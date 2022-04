Cómo construir una marca auténtica

El mundo en el que vivimos hoy tiene más información de la que podemos procesar, y solo está aumentando. No hay duda de que todo el mundo tiene una historia que contar, pero qué y cómo se cuenta la historia es la parte más importante de su viaje. La línea entre un Instagram Reel y ser real está adelgazando día a día. Nunca sabemos quién es el mismo fuera de línea que en línea.

Ser auténticamente tú es muy importante para el éxito a largo plazo. Todo sobre la marca auténtica se reduce a una cosa: honestidad. La marca auténtica no se trata de "aparentar" autenticidad, se trata de ser realmente quien realmente eres. Después de hacer crecer mi propia marca en los últimos años y ayudar a otros a hacer lo mismo, quería armar una lista para cualquiera que recién esté comenzando o para cualquiera que tenga dificultades para comprender cómo crear una marca.

1. Encuentra tu nicho

La gente tiene miedo de hacer lo que ama. Muchas personas hacen las cosas que aman como pasatiempo y todavía se sienten inseguras o no lo suficientemente buenas como para hacerlo todo. ¿Qué pasaría si te dijera que las luchas en nuestras vidas realmente nos moldean? Las luchas nos enseñan las habilidades que necesitamos, y una vez que aprendemos cómo sobrevivir usando ciertas habilidades, usamos esas mismas habilidades para enseñar, inspirar o resolver un problema para otros. Esto se llama su nicho. Tu propia área de especialización, que es tan bellamente tuya. Tómese el tiempo para aprender las habilidades necesarias, implementarlas y ver un resultado en su vida primero, antes de ingresar al mercado. No seas simplemente otro vendedor, sé una persona de impacto que realmente se preocupa y allana el camino para los demás. Además, por favor, nunca dejes que alguien que no ha tratado de vivir sus sueños te disuada de los tuyos. ¿Eres realmente bueno en las relaciones? Bien, tal vez puedas entrenar a otros. ¿Eres un gran artista? Perfecto, atrae a tus clientes ideales. No importa cuál sea tu nicho, cree en ti mismo, ten el corazón y las intenciones correctos y las cosas se alinearán.

2. Construye una presencia en las redes sociales

Cuando comienzas a construir tu marca personal, la forma en que te presentas determinará cómo te ven los demás. Piensa en las redes sociales como tu folleto digital y trata de sofocar el miedo a publicar tu verdadero yo. Con el tiempo, su honestidad, integridad y carácter real lo ayudarán a establecer una comunidad de personas que aprecian y comparten su visión, meta y valores. Compartir la verdadera historia de sus luchas dictará lo que su audiencia espera de usted, así como lo que podrán obtener de usted. La gente premia la autenticidad con su lealtad. Cuando se trata de promocionar su marca, ser auténtico demuestra que realmente cree en lo que ofrece.

Puedo entender cómo el miedo o el juicio de los demás pueden detenerte, pero siempre hago esta pregunta a la gente: si imaginas tu vida dentro de un año y es exactamente igual a como es ahora, ¿cómo te sentirías? Si tiene un conocimiento interno o desea ser una versión diferente de usted, comience a estudiar e implementar las habilidades necesarias. Como alguien que superó el miedo a hablar en público, una vez que comienzas a hacer algo que alguna vez temías, se vuelve menos aterrador y más emocionante.

3. Implementar una estrategia de marketing

La marca y el marketing son una muy buena unión. Cuando la marca es realmente buena, el marketing solo agrega más conciencia. Piense en algunas de sus marcas, logotipos y empresas favoritas: ¿Qué tienen todas en común? Lo más probable es que invoquen una emoción en ti, lo que te hace querer comprar lo que están vendiendo. Hay algo que se llama branding emocional , y también está la psicología del color. Según su nicho y la industria en la que se encuentre, es posible que deba incorporar ciertas emociones y colores en su marketing y anuncios para invocar las emociones correctas de los consumidores.

El buen marketing también requiere impacto. Las campañas de marketing son la forma en que su marca dice: "Así es como podemos ayudarlo". Piensa en un libro o en el tráiler de una película que te haya interesado. Es probable que sintiera más curiosidad al leer el resumen del libro o al ver atisbos de lo que podría ver en el tráiler. Las campañas efectivas crean curiosidad, que es lo que llamamos un "cliente potencial". Al planificar el marketing de su marca, piense desde el punto de vista de los consumidores. Si yo fuera un consumidor que necesitara solucionar este problema, ¿qué me llamaría la atención? Entonces ejecuta esa visión.

4. Fomentar relaciones de red genuinas

Hágase esta pregunta antes de hacer cualquier conexión: ¿Estoy realmente alineado con esta persona o solo necesito algo de ella? Soy un firme creyente en la energía. También creo que si siempre estás tomando de los demás sin querer devolver, las personas lo sentirán con el tiempo. No importa qué persona influyente, celebridad, periodista o productor haya conocido, siempre quise asegurarme de construir una amistad real y genuina. Es importante recordar permanecer humilde y tener conexiones reales de corazón y alma a lo largo de su viaje.

Recientemente me senté a grabar mi podcast, The Jackie Minsky Show, con mi viejo amigo, Jay, que es especialista en relaciones públicas y marca. Si hay algo que realmente nos conectó, fue nuestra autenticidad y nuestro genuino deseo de ayudar a las personas. En el mundo de hoy, las cosas a veces pueden parecer pretenciosas y poco ingeniosas. Jay y yo tenemos una frase que siempre nos recordamos: Juega el juego largo. Cuanto más te preocupes por las personas, más atraerás y conocerás a otras personas que se preocupan por ti. Incluso si ve que otras personas tienen éxito tomando atajos, nunca pierda de vista sus valores y moral a cambio del éxito. El verdadero éxito se mide por el impacto y la longevidad.

5. Juega el juego largo

Si piensas en los deportes, cada deporte tiene muchos jugadores. Algunas de las mejores leyendas del deporte han perdido algunos juegos. En los momentos en que perdieron un juego, lo más probable es que practicaron y entrenaron más, y continuaron trabajando en su oficio con mayor enfoque e impulso. En el viaje hacia el éxito, es posible que pierda algunos clientes y que deba decir que no a algunas oportunidades que no se alinean, pero siempre recuerde el núcleo de su porqué y propósito. Si continúa jugando el juego largo, sabiendo su propósito, incluso en los momentos en que se sienta derrotado, se levantará y seguirá adelante.