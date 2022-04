Los mejores consejos de Elon Musk, Richard Branson y Jeff Bezos para garantizar que tu startup no fracase

Imagina una enfermedad con una tasa de mortalidad del 90%: los médicos estarían luchando por encontrar una cura y ciertamente no estaríamos haciendo fila para contraer dicha enfermedad. Sin embargo, incluso con un 10 % de posibilidades de éxito, más personas que nunca están iniciando sus propios negocios. En 2021, 5,4 millones de solicitantes se presentaron para iniciar sus propios negocios, un 53 % más que en 2019. La triste verdad es que la mayoría no sobrevivirá.

Paradójicamente, una nueva encuesta de 2000 aspirantes a empresarios, encargada por Huntington Bank , encontró que el 73% de los encuestados estaban "más apasionados que nunca" por lanzar empresas en el futuro cercano.

Ignorando a todos los detractores, en 2007 decidí marcharme y crear mi propio negocio. Tenía muchas ideas extrañas que no tenían base para mis argumentos, como "los socios y accionistas son malos" y "puedo hacer esto por mi cuenta y no ser responsable de los demás".

Tres empresas fallidas y dos grandes éxitos más tarde, mi actitud impulsiva de "veamos qué pasa" se transformó en un fervor concentrado. Me tomó cinco años de no poder pagar el alquiler, la indigencia y tratar con una familia decepcionada para aprender mis lecciones. Incluso ahora, todavía me arrepiento de no escuchar las sugerencias de otras personas que conocí en el camino.

Veo a muchos otros siguiendo innecesariamente este mismo camino de prueba y error que tan a menudo está plagado de fracasos.

Afortunadamente, hay una ciencia detrás de esta falta de éxito: mira más a fondo todo lo que funcionó y ve que los resultados ganadores no son aleatorios, sino el resultado de un enfoque organizado. Define tu visión, establece tus objetivos y sé persistente en tus metas. Esta es la cura que las startups necesitan administrar.

Define tu visión

Con cualquier puesta en marcha, el proceso de identificar un problema y encontrar soluciones establece el papel de la empresa en el cumplimiento de una necesidad social. Esta visión se convierte en la base sobre la que se construyen todas las decisiones futuras. Si algo no está alineado con esto, deséchalo.

Con esta estrategia , Elon Musk pudo construir un imperio de mil millones de dólares dentro de las industrias de servicios financieros, automotriz, energética y aeroespacial.

“Reduce las cosas a sus verdades fundamentales y razona a partir de ahí”, dice Musk. "Comprende el tronco y las ramas grandes antes de meterte en las hojas... o no habrá nada a lo que aferrarse".

Secuencia tu proceso

Establece un programa de objetivos basado en objetivos: contrata a este tipo de persona, configura el diseño del tablero del cliente, prueba el argumento de venta y escribe estas tareas en la secuencia necesaria para lograrlas. Define tus procesos exactos y ten claro los pasos necesarios para evitar desviaciones.

Poner nuestras metas por escrito las mantiene en lo más alto de nuestra mente, identifica áreas de enfoque y nos permite dividirlas en puntos de referencia claros de logro. El multimillonario Richard Branson tiene fe en tomar notas y cultiva esta "cultura del cuaderno" en Virgin.

“Una idea que no se escribe es una idea perdida”, dice Branson. “Cuando la inspiración llama, tienes que capturarla”.

Centrarte en la meta

Sin una estrategia bien escrita que describa los objetivos, el alcance y la ventaja competitiva , puede ser más fácil que una nueva empresa pierda impulso. Las distracciones pueden terminar haciendo que el propietario de un negocio renuncie a su visión o se vuelva pasivo respecto a la realización de las tareas.

A través de Amazon, Jeff Bezos creó más valor para los accionistas que cualquier CEO actual debido a un propósito corporativo y una filosofía claramente articulados que guían la toma de decisiones de cada uno de sus miles de empleados.

“Es útil basar tu estrategia en cosas que no cambiarán”, dice Bezos. "Quiénes son sus competidores, qué tipo de tecnologías están disponibles... esas cosas van a cambiar tan rápidamente que también tendrá que cambiar tu estrategia muy rápidamente".

No te apresures a escalar

Hoy, Airbnb recibe a más de 150 millones de huéspedes en más de 65,000 ciudades, pero solo porque sus fundadores entendieron que para escalar, necesitaban hacer cosas que no escalan .

“No comienzas con 100 millones de usuarios”, dice el fundador de la compañía, Brian Chesky. “Empiezas con unos pocos, así que deja de pensar en grande y comienza a pensar en pequeño”.

Durante dos años, nos negamos a comenzar a desarrollar tecnología a escala en nuestra empresa porque sabíamos que primero había que refinar el proceso. Lanzar una campaña costosa sin primero construir la base y probarla agrega más riesgo para una nueva empresa emergente con una tasa de supervivencia ya baja que persistir en los objetivos trazados para lograr una visión.

Trabaja con cada cliente. Verifica todo el proceso para ver si se está produciendo un resultado de calidad. Haz cada micro-paso para lograr tus metas antes de considerar distracciones.

