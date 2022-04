Uso de tecnología simple para resolver problemas complejos

En este punto, la mayoría de nosotros probablemente haya escuchado la frase "fatiga de la aplicación" o "sobrecarga de la aplicación", refiriéndose al puro agotamiento asociado con navegar por el intrincado panorama de las numerosas tecnologías actuales. La tecnología disponible hoy en día es más avanzada que nunca, pero es fácil sentir que estas capacidades mejoradas pueden tener el precio de crear complejidad. En nuestra vida profesional, nuestra nueva realidad híbrida ha dado lugar a más aplicaciones, pestañas y clics que nunca, ya que a menudo dependemos de las comunicaciones basadas en aplicaciones en lugar de las interacciones en persona. Muchos de nosotros estamos ansiosos por superar la fatiga de las aplicaciones y recuperar la serenidad que tanto necesitamos con la tecnología que usamos todos los días para realizar nuestro trabajo. Sumerjámonos en los desafíos de la tecnología avanzada actual y algunas soluciones para combatir la fatiga de las aplicaciones de frente.

La tecnología de hoy puede ser agotadora

Con tantos de nosotros trabajando bajo un modelo híbrido, incluso las tareas más inocuas (como dar los buenos días a un compañero de trabajo) pueden consumir mucho tiempo, mientras que antes era tan simple como hacer contacto visual y decir tres sílabas en voz alta. Si bien escribir un mensaje de chat de "buenos días" puede parecer relativamente simple, cuando considera todos los clics, pestañas, ventanas y plataformas que usa a lo largo del día, es fácil ver cómo el mero hecho de navegar por nuestra tecnología puede ser agotador. tiempo.

Considere su reunión de equipo común y corriente, organizada en una plataforma de video. Un minuto antes de que comience la reunión, recibe un recordatorio de chat de la llamada de su cliente. Navega a la ventana de chat, le da un "me gusta" al mensaje, cierra el chat, navega a la ventana de su calendario, hace doble clic en la invitación a la reunión, hace clic para abrir el enlace de la reunión (que abre automáticamente su navegador web, para algunos razón), luego finalmente observa cómo se abre su plataforma de reunión y comienza la reunión, el trabajo "real". Todo ese tiempo dedicado a navegar a través de múltiples plataformas se suma a lo largo del día. Y se vuelve molesto.

La Gran Reorganización no ha ayudado

Como si eso no fuera suficiente con lo que lidiar a diario, muchos de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con equipos mucho más pequeños de lo habitual a medida que avanza la Gran Reorganización. En todo el mundo, los trabajadores han renunciado en masa , y aquellos que no han abandonado el barco se ven obligados a cubrir a sus compañeros de trabajo desaparecidos. Esto significa que no solo estamos rebotando entre innumerables plataformas, programas y ventanas, sino que muchos de nosotros estamos usando tecnología nueva o desconocida que normalmente sería manejada por otros compañeros de equipo.

Ahora que llevamos unos años en la Gran Renuncia, hemos visto múltiples estudios publicados que nos ayudan a procesar el panorama general detrás de este fenómeno laboral. En muchos casos, los empleados mencionanlas frustraciones tecnológicas como la principal razón para renunciar, en lugar de la falta de interés o pasión por el trabajo en sí.Un estudio encontró que la friolera de 49 por ciento de los trabajadores dejarían sus trabajos si odiaran la tecnología con la que trabajan, y el 32 por ciento en realidad lo ha hecho. Algunos líderes empresariales pueden sentirse inclinados a descartar la fatiga de las aplicaciones como una queja insignificante sobre el trabajo, pero claramente es un gran problema para los trabajadores que tienen que usar la tecnología (a veces desagradable) día tras día.

En general, nuestra realidad de trabajo híbrido y tecnología avanzada se han combinado para formar una vorágine de pantallas, notificaciones y clics, y muchos se ven abrumados por la fatiga de las aplicaciones. Pero la solución está fácilmente a nuestro alcance, en forma de pilas tecnológicas integradas.

La integración supera el agotamiento

Afortunadamente, existe toda una rama de la tecnología, que abarca numerosas industrias, dedicada a simplificar la experiencia del usuario al unir componentes dispares de un flujo de trabajo. En algunas aplicaciones comerciales, como los centros de servicio al cliente, la tecnología se conoce como "comunicaciones unificadas", donde una sola plataforma tiene como objetivo consolidar múltiples ramas de comunicación y colaboración. En mi industria, el marketing, utilizamos plataformas de automatización avanzadas para unir numerosos canales de participación en flujos de trabajo holísticos.

La tecnología de marketing actual es mucho más avanzada de lo que muchos creen, y una sola plataforma de automatización de marketing puede abarcar una amplia variedad de integraciones como CRM, SMS, planificación de eventos, redes sociales y mucho más. Además de fomentar la participación omnicanal del cliente, estas plataformas de marketing multifacéticas están diseñadas específicamente para hacer que la vida de los profesionales del marketing sea más fácil y eficiente. Los envíos de formularios de contacto entrantes generan automáticamente nuevas entradas en su CRM; los nuevos registros de eventos se traducen automáticamente en segmentaciones de audiencia específicas. Estos procesos automatizados, impulsados por tecnología integrada, eliminan numerosos pasos tediosos que, de otro modo, los especialistas en marketing tendrían que realizar por sí mismos.

Las pilas tecnológicas integradas no solo combaten la fatiga de las aplicaciones eliminando pasos redundantes y agilizando los procesos, sino que también aumentan la moral de los empleados al absorber una serie de tareas monótonas que inducen al aburrimiento que, de lo contrario, podrían provocar agotamiento. Y aunque algunas soluciones tecnológicas integradas avanzadas pueden tener una ligera curva de aprendizaje, las ventajas superan con creces cualquier obstáculo temporal. Después de todo, existe una correlación positiva demostrada entre las empresas de mejor desempeño y la priorización de la tecnología integrada.

Llevar

Si las empresas están interesadas en frenar la fatiga de las aplicaciones y aumentar la moral de los empleados, deberían apoyarse en toda la tecnología avanzada disponible en la actualidad. Muchas soluciones, impulsadas por la automatización, aliviarán de inmediato la carga de las tediosas tareas administrativas de los hombros de los empleados y reducirán drásticamente la navegación intermedia que a menudo se requiere cuando los trabajadores saltan de una plataforma a otra. Es probable que nuestro modelo de trabajo híbrido no vaya a ninguna parte, y la cantidad de soluciones tecnológicas aumentará, en lugar de disminuir, a medida que pase el tiempo. Las empresas deben actuar ahora y brindar a sus empleados soluciones simples para sus problemas complejos.