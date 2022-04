La importancia de los mentores

Los entrenadores no pueden hacer que estés en forma, los entrenadores no pueden hacer que te desempeñes y los mentores no pueden hacer que aprendas, pero en pocas palabras, un mentor puede ayudarte a pasar de estar atascado a despegarte.

En 2016, como capacitadora, asistí a una charla que cambió mi vida y comencé el viaje de autotransformación . Me alineé con la visión y valores, rasgos y habilidades de mi primer mentor. Encontré mi voz. Aprendí mucho de los programas, viéndolo en el escenario e interactuando con la gente, entendí lo que significaba ser un líder.

En 2018, me impresionó mucho el estilo de vida de libertad de otro mentor y me di cuenta de que también quería enseñar virtualmente. Implementé un modelo de ecosistema digital, y ahora cientos y miles de mis alumnos siguen el mismo. Un tercer mentor me enseñó la mecánica de la reingeniería y el seguimiento de un código de honor mientras dominaba la disciplina necesaria para vivir como un gurú digital . Los sistemas de valores de los tres mentores se integraron a la perfección.

Relacionado: Esta es la razón por la que necesita encontrar un mentor ahora mismo

¿Quién es un mentor?

Entre un mentor y un aprendiz existe un vínculo de confianza, un compromiso significativo. Se basa en una antigua relación entre expertos y novatos, donde los jóvenes aprendían un oficio siguiendo a un maestro o viviendo en un gurukul. Ahora, recibes asesoramiento profesional mezclado con enriquecimiento profesional y personal. Entonces y ahora, un maestro ayudaría, pero estaba claro que tu grado de crecimiento era tu propia responsabilidad.

Un mentor es alguien que es un guía, un entrenador o un maestro, en diferentes espacios. Necesita una guía que pueda ayudarlo a mostrarle en qué dirección debe ir, un entrenador que lo ayude a lograr lo que está buscando y tal vez hacer algunas cosas mejor, y un maestro cuando necesite más y más información.

Al elegir el mentor adecuado , puede ahorrar miles de horas, o posiblemente años, aprendiendo las cuerdas en lugar de un enfoque de prueba y error. Un mentor no recomendará herramientas para simplemente promocionarlos. Su objetivo será proporcionar una solución que ayude a su audiencia a avanzar.

La mayoría de las personas buscan un mentor basándose en sentimientos de confianza o admiración. Pude ver un hilo común entre todos mis mentores en el sentido de que pusieron a la familia en primer lugar, tenían una base espiritual, estaban enfocados en la libertad, no en la fama, y todo su contenido estaba definido por el valor.

Relacionado: 6 factores que debe considerar al elegir un mentor

¿Cuáles son las características de un mentor?

¿Tu mentor predica con el ejemplo?

Busque a alguien que, a través de sus habilidades, pueda dar soluciones más rápido porque ha probado y probado los métodos que recomiendan con un alto nivel de habilidad. Sus acciones crearán la impresión más duradera.

Predican con el ejemplo. Los mentores probablemente han sido buenos aprendices y siempre atribuyen su conocimiento a sus luces guía. La mayoría de los mentores aprenden de múltiples lugares. No se puede aprender a ser un mentor leyendo un libro. Después de sus aprendizajes, los mentores desarrollan y aplican un sistema con resultados probados, y luego lo llevan a cabo. Su ideal es el triángulo dorado, que es aprender, hacer y enseñar continuamente.

¿Son aprendices de por vida?

Deben estar atentos y responder al mercado con mensajes que sean relevantes. La tecnología está en constante evolución, lo que dificulta la tutoría, porque las responsabilidades de liderazgo cambian constantemente. Eso significa que su visión es más grande que sus egos, y pueden corregir el rumbo. Pueden remodelar sus ideas en beneficio de sus aprendices.

¿Son respetuosos, neutrales y sin prejuicios?

La relación no se trata principalmente de ellos; están construyendo sus comunidades. Los miembros con antecedentes diferentes deben ser respetados. Se deben considerar varios puntos de vista . Nadie debe sentirse intimidado o que sus puntos de vista no sean valorados.

Ahora vivimos en un mundo digital donde el aprendizaje es virtual y hay una transferencia bidireccional de experiencia y perspectiva. Mi definición de mentor es cualquier persona que pueda ayudarte a progresar hacia las metas que deseas alcanzar. Esto incluye el concepto de tutoría inversa, donde alguien con menos experiencia percibida es valorado por su nueva perspectiva.

En general, es mejor un espíritu de colaboración en lugar de un espíritu competitivo. Sólo debe haber críticas constructivas de los alumnos. Amor duro, pero con pura intención.

¿Se pueden tener varios mentores?

En mi opinión personal, elegir múltiples mentores, simultáneamente o durante un tiempo, puede resultar beneficioso.

Al comienzo del viaje, o al comienzo de una nueva carrera, busque a alguien con quien resuene. Un mentor más específico del trabajo puede ser una buena opción. Un mentor adecuado para usted podría ser alguien técnicamente capacitado y que le brinde soluciones tangibles y prácticas a sus problemas. Más tarde, puede buscar en otra parte un mayor crecimiento personal y profesional. Una talla no sirve para todos.

Es posible que no necesite necesariamente más conocimientos e información. Podría estar buscando una relación de tutoría debido a una necesidad intrínseca de hacerlo mejor. A veces, los mentores son mejores para simplificar conceptos. Puede administrar su propio aprendizaje y perfeccionar sus habilidades, pero el mentor juega un papel en la mejora de su desempeño. Lo ayudan a asumir su poder y liderar, para que maximice su verdadero potencial.

Una vez que haya encontrado un mentor con un sistema de valores con el que se alinee, continúe con enseñanzas complementarias a esta, porque solo entonces podrá crecer con acciones compuestas. Cuando se le preguntó a Albert Einstein cuál pensaba que era la mayor maravilla de este mundo, dijo que era el interés compuesto, no solo en relación con el dinero, también tiene que ver con tus acciones. Si te quedas con algo el tiempo suficiente y sigues mejorándolo, alcanzará una curva de crecimiento exponencial en algún momento.

En su viaje como aprendiz, debe estar abierto. Vacía la taza, prepárate para aprender. No puede ir con una taza llena y esperar que el mentor haga su trabajo. Para el mentor, el principio más importante a seguir es que a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa.

Relacionado: Para ser lo mejor posible, elija a sus héroes y aprenda de un mentor