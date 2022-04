3 formas en que los líderes adoptan el cociente cultural

Tradicionalmente, las organizaciones han puesto énfasis en el Cociente de Inteligencia (IQ) o el Cociente Emocional (EQ). En años más recientes, nuestro mundo se ha vuelto cada vez más global, y la creciente diversidad de empleados con los que interactuamos más regularmente plantea la pregunta de cuál es la próxima evolución para comprender y adoptar completamente la fuerza laboral global. Creo que la siguiente fase es desarrollar nuestro Cociente Cultural (CQ).

CQ, a veces denominada "inteligencia cultural", es la capacidad de relacionarse y trabajar de manera efectiva entre culturas. Fuerte CQ significa aceptar que tal vez la forma en que siempre ha hecho o abordado las cosas no es el único camino hacia el éxito, puede que ni siquiera sea el mejor enfoque. CQ simplemente está ampliando sus horizontes. Los empleados y líderes con un CQ alto pueden adoptar el cambio y la innovación, lo que a menudo conduce a un lugar de trabajo más inclusivo y abierto y, en última instancia, a mejores resultados comerciales generales.

Los líderes, especialmente aquellos con equipos más jóvenes, deben buscar construir puentes en todo el mundo. La influencia y el liderazgo, a más largo plazo, tienen que ver con el poder blando . Esto significa que necesitamos ser conscientes de nuestras propias culturas, de las culturas de los demás y con ello construir una cultura de inclusión. Entonces, ¿cómo pueden los líderes desarrollar este conjunto de habilidades?

1. Escuchar y comprender con plena empatía

Toma conciencia de ti mismo y de los demás. Practique y adopte la capacidad de ser flexible al liderar a otros y ser conocedor y respetuoso de sus experiencias. Comprender completamente los antecedentes de un empleado y su contexto cultural se presta a una comprensión más completa de la persona como un todo. Cuando somos capaces de lograr una comprensión más profunda de nuestros empleados en su esencia, podemos tomar ese conocimiento y construir relaciones más sólidas, lo cual es un rasgo de un líder fuerte .

2. Sumérgete en diferentes culturas

Viajar y aprender un nuevo idioma son las mejores formas de entender otra cultura. Por ejemplo, si fuiste a China o Francia, no vayas solo a ver la Gran Muralla o la Torre Eiffel. Abraza los valores del día a día de ese país y su gente, sumérgete de lleno, habla con el taxista y el comerciante de un pequeño pueblo y busca los pequeños matices que hacen única a cada cultura.

Presta atención a estas interacciones y busca comprender cada momento. Tal vez sea si hacen contacto visual directo o no, tal vez sea si se dan la mano, se abrazan o se dan la bisa. Incluso los viajes nacionales tienen su propia. Muchos países tienen diferencias culturales considerables dentro de sus propias fronteras. En los Estados Unidos, la región noreste del país es muy diferente de las regiones suroeste o medio oeste.

Estos intercambios y experiencias ayudan a construir una comprensión más profunda del contexto cultural general. Y aprender idiomas puede ser la clave para desbloquear la comprensión sobre los demás.

3. Sea abierto

Más allá de simplemente viajar a diferentes lugares, vivir en otro país y aprender el idioma. Esté abierto a que su realidad sea “sacudida”. De ahí vienen las mejores ideas. Hazte amigo de los lugareños y sal de tu zona de confort . Sumergirte verdaderamente en otro país y ser el "otro" puede tener un impacto profundo en tu capacidad para mejorar tu CQ.

Habiendo vivido en ocho países en cuatro continentes, he aprendido a adaptarme a culturas muy diferentes, especialmente como el primer director ejecutivo chino-estadounidense de una empresa alemana. Estas experiencias realmente me han enseñado a aprender a abrazar, apreciar y obtener una comprensión más completa de varias culturas. El tiempo que pasé en el extranjero me ayudó no solo a comprender a los demás, sino también a comprenderme a mí mismo, lo que se sumó a mi espíritu de liderazgo .

Por ejemplo, cuando estudié en Japón, se notó que los japoneses no se dan la mano, se inclinan. Cuanto más importante sea la persona y la señal de respeto, más larga será la reverencia. Incluso podrías hacer varios arcos. Mantener la distancia es importante. Esta señal de respeto también se representa en el lenguaje, con el uso de formas honoríficas (al dirigirse a alguien) y humildes (al referirse a uno mismo). Me llevé esto conmigo a México, donde trabajé en una organización sin fines de lucro. En lugar de interrumpir a mis colegas por la mañana cuando llegué y despedirme cuando me fui, se esperaba que me dirigiera a cada persona con un beso en la mejilla. El concepto de distancia es muy diferente en las culturas latinoamericanas .

Las fronteras de nuestros mundos que alguna vez fueron pequeños continúan ampliándose cada día a medida que atravesamos la era digital y la cuarta revolución industrial. Ser un líder fuerte significa aprender a estar abierto al cambio, la innovación y las diferencias. En el entorno empresarial actual, ya no es aceptable solo valorar o comprender su propia cultura o punto de vista. Debemos ser pensadores estratégicos con visión de mundo.

El Cociente Cultural (CQ) seguirá siendo importante para los líderes de todas las industrias en los próximos años. Si no está listo para aceptar este cambio, entonces se está poniendo a usted mismo y a su empresa en una desventaja estratégica y puede esperar quedarse atrás.