome las decisiones correctas para el punto particular en el desarrollo de su empresa.

El inversionista agresivo: este inversionista es el que debe tratar de identificar desde el principio. Éste aporta dinero pero añade restricciones a la relación. Este inversionista puede ser demasiado agresivo y empujar a los fundadores a hacer cosas que no están dispuestos a hacer. O brinde consejos que no están bien posicionados para dar. Algunos podrían pensar que vale la pena aguantar esto hasta cierto punto para fortalecer su tabla de límites. Pero, este tipo de inversor puede ser muy perjudicial para la empresa. Tenga mucho cuidado si no tiene otra opción.

El inversionista silencioso: este inversionista tiene una gran personalidad, excelentes referencias y una chequera abierta, pero permanece mayormente en silencio. Esta persona no interfiere, pero tampoco agrega mucho valor fuera de la inversión financiera. Este tipo puede ser ideal para rondas de puente. Cuando ya existe un plan y un impulso, pero aún necesita efectivo para llegar a su próxima gran ronda de financiación.

El profesional adecuado: Este es el mejor tipo de inversor. A menudo es una empresa con una cartera y un historial de ampliar empresas y ayudarlas a escalar. Debe conocer sus inversiones anteriores y comprender su impacto potencial y valor agregado. Esta investigación también ayudará a que usted y su equipo se sientan más seguros para entablar una relación a largo plazo que les permitirá avanzar en sus objetivos de manera más efectiva.

Realizar la debida diligencia

Para usar nuevamente la analogía del matrimonio, la debida diligencia es la fase de cortejo tanto para el inversionista como para la startup. Es raro que una pareja tenga un matrimonio exitoso después de la primera cita. Las empresas emergentes y sus inversores también deben tomarse el tiempo para conocer a la otra parte antes de firmar el contrato. El divorcio es igualmente complicado y doloroso, ya sea de un cónyuge o de un inversor en su mesa de capitalización. Haz todo lo que puedas para evitarlo.

Cuanto más creces, más tienes que perder. Por lo tanto, la profundidad de la diligencia debida debería aumentar a medida que crecen los objetivos de financiación de su empresa. Antes de comprometerse, conozca a más de un socio de la empresa y hable con otras empresas emergentes que trabajen con ellos. Las comunidades de inversión y puesta en marcha son relativamente pequeñas. No debería ser demasiado difícil obtener información sobre los inversores de otras empresas emergentes y ampliadas.

Tómate todo el tiempo que sea realmente necesario. Estuvimos en conversaciones intermitentes con algunos inversores durante hasta dos años antes de acordar los términos. Nos conocimos por primera vez en su oficina de Nueva York, luego en nuestra oficina en Tel Aviv un par de meses después. Leí la historia del fondo y hablé con amigos cuyas empresas habían sido financiadas por el inversor. Cuando finalmente llegó el momento adecuado para una ronda de financiación, acordamos que sería valioso entablar una relación.

La importancia de la química.

Por último, es esencial medir la química entre los fundadores y los inversores potenciales cuando finalmente tengan la oportunidad de conocerse. La buena química es imprescindible, ya que afectará la forma en que trabajan y tienen éxito juntos a lo largo de su relación. También le dará la confianza para ser abierto y honesto, incluso en tiempos difíciles. Sobre todo, la buena química saca lo mejor de ti: como cónyuge, socio comercial o como empresa nueva.

Cuando finalmente haga clic con un inversor con un historial de inversión en unicornios, lo sentirá. Y entenderás por qué han tenido éxito. Cuando conoces las comunidades de las que provienen y conoces las empresas con las que han trabajado. A continuación, apreciará cómo su experiencia en captación de talento, marketing y ventas puede ayudarle a cumplir su sueño. Y también se dará cuenta de que una buena inversión es mucho más que dinero.

