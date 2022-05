El Senado de México ya tiene su primer cajero de Bitcoin

El día de ayer se celebró el foro “Bitcoin: México frente al futuro” en el Senado de la República Mexicana con la finalidad de analizar y detonar el crecimiento del mercado de las criptomonedas. Organizado por los senadores Miguel Ángel Mancera y Juan Manuel Fócil Pérez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el evento fue buscó crear conciencia en torno a la necesidad de crear una ley que regule el uso de las monedas digitales y que permita a los usuarios obtener servicios digitales seguros.

Shutterstock

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, habló de la importancia de desarrollar empresas de financiamiento colectivo e instituciones de fondo de pagos electrónicos, pues las monedas digitales podrían ser una opción para los casi 67 millones de personas que no tienen acceso al sistema bancario en México: “Lo que conviene a nuestro país es captar los beneficios de esta nueva industria financiera digital. Hoy pondremos atención al Bitcoin, pero nuestros trabajos legislativos no deben perder de vista que es una de las tantas criptomonedas que existen en la actualidad”.

Mancera explicó que, pese a los 62 millones de transacciones realizadas entre más de 109 millones de cuentas, el sistema financiero mexicano aún no reconoce a las criptomonedas: “El Bitcoin no sólo es un activo especulativo, también es un sistema financiero, un sistema de información con muchas bondades que actualmente el sistema financiero no tiene, fundamentalmente transparencia y apertura”.

La instalación del cajero automático con moneda digital

Por iniciativa de la senadora de Nuevo Léon, Indira Kempis, se instaló en el lobby el cajero de Bitcoin en México con el objetivo de propiciar la libertad, la inclusión y la educación financiera. Operado por la empresa Chain Bytes el cajero permitirá a los legisladores hacer operaciones de compra y venta de divisa electrónica con una paridad de $795,618 pesos por cada Bitcoin.

Durante el evento Monreal Ávila explicó que en varias ciudades de América Latina hay ya instalados cajeros automáticos de criptomoneda como el que está en el senado. Según explicó en Bogota hay 24; en Panamá, 19; en Santo Domingo, 11; en San Juan de Puerto Rico, 11; en Bueno Aires, 10; en Sao Paulo, 9; en Tijuana 6, y en la Ciudad de México, 5.