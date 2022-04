Jack in the Box lanza robots para voltear hamburguesas y servir bebidas

La industria de los restaurantes fue una de las más afectadas durante la pandemia y, a medida que la Gran Renuncia continúa exprimiendo la oferta laboral, especialmente en el sector de la comida rápida, las empresas tienen que encontrar nuevas formas de aliviar la carga. Jack in Box , por su parte, ha aprovechado el poder de la tecnología , asociándose con Miso Robotics para introducir robots en uno de sus restaurantes de San Diego.

Basándose en una combinación de inteligencia artificial , aprendizaje automático , visión artificial y análisis de datos, Sippy y Flippy 2 de Miso Robotics están diseñados para maximizar la eficiencia en las cocinas comerciales. Sippy , que monitorea los niveles y temperaturas de las bebidas, ya ha sido adoptado por el gigante rápido e informal Panera , y Flippy 2 , con la capacidad de voltear hamburguesas sugerida por su nombre, también fue probado por White Castle , con planes de expansión continua.

"Esta colaboración con Miso Robotics es un trampolín para nuestras operaciones internas de restaurantes", dijo Tony Darden, director de operaciones de Jack in the Box. "Confiamos en que esta tecnología será una buena opción para respaldar nuestras crecientes necesidades comerciales con la intención de tener un impacto positivo en nuestras operaciones al tiempo que promueve la seguridad y la comodidad de los miembros de nuestro equipo".

El director ejecutivo de Miso Robotics , Mike Bell, también expresó su entusiasmo por la asociación y dijo que es un paso significativo en la dirección de "ayudar a los restaurantes a aumentar el rendimiento, reducir los costos y crear un entorno más seguro para su personal".

También se habla de implementar la nueva tecnología en más ubicaciones de Jack in the Box en los próximos meses.

Los empleados actuales de Jack in the Box no necesariamente tienen que preocuparse por la seguridad laboral, ya que los modelos Sippy y Flippy 2 están diseñados para brindar alivio durante las horas punta, no para reemplazar completamente a sus colegas humanos, al menos no todavía.

Jack in the Box bajó más del 3% a las 10:15 am de hoy.