Ganaderos y veganos finalmente han encontrado algo en lo que pueden ponerse de acuerdo

Desde que existe un movimiento ambiental, ha habido tensión entre los sectores mayoritariamente vegetarianos y veganos del movimiento y la industria agrícola, especialmente la agricultura animal y la agricultura animal industrial en particular. La división obvia entre estas facciones es que una se opone a la matanza y el sufrimiento de los animales, y la otra (supuestamente) lo necesita. Pero algunos agricultores con visión de futuro se dan cuenta de que preservar la tierra y sus recursos naturales es de interés para su negocio, sin mencionar el interés de la humanidad en general. Hay un área de interés que podría servir para cerrar esta brecha entre los ambientalistas a favor y en contra de la carne: la agricultura regenerativa.

Sin labranza, sin pesticidas sintéticos, solo vibraciones.

Al igual que "de origen ético", "natural" y otras palabras que rodean el futuro de los alimentos, no existe una definición oficial de lo que realmente significa "agricultura regenerativa" (RA). Y aunque es usado por diferentes personas y grupos para significar una plétora de cosas diferentes, hay algunos puntos clave que surgen con mayor frecuencia.

La definición más común y el argumento a favor de la agricultura regenerativa es la mejora de la salud del suelo. Las prácticas agrícolas como la labranza (alterar las 6 a 10 pulgadas superiores del suelo antes de plantar), el uso de pesticidas sintéticos e incluso el uso de fertilizantes sintéticos pueden despojar al suelo de sus nutrientes y destruir su delicada composición microbiana , arruinando la fertilidad de la tierra por cualquier razón. futuros cultivos. RA busca no solo evitar causar ese daño, sino también dejar el suelo mejor de lo que se encontró.

Otros objetivos comunes de la agricultura regenerativa incluyen el aumento de la biodiversidad y, curiosamente, el secuestro de carbono : un proceso en el que el dióxido de carbono se elimina de la atmósfera y se almacena en otro lugar, a menudo en las profundidades de la tierra. Su objetivo principal es mitigar el cambio climático, un esfuerzo que simplemente no puede esperar .

carne consciente

Entonces, aunque la agricultura animal ha sido en gran medida el villano del movimiento ambientalista, las prácticas de RA podrían ser su redención. White Oak Pastures y su propietario de cuarta generación, Will Harris, por ejemplo, utilizan prácticas éticas que podrían cambiar el papel de la ganadería en la crisis climática. En 1995, casi dos décadas después de su liderazgo, Harris cambió prácticamente todo sobre la forma en que operaba la granja: puso fin a las prácticas industriales comunes como el uso de pesticidas sintéticos, hormonas, antibióticos y herbicidas sintéticos, y cambió la dieta del ganado. de provisiones baratas y ricas en carbohidratos como el maíz y la soya. Harris esencialmente hizo retroceder el reloj 100 años más o menos al diversificar sus cultivos y ganado —además de las vacas, su granja ahora cría cerdos, corderos y pollos— y al reintroducir prácticas tradicionales que se enfocan en la salud de la tierra, el animales y las personas en su comunidad y más allá.

Ahora, décadas después, se estima que White Oak Pastures está compensando sus emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de carne de res en un 66 %, en comparación con la carne de res producida en las granjas industriales. (Vale la pena señalar que algunos defensores del sistema alimentario se muestran escépticos ante estos hallazgos, argumentando que el estudio usó modelos cuestionables y que son un caso atípico de otros estudios que encuentran que la carne de res alimentada con pasto genera más emisiones de gases de efecto invernadero); también señalan que se necesitaban 2,5 veces más tierra, una preocupación importante dado que el uso humano de la tierra es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad). Como productor de carne, por supuesto, la matanza de animales sigue siendo parte del negocio. Pero está muy lejos de las horrendas imágenes de jaulas en batería, infecciones no tratadas y violencia innecesaria que los activistas han descubierto en las granjas industriales a lo largo de los años. Por estos esfuerzos, White Oak ha obtenido certificaciones de bienestar animal que incluyen Global Animal Partnership y Certified Humane .

Pero en estos días, incluso los titanes industriales que en su mayoría han estado en el lado equivocado de los derechos de los animales y los movimientos ambientales están tomando una página del libro de Harris. El año pasado, Cargill, McDonald's y Target, junto con The Nature Conservancy, firmaron un proyecto de cinco años para apoyar las prácticas de RA en las granjas de Nebraska . El programa tiene como objetivo proporcionar a los agricultores los recursos financieros y educativos que necesitan para implementar técnicas regenerativas y más humanas, un enfoque particularmente útil, ya que estas técnicas pueden tener un costo prohibitivo para las pequeñas granjas que ya luchan por sobrevivir entre los gigantes de la industria.

Pastos más verdes y aire más limpio

Pero la agricultura regenerativa no es exclusiva de la ganadería. Hay una serie de marcas alineadas con veganos que obtienen material exclusivamente de granjas regenerativas. Milkadamia, una marca de origen vegetal conocida por sus productos lácteos no lácteos elaborados con nueces de macadamia, se ha comprometido públicamente con la agricultura regenerativa. No solo utiliza prácticas regenerativas en su propiedad , como usar compost como fertilizante y plantar cultivos de cobertura (cultivos plantados para proteger el suelo en lugar de ser cosechados), sino que busca compromisos similares de las fincas con las que se asocia. De manera similar, White Leaf Provisions utiliza solo cultivos que son orgánicos, no transgénicos, regenerativos y biodinámicos para hacer su producto principal, alimentos para bebés. Estas prácticas tienen como objetivo criar no solo bebés saludables, sino también un planeta saludable para que vivan.

Probablemente no cambies la opinión de nadie que crea firmemente que es intrínsecamente poco ético sacrificar animales, una conclusión razonable, pero probablemente tampoco convencerás al resto del mundo para que abandone la carne de la noche a la mañana. La agricultura regenerativa es una solución que puede implementarse (y en muchos lugares se está implementando) en este momento, y sirve a los intereses de activistas, ambientalistas (al menos en algunas métricas), agricultores, veganos y las comunidades con las que interactúan. No requiere que la sociedad llegue a un consenso filosófico, un objetivo imposible, pero podría ayudar a mitigar la emergencia climática, un problema que nos afecta a todos.