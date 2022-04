¿Quiere ser más productivo e innovador? Usted necesita hacer ésto.

Una de las primeras cosas que noté cuando dejé la América corporativa para comenzar mi propia empresa fue la mayor cantidad de cambios de contexto. Como empresarios, usamos muchos sombreros y estamos constantemente haciendo malabarismos con prioridades contrapuestas. Sabía que si no me mantenía organizado, el día a día se interpondría rápidamente en el camino del pensamiento estratégico. Me di cuenta de la importancia crítica de sacar tiempo para pensar y contemplar.

Ya sea que sea un empresario o trabaje en el mundo corporativo de Estados Unidos, encontrar el tiempo suficiente para pensar estratégicamente y trabajar de forma independiente puede ser un desafío. Dicho esto, vemos una y otra vez los beneficios para la productividad y la innovación de hacerlo. Una encuesta reciente publicada en MIT Sloan Management Review encontró que las empresas que introdujeron días libres de reuniones experimentaron un aumento significativo en la productividad, la satisfacción y el compromiso, así como una disminución del estrés. El tiempo no estructurado para pensar es bueno para los resultados comerciales individuales y generales.

Usted sabe lo importante que es para usted y su equipo tener tiempo para pensar y concentrarse de forma independiente en el trabajo, pero ¿cómo habilita este tipo de cultura? Mediante la implementación de estas cinco estrategias.

Establezca este tiempo como una prioridad no negociable

Establezca un tiempo para la innovación y el pensamiento estratégico y apéguese a él. Muestre la importancia que le da a esto dando el ejemplo a su equipo. Si tiene viernes sin reuniones, no acepte programar ninguna reunión durante este tiempo. Esto incluye entrevistas y uno-a-uno. Puede pensar que hay poco daño en una reunión ocasional, pero descubrirá que la reunión ocasional rápidamente se vuelve regular si comienza a permitirla.

Establecer una gestión eficaz del tiempo.

No existe una talla única para todas las mejores prácticas para la gestión del tiempo, pero aquí hay algunas sugerencias:

Clasifique la forma en que pasa su tiempo y reserve porcentajes de objetivos para la semana. Las categorías comunes para los empresarios incluyen marketing, ventas, liderazgo (p. ej., uno a uno, todas las manos, etc.), estrategia, innovación y actividades rutinarias (p. ej., correo electrónico). Luego, piense en cuánto tiempo idealmente desea dedicar semanalmente a cada categoría y cree su horario en consecuencia.

Cree retenciones de calendario para cada categoría. Esto ayudará a garantizar que dedique tiempo a cada categoría.

No olvide programar mucho tiempo para pensar y reflexionar.

Si usted es alguien que se distrae con el correo electrónico, dedique algunas veces al día a revisar el correo electrónico. Cierre su casilla de correo electrónico el resto del tiempo. Varios estudios han demostrado que el costo de cambiar el enfoque, aunque sea brevemente para revisar el correo electrónico, puede tener un impacto profundo en su productividad.

Solo di no

Incluso el empresario más efectivo y eficiente no puede hacerlo todo. Tienes que ser capaz de decir que no. Debe pensar en cómo prioriza su trabajo y sus objetivos. Luego debe sopesar esto con el beneficio (por ejemplo, el tiempo atrás) de decir que no. Al final del día, solo usted puede decidir a qué decir que no, pero tendrá que hacerlo.

Reflexiona sobre cuándo eres más productivo y piensa mejor

¿Es por la mañana después de una taza de café? ¿Quizás después de haber hecho ejercicio? Una vez que encuentre este tiempo, apague todas las distracciones. Si su correo electrónico sigue atrayéndolo, apague su wifi. Use una pizarra blanca en lugar de su computadora. Preservar este tiempo de pensamiento no estructurado para maximizar su eficacia.

Reducir el tiempo de reunión

Por último, pero no menos importante, reducir las reuniones es una excelente manera de recuperar tiempo en su agenda. Cada reunión debe tener una meta y un resultado esperado. Eso no quiere decir que solo deba tener reuniones formales con agendas. Por ejemplo, desea mantener oportunidades individuales y de networking. Sin embargo, siempre debe saber por qué se está reuniendo. ¿Tiene reuniones que se pueden reemplazar con otra forma de comunicación? Tal vez se reúnan para leer un proyecto. Si esta reunión no requiere colaboración o dirección, ¿se puede reemplazar con un correo electrónico o un resumen ejecutivo? No solo se beneficiará de una reducción en las reuniones, sino que su equipo también lo hará.

La vida del emprendedor requiere importantes malabarismos cognitivos. Reconocer y priorizar la importancia del tiempo para el pensamiento no estructurado es fundamental para su éxito. Si bien puede ser difícil labrarse este tiempo, se puede lograr mediante una gestión eficaz del tiempo, la priorización y la reducción de las distracciones y las reuniones. Estas prácticas son importantes para usted como líder y para establecer una cultura positiva para su equipo.