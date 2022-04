5 nuevas ideas de relaciones públicas si está cansado de llamar a puertas cerradas

Algunos dicen que todo lo que necesita para obtener publicidad es enviar un correo electrónico a un periodista ofreciendo información, como comentarios de expertos o una exclusiva sobre un tema específico. El problema está en el mundo de hoy, tenemos una abundancia de información disponible para nosotros en la punta de nuestros dedos. Con lo que la mayoría de nosotros luchamos es tener suficiente tiempo y capacidad de atención para procesar toda esa información, incluidos los periodistas, que reciben cientos de lanzamientos en su correo electrónico todos los días.

Si ha estado tratando de obtener algo de exposición para su marca personal o su inicio, aquí hay algunas ideas para que las pruebe. Algunos de ellos lo ayudarán a llamar la atención sin tener que pasar primero por un periodista o editor, mientras que otros lo ayudarán a destacarse en la bandeja de entrada del editor.

1. Solicite aparecer en una lista de "Lo mejor de"

En mi agencia de relaciones públicas, descubrimos que solicitar aparecer en la lista "Lo mejor de" de una publicación funciona como magia para promocionar podcasts, libros y retiros. Muchos sitios independientes ejecutan sus propias listas, mientras que otros tienen nominaciones anuales que están abiertas para presentaciones. Aparecer en una lista de "Lo mejor de" te brinda un tipo de lector completamente diferente.

Supongamos que ha enviado su libro de negocios, ya sea nuevo o publicado anteriormente, a varias de esas listas. La lista "Lo mejor de" es una gran oportunidad para ser descubierto por personas que quizás nunca hayan oído hablar de usted o su marca. Es probable que estos lectores aparezcan en la lista después de buscar algo como "mejores libros de negocios" en Google; luego, bingo, ya están buscando lo que tienes para ofrecer. Al mismo tiempo, una característica como esta también le brinda un impulso instantáneo de credibilidad.

Consejo profesional: si colabora con sitios especializados, puede escribir su propia lista de "Lo mejor de", según la política editorial de la publicación. Esta es una gran oportunidad para construir relaciones con personas en su industria.

2. Ofrece tus productos físicos a guías de regalos

Si tienes un producto físico, hay algunas ocasiones a lo largo del año en las que es fácil lanzarlo: el Día de San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Hermanos, Navidad e incluso el Día del Soltero (porque a todos les encanta darse un capricho). Los medios de comunicación estarán a la caza de nuevas ideas para guías de obsequios unos dos o tres meses antes de esas fiestas. Si bien las celebraciones anuales son una excelente manera de ganar exposición para su producto, no hace falta decir que aún debe investigar sobre los medios que probablemente resonarán con su producto, los valores de la empresa y el público objetivo.

Y sí, los libros siguen siendo un regalo increíble para casi cualquier festividad. Lanzar un libro podría ser su solución si no tiene ningún otro producto físico para ofrecer.

3. Realiza un estudio entre tus clientes

Los periodistas aman los datos. La buena noticia es que estos datos no siempre tienen que provenir de un laboratorio de ciencias y estudios revisados por pares. A veces, una encuesta rápida de un segmento específico sobre un tema específico puede ser tan valiosa como echar un vistazo rápido a una tendencia que se está desarrollando mientras hablamos. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, recomendamos a uno de nuestros clientes, que es entrenador físico, que revisara su lista sobre sus soluciones de acondicionamiento físico cuando están encerrados en casa. Varios miles de personas terminaron enviando sus respuestas, y a los medios de comunicación les encantó la perspectiva real de cómo están evolucionando los hábitos de acondicionamiento físico.

Si decide utilizar esta táctica, no olvide recurrir a su sociólogo interno y hacer preguntas demográficas a sus encuestados, para que sea más fácil derivar tendencias y conclusiones de los resultados que recibe.

4. Comparta un caso de negocios sólido

¿Ha habido algún momento en su negocio en el que sintió que nada salía bien? ¿Has encontrado una salida? A las publicaciones de medios de negocios les encantan los estudios de casos y los artículos de procedimientos. Te daré una pista: es probable que todas las empresas tengan casos como este. No tienen que ser ofertas innovadoras de siete cifras o historias del tipo "de la pobreza a la riqueza". Piense en algo pequeño, pero específico.

Un buen estudio de caso mostrará cómo logró impactar un indicador clave de rendimiento (KPI) específico en su negocio. Los mejores casos de estudio son aquellos sobre los KPI que son fundamentales para el negocio: ganancias, ingresos y retención de clientes. Tal vez descubrió una estrategia de contratación que realmente impactó en la retención de sus clientes, o tuvo una idea sobre cómo cambiar de un nicho a otro, lo que facilitó la obtención de clientes potenciales y clientes. Convierta eso en un caso de estudio y utilícelo como una historia.

5. Conviértete en colaborador invitado

Ya no es necesario pasar necesariamente por periodistas para aparecer en los medios. Muchas publicaciones valoran la información que proviene directamente de los expertos de la industria, en lugar de los periodistas que suelen cubrir muchos temas a la vez. Obtendrá exposición a una nueva audiencia a cambio de comprometerse con uno o dos artículos al mes.

Siempre uso esta estrategia con mis clientes. Escribir para una publicación profesional lleva tanto tiempo como escribir para tu propio blog, pero los beneficios de la exposición son mucho mayores. Es posible que no te acepten como colaborador desde tu primer envío, así que no te apresures comenzando con la publicación más popular en tu nicho. Lea atentamente sus pautas para colaboradores; es posible que incluso necesite crear una cartera antes de postularse para la publicación de sus sueños.

Personalmente, ahora tengo una buena cantidad de artículos que he escrito sobre mi negocio; sin embargo, quiero pasar a escribir más sobre temas de estilo de vida. Elegí mi publicación objetivo, un objetivo que me emociona y me pone bastante nervioso al mismo tiempo, y en lugar de presentarles directamente, decidí presentar primero algunos artículos sobre temas similares en publicaciones más pequeñas para agregar algo de peso a mi solicitud. . Escribir para tu blog también funciona; sin embargo, si existe la posibilidad de escribir en algún lugar donde tendrá el beneficio de recibir comentarios editoriales, lo recomiendo enfáticamente.

