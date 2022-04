3 grandes razones por las que las redes sociales son fundamentales para su estrategia de marketing multitáctil

Investiga a tu audiencia. No puedes crear una estrategia efectiva sin entender con quién estás hablando. Identifique datos demográficos clave, incluida la edad, la ubicación y los intereses, así como dónde se congregan en línea.

Limite el número de canales que utiliza. Tratar de tener presencia en todas las plataformas sociales es una receta para sentirse abrumado y no es probable que produzca resultados. No se disperse demasiado tratando de estar activo en todas las plataformas; en su lugar, concéntrese en dos o tres que se adapten mejor a sus necesidades y tienden a ser donde su audiencia pasa la mayor parte del tiempo. ¿Aún no sabes por dónde empezar? Facebook e Instagram suelen ser buenos puntos de partida para la mayoría de las marcas.