Los mejores empleados muestran estas 6 características

Cuando recientemente me senté en un panel de discusión para repasar mi experiencia en el espacio de la junta, uno de los temas principales giró en torno a la identificación de un miembro externo de la junta de calidad. Para mí, esta es una respuesta fácil: las cualidades que hacen a un gran miembro de la junta son las mismas que harían a un gran empleado.

Al igual que un gran miembro de la junta, un gran empleado tiene experiencia y educación, que se identifican fácilmente a través de la acumulación de credenciales a lo largo del tiempo. Pero incluso sin experiencia, existen buenos empleados, personas con potencial sin explotar y el impulso de trabajar más duro y sobresalir en lo que hacen, con una fortaleza de carácter que es difícil de construir en alguien cuando no surge de forma natural. Para evitar que estos buenos empleados se escapen de los dedos proverbiales de su empresa, aquí hay seis rasgos que debe buscar para identificarlos:

Cualidades esenciales del carácter

Los empleados que pierden una oportunidad laboral porque carecen de educación o experiencia pueden trabajar para desarrollar ambas cualidades y desarrollar su experiencia. A medida que recopilan estas herramientas, se convierten en excelentes empleados con altos niveles de experiencia, pero ¿qué hay de contratar a alguien sin experiencia?

Todos conocemos la trampa 22: solo contratar empleados con experiencia evita que los empleados sin experiencia sean contratados. Pero todo lo que se necesita es que un líder identifique a un candidato de calidad, le dé esa primera oportunidad y brinde la experiencia que necesita para comenzar a convertirse en un experto.

Busque estas seis características:

Pasión y emoción Afán Preparación Buena capacidad de comunicación Aprendizaje continuo/deseo de aprender Creatividad e innovación

Relacionado: Separar a su equipo de marketing de los demás limita su éxito

Habilidades con un valor práctico

Un buen empleado es apasionado, y cuando su misión, visión y valores personales se alinean con los de la empresa, naturalmente aplican esa pasión a su trabajo . La pasión les da la confianza que necesitan para afrontar tareas y superar obstáculos. Se sienten emocionados por involucrarse en las actividades de la empresa y preguntan cómo pueden ayudar a contribuir.

Cuando pueden conectar su trabajo con algo que les importa, se sienten más ansiosos por comprometerse y participar en los proyectos de la empresa. Incluso si la tarea está más allá de su experiencia y pericia, levantan la mano y se ofrecen como voluntarios de todos modos, con la esperanza de tener una oportunidad. Las personas de carácter fuerte saben que si se sienten fallando encontrarán la solución, aunque eso signifique pedir ayuda. Confían en que cada intento, exitoso o no, les otorgará otra insignia de experiencia y pericia, lo que los impulsará a hacer lo que sea necesario para superarlo.

Los buenos empleados también harán lo que sea necesario para estar preparados . Si saben que tienen una reunión, en lugar de caminar a ciegas, investigan el tema de la reunión y aportan conceptos relevantes para discutir con confianza. Tienen fuertes habilidades de comunicación y se sienten cómodos expresándose a sí mismos y sus ideas. Si creen que saben cómo hacer una determinada tarea más rápido o mejor, llevan esas sugerencias a sus gerentes. Es por eso que los buenos empleados se mantienen curiosos y siempre están aprendiendo , sin importar su edad, título o experiencia. Se esfuerzan por innovar y el aprendizaje continuo permite que un buen empleado se mantenga creativo en su campo. Jóvenes o viejos, saben que siempre hay otra lección que aprender.

Relacionado: Dolores de crecimiento: cómo convertir tiempos difíciles en períodos de crecimiento personal inmenso

Construir el carácter es un desafío, pero no imposible.

Puede ser cierto que algunas personas nacen con un carácter más fuerte que otras, pero muchas habilidades se pueden desarrollar y cambiar con el tiempo. Un niño que nace con cierto carácter pronto evolucionará, primero para parecerse más a sus padres y luego, cuando vaya a la escuela, más a sus amigos. Estas experiencias nos muestran que el carácter se puede moldear. Por supuesto, el cambio se vuelve más difícil a medida que envejecemos, especialmente cuando se trata de cambiar el carácter natural de uno , pero aún así, las personas pueden cambiar su comportamiento y la forma en que se expresan para desarrollar nuevas habilidades de carácter como adultos. Al principio, puede ser necesario lidiar con algo de ansiedad y años de práctica para dominar, pero especialmente si alguien ya exhibe algunas cualidades de un carácter fuerte, puede aprender a desarrollar más.

El carácter puede evolucionar y moldearse a medida que adquirimos nuevas experiencias. Cuando era muy joven y vivía en Polonia, era más extrovertida y tenía muchos amigos. La vida era cómoda. Luego, a los 11 años, me mudé a los EE. UU., donde los otros niños ya habían establecido relaciones muy cercanas que eran menos que acogedoras para el chico nuevo. Eventualmente, me hice amigo de un grupo muy unido de extranjeros como yo, pero me mantuve tímido durante toda la escuela secundaria y me mantuve en mi pequeño círculo. Nunca fui el mismo chico extrovertido que recordaba ser en Polonia, al menos no hasta que llegué a la universidad y tuve un nuevo comienzo.

Relacionado: 8 rasgos de carácter excepcional que conducen a la felicidad y el éxito

Allí, en lugar de que los niños se burlaran de mi acento, me encontré con adultos que pensaban que mi acento era genial. Inició conversaciones. De repente, la gente se interesó en mi viaje y salí de mi caparazón. Cuando entré en el mundo corporativo, mi carácter había cambiado por completo. Ahora, nadie me describiría nunca como tímido, pero llegar allí tomó años. Si alguien presenta la voluntad de expresar estas habilidades de carácter pero no tiene antecedentes de expresarlas en el lugar de trabajo, es posible que solo necesite una oportunidad para demostrar que puede hacerlo.

Los buenos empleados son un bien escaso y, en el clima laboral actual , aún más difíciles de encontrar. En lugar de centrarse solo en la experiencia y la educación para determinar la calidad de un empleado, observe si su carácter se alinea con la misión, la visión y los valores de su empresa, y preste atención a su comportamiento y la expresión de sus habilidades. Toda la experiencia del mundo puede no ser suficiente para evitar que un tramposo encuentre formas de hacerlo, pero con las cualidades positivas de un carácter fuerte, incluso un empleado sin experiencia puede convertirse en una parte valiosa de su equipo.