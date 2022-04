Si tienes más de 50 años, lo sabes bien: hace tiempo que la mayoría de las marcas dejaron de hablarte. Hoy las campañas publicitarias parecen enfocadas en los públicos jóvenes (millennials y centennials) pese a que no son necesariamente las generaciones con mayor poder adquisitivo. Este fenómeno parece extenderse por todo el mundo y un estudio realizado por MullenLowe Group en Inglaterra indica que las personas de más de 55 años no están contentas con la manera en que las marcas los representan.

10'000 Hours | Getty Images

Según el estudio, el 47% de la población adulta del Reino Unido tiene más de 50 años y su ingreso representa el 69.7% de la economía del hogar. Son la generación que más gasta prácticamente en cada categoría y, pese a ello, rara vez figuran en la publicidad de las marcas.

Según un reporte del canal de televisión Channel 4, solo el 12% de los anuncios en Inglaterra muestran a alguien de más 50 años como protagonista. Cuando aparecen, los adultos mayores suelen estar caricaturizados, estereotipados y normalmente necesitados de la ayuda que les brindan los jóvenes.

El estudio de MullenLow dice que el 88% de los 7,373 encuestados (todos mayores de 55 años) dijeron no estar contentos con el modo en que la publicidad los representa. Además, el 15% dijo sentirse defraudado o deprimido por esta situación y el 7%, enfadado.

En un artículo de The Drum en donde se aborda el caso de la poca presencia de los adultos mayores en las campañas publicitarias, el autor Jeremy Hine, explica: “Parece que, aunque muchos de nosotros no nos sentimos mayores, la industria tiene la intención de pasar por alto las valiosas habilidades que tienen para ofrecer los mayores de 50 años, y ese no debería ser el caso. En cambio, la actitud debe ser el diferenciador, no la edad, y se necesita hacer más para cambiar estas percepciones”.

Ayesha Walawalkar, una de las estrategas en MullenLowe Group comentó una vez finalizado el estudio: “Espero que esto sirva como un llamado de atención para la publicidad. El objetivo de la industria siempre ha sido provocar respuestas emocionales y crear trabajos con los que las personas puedan relacionarse, y si no pueden hacerlo, todos debemos repensar la forma en que realizamos nuestro trabajo”.

La agencia presentó un proyecto llamado “Invisible Powerhouse (Potencia Invisible)” que resalta los atributos de las personas mayores de 55 años y define siete segmentos basados en rasgos de la personalidad, más que en la edad. Los segmentos son: conformistas solidarios, buscadores de seguridad, gastadores inteligentes, hedonistas despreocupados, amantes de experiencias, ciudadanos responsables y progresistas sociales.