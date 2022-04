El ex CEO de Twitter y rostro de la compañía, Jack Dorsey , acudió a la plataforma de redes sociales el martes para expresar su fe y confianza en Elon Musk tras la adquisición de la compañía por parte del CEO de Tesla .

Dorsey, quien cofundó Twitter en 2006, publicó una serie de tuits en los que elogió y respaldó a Musk y su dedicación a la libertad de expresión , calificando a Twitter como "lo más cercano que tenemos a una conciencia global".

Continuó diciendo que hará "lo que sea necesario para proteger" el propósito inicial de Twitter y que la compañía y el gigante en el que se ha convertido ha sido su "mayor arrepentimiento", culpando a Wall Street y al "modelo publicitario" corporativo.

“En principio, no creo que nadie deba poseer o administrar Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa”, admitió Dorsey en medio de su juerga de tuits. “Sin embargo, para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la solución singular en la que confío. Confío en su misión de extender la luz de la conciencia”.

El objetivo de Elon de crear una plataforma que sea "máximamente confiable y ampliamente inclusiva" es el correcto. Este es también el objetivo de @paraga , y por eso lo elegí. Gracias a los dos por sacar a la empresa de una situación imposible. Este es el camino correcto... lo creo con todo mi corazón. – jack (@jack) 26 de abril de 2022

Elogió la dedicación de Musk para hacer que la plataforma sea más inclusiva y agradeció al actual director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal (a quien Dorsey seleccionó personalmente como su sucesor en noviembre pasado) por hacer lo mismo.

“Gracias a ambos por sacar a la compañía de una situación imposible”, escribió Dorsey. “Este es el camino correcto... lo creo con todo mi corazón”.

Hable acerca de un respaldo fuerte, o deberíamos decir, ¡en-Dorsey-ment!

El ex CEO de Twitter también publicó un enlace a la canción de Radiohead Everything In Its Right Place , que tiene un título que se explica por sí mismo.

Dorsey renunció el año pasado antes de entregarle la antorcha a Agrawal , quien era el Director de Tecnología de la compañía en ese momento, calificando su confianza en Agrawal como "hasta los huesos" en un correo electrónico a los empleados que compartió a través de (adivinaste) Twitter en lo que él llamó un esfuerzo para que Twitter sea la "compañía más transparente del mundo".

“He trabajado duro para asegurarme de que esta empresa pueda separarse de sus fundadores y fundadores”, escribió Dorsey en su anuncio . “Estoy muy triste… pero muy feliz. No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan su empresa por encima de su propio ego”.

A partir del martes por la tarde, Twitter cayó apenas un 3% día tras día. Las acciones se valoraron en $ 51,57 durante la negociación previa a la comercialización el mismo día.

