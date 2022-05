Por qué debería preocuparse por la seguridad psicológica en el lugar de trabajo

Si hay un solo atributo que enfatizo tanto en mi trabajo como abogado como en mi trabajo como consultor de efectividad organizacional, es la seguridad.

Mi trabajo como abogado de entretenimiento es proteger los procesos creativos de las personas, su propiedad intelectual, su energía y su tiempo. Al proteger estas cosas, brindo seguridad para que los artistas, músicos y personas que trabajan en espacios creativos y creativos adyacentes se concentren en su oficio, en lugar de las legalidades y la logística de administrar un negocio que puede ser un dolor de cabeza, especialmente cuando no es su mermelada. De esta manera, la seguridad va en conjunto con la innovación y me permite brindar a mis clientes no solo servicios legales, sino también seguridad y tranquilidad.

De igual manera, en mi trabajo como consultora de liderazgo y efectividad organizacional, la seguridad también es de suma importancia para que las personas puedan realizar su mejor trabajo.

Orígenes de la seguridad psicológica

La Dra. Amy Edmondson , profesora de liderazgo y gestión de novartis en la Escuela de Negocios de Harvard , es la principal investigadora y autora de un concepto llamado "seguridad psicológica". Después de pasar años investigando en hospitales de investigación y otras instituciones públicas, Edmondson acuñó este término para "una creencia compartida de que el equipo es seguro para la toma de riesgos interpersonales".

En otras palabras, un equipo solo está psicológicamente seguro si todos los miembros sienten que pueden ser vulnerables y auténticos sin temor a la humillación o la pérdida de estatus. Muchos años después de que Edmonson escribiera y publicara por primera vez sobre este concepto, se convirtió en parte de un estudio de investigación a largo plazo realizado por Google llamado Proyecto Aristóteles .

En este estudio, Google descubrió que no importaba quién estaba en un equipo (estrellas de rock, doctores, académicos de Rhodes), lo que importaba era cómo se trataban entre sí. El Proyecto Aristóteles demostró definitivamente que la seguridad psicológica era la característica número uno de un equipo de alto rendimiento.

Desde entonces, más organizaciones han centrado su atención en la creación de este tipo de equipos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por un lado, muchos líderes aún lo ven como algo "agradable de tener" y no como lo "imprescindible" que es para entornos de trabajo efectivos y productivos. Parte de esto se debe a una simple falta de comprensión, pero parte se debe a que los líderes y las organizaciones no lo ven como una forma vital de trabajar o no lo ven como algo bueno para los negocios.

Esto es sorprendente ya que, desde una perspectiva legal, hay mucho sobre la seguridad psicológica que tiene sentido cuando se trata de proteger a las empresas y organizaciones de la mala publicidad, la pérdida de ingresos e incluso la pérdida de la buena voluntad pública en la que confían tantas empresas: especialmente en la era de las redes sociales omnipresentes.

La seguridad psicológica fomenta la honestidad

Cuando un equipo está psicológicamente seguro, una de las primeras formas de colaboración que surge es una comunicación más abierta. El intercambio de información se vuelve más frecuente. La confianza crece hasta el punto en que las personas comienzan a ser abiertas, honestas y vulnerables dentro de la dinámica del equipo. Con la seguridad viene la capacidad de admitir errores, expresar incertidumbre y pedir ayuda sin temor a ser juzgado. Para los equipos que carecen de seguridad psicológica, los errores a menudo se ocultan debajo de la alfombra y pueden llevar a que se cometan los mismos errores, o incluso a errores diferentes y más costosos, en el futuro.

Cualquier organización preocupada por la eficiencia, el ahorro de costos y la productividad debe crear urgentemente un entorno psicológicamente seguro para su gente. Ahorra tiempo y dinero y, a veces, incluso lo ayuda a salvar las apariencias cuando su equipo lo ayuda a evitar esos errores vergonzosos y costosos.

La seguridad psicológica disminuye el desgaste y ahorra dinero

La honestidad significa que se pueden detectar los errores, y se puede ahorrar dinero, antes de que los proyectos se descarrilen o los presupuestos se salgan del agua. Del mismo modo, un entorno de equipo seguro le ahorra a la empresa el costo y el problema de reemplazar a los empleados que no están comprometidos.

La Society for Human Resource Management (SHRM) informó que, en promedio, a una empresa le cuesta de seis a nueve meses del salario de un empleado reemplazarlo. Para un empleado que gana $ 60,000 por año, eso equivale a $ 30,000 a $ 45,000 en costos de reclutamiento y capacitación.

El desgaste es caro. La seguridad psicológica es la respuesta.

Los empleados que se sienten seguros para asumir riesgos y que creen que su yo auténtico es bienvenido en el lugar de trabajo tienen casi cinco veces más probabilidades de quedarse y dar lo mejor de sí mismos a su equipo. Los equipos comprometidos son un 21 % más rentables para sus empresas, y un abrumador 96 % de los empleados quiere jefes y gerentes empáticos que creen lugares de trabajo seguros e inclusivos. Para mantener a su gente, debe respetar a su gente, y comienza con hacerla segura.

La seguridad psicológica puede ser la diferencia entre la vida y la muerte

En los primeros trabajos de Edmonson en hospitales de investigación, la capacidad de una enfermera para pedir retroalimentación a un médico a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. En algunos casos, un médico que se niega a ser "cuestionado" por una enfermera significa que se administró una dosis incorrecta o se realizó un procedimiento incorrecto. Si bien muchos de nosotros no trabajamos en entornos con actividades de tan alto riesgo, aún nos corresponde ser conscientes de que todos los errores, sin importar cuán pequeños puedan parecer, conllevan un riesgo.

Cuando Wells Fargo combinó los objetivos de ventas con incentivos que enfatizaban los servicios al cliente, los empleados entraron en pánico y comenzaron a crear cuentas fraudulentas para cumplir con los objetivos tremendamente poco realistas. Este fue un fracaso colosal de la cultura de seguridad psicológica, y la empresa ahora está involucrada en juicios por fraude y enfrenta multas de hasta $3 mil millones .

La seguridad es una parte simple, pero poderosa y absolutamente necesaria para cuidar a su gente, su empresa, su reputación y, a veces, su propia vida. No se trata solo de tonterías de habilidades blandas y cálidas. Es lo mejor que puede hacer para proteger a su gente ya su empresa de pérdidas de todo tipo.