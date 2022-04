Parece que Apple podría estar tomando una posición contra las aplicaciones que no se han actualizado lo suficiente, informa The Verge . Un correo electrónico con captura de pantalla enviado a los desarrolladores afectados con el título "Aviso de mejora de la aplicación" anuncia que la empresa eliminará las aplicaciones que no se hayan "actualizado en un período de tiempo significativo" de la App Store; los desarrolladores solo tienen 30 días para cumplir.

Relacionado: Cómo la tienda de aplicaciones de Apple cambió el negocio en su esencia

Algunos desarrolladores más pequeños quedaron sorprendidos por el anuncio y recurrieron a Twitter para expresar sus frustraciones. La noticia hizo que el desarrollador Robert Kabwe de Prototype Games "se sintiera enfermo", y citó el hecho de que los juegos de consola del año 2000 todavía están disponibles para la venta como prueba de la "barrera injusta" que ha creado el mandato inesperado del gigante tecnológico. para desarrolladores independientes.

Me siento enfermo. Apple acaba de enviarme un correo electrónico diciendo que eliminarán mi juego gratuito Motivoto porque tiene más de 2 años.



Es parte de su sistema de mejora de aplicaciones.



Esto no es guay. Los juegos de consola de 2000 todavía están disponibles para la venta.



Esta es una barrera injusta para los desarrolladores independientes. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR – Juegos Protopop (@protopop) 23 de abril de 2022

Otra usuaria, la desarrolladora Emilia Lazer-Walker, también expresó su consternación y enfatizó que algunos juegos están tan terminados como nunca, y no son aptos para actualizaciones o un modelo de servicio en vivo.

. @apple está eliminando algunos de mis juegos antiguos porque "no se han actualizado en una cantidad significativa de tiempo"



¡Los juegos pueden existir como objetos completos! Estos proyectos gratuitos no son adecuados para actualizaciones o un modelo de servicio en vivo, son obras de arte terminadas de hace años. pic.twitter.com/iflH70j7q4 — emilia ✨ (@lazerwalker) 23 de abril de 2022

Según la página de mejoras de la tienda de aplicaciones de Apple , la compañía afirma: "Estamos implementando un proceso continuo de evaluación de aplicaciones, eliminando aplicaciones que ya no funcionan según lo previsto, no siguen las pautas de revisión actuales o están desactualizadas". La página no tiene fecha, por lo que existe incertidumbre sobre el momento de su publicación o actualización.

La página continúa diciendo que si se elimina una aplicación por falta de actualizaciones, se puede restablecer cuando se envía y aprueba una actualización.

Relacionado: estos consejos ayudarán a que su aplicación tenga una clasificación alta en Google Play Store

Apple no está solo en el cambio de política de su tienda de aplicaciones. Google Play Store anunció a principios de este mes que también haría que algunas aplicaciones antiguas y desactualizadas fueran menos visibles, dando a los desarrolladores hasta el 1 de noviembre de 2022 para realizar los cambios necesarios, junto con la opción de solicitar una extensión de seis meses.