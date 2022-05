La receta simple para ser tu propio jefe: visión + personas + sistemas

Tres de cada cinco estadounidenses sueñan con iniciar su propio negocio. Eso significa que el 61% de las personas están sentadas en su escritorio o detrás de un mostrador, soñando con dejar atrás el trabajo que realmente están haciendo y encontrar la vocación que llena su taza. De esos soñadores, un increíble 92% de ellos nunca comienzan: la mayoría de la gente nunca convierte el sueño en acción.

Ezra Bailey | Getty Images

Los Wantrepreneurs a menudo se ven frenados por problemas de financiación o falta de conocimientos técnicos. Incluso más dicen que simplemente no saben cómo empezar. Pero cómo inicias tu negocio no importa. Si tiene un fuego ardiendo dentro para construir su propio negocio y ser su propio jefe (BYOB), puede hacerlo. Simplemente no has dado el salto, todavía.

Si está listo para dejar de decir "qué pasaría si" y BYOB, comience con una receta simple: visión más personas más sistemas.

Visión: el qué

Comience con una hoja de papel en blanco. Al utilizar el poder de su visión y profundizar en los detalles, esa hoja de papel en blanco se convertirá en su cuadro pintado, una instantánea nítida de dónde estará en el futuro.

Tu mente trabaja consciente e inconscientemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana para hacer realidad las cosas que ves en tu imaginación. Estás limitado solo por la claridad de tu visión. Es casi como si, en el momento del compromiso, el universo conspirara para ayudarte.

La gente suele pensar en el establecimiento de objetivos de una de dos maneras: esperanzas y sueños de pastel en el cielo, y planificación estratégica de tuercas y tornillos. Según más de 200 estudios científicos, la mejor manera de lograr resultados reales es usar ambos mediante el contraste mental. Al seguir su sueño de cielo azul con pasos prácticos, tendrá la inspiración y el plan de juego que necesita para llegar al destino deseado.

Para crear una imagen pintada, deberá trasladarse cinco años hacia el futuro. Hágase algunas preguntas clave: ¿Qué cosas hice hace cinco años que realmente valieron la pena? ¿Por qué eran las cosas correctas para hacer? ¿Qué fue lo que casi me impidió hacer esas cosas? Una vez que responda estas preguntas, sabrá exactamente cómo es su futuro. Luego puede comenzar a construir el equipo y la estrategia que lo ayudarán a llegar allí.

Personas: los que

Mi nuevo negocio de transporte de chatarra, The Rubbish Boys, estaba ganando alrededor de un millón de dólares al año cuando me encontré obsesionado con las preguntas: “¿Cómo serían las cosas si tuviera a las personas adecuadas? ¿Qué tan diferente sería mi negocio?”

Había creado mi imagen pintada de empleados felices y uniformados en camiones limpios y relucientes que se convertían en el FedEx de la eliminación de chatarra, pero nos estancamos. Me di cuenta de que había contratado a las personas equivocadas y necesitaba comenzar de nuevo si quería convertir mi visión en realidad. Me rompió el corazón cuando despedí a toda la empresa, las once personas, en un solo día.

Luego creé "La prueba de la cerveza y la barbacoa". Son dos pasos simples (y deliciosos) para encontrar personas que realmente encajen en nuestra cultura.

Primero me pregunto:

¿Encuentro interesante a esta persona?

¿Está esta persona realmente interesada en lo que hacemos?

¿Me imagino tomándome una cerveza con ellos?

La segunda parte se trata de decidir si la persona es una buena adición a nuestro equipo en general. Si lanzo a ese candidato a un entorno grupal, como una parrillada de la empresa, ¿encontrarán una manera de conectarse? ¿Qué aportan a la dinámica de grupo?

Para alentar a las personas a seguir su visión, debe ayudarlos a verse reflejados en ella. Cuando empodera a su gente y los valora por sus contribuciones, su gente se comprometerá más a ayudar a lograr su visión. Nunca subestimes el poder transformador del capital humano.

Sistemas: el cómo

Los empresarios rara vez se toman el tiempo para experimentar, refinar y sistematizar cada proceso. Pero si su visión es su estrella polar y su gente es su tripulación, los sistemas son la hoja de ruta para llevarlo a donde quiere ir.

Tus sistemas dependerán del tipo de negocio que estés construyendo: ¿estás comenzando desde cero o uniéndote a una franquicia? El tipo de negocio que elijas construir también dependerá de si eres el tipo de emprendedor que vive en el panorama general de los sueños o si eres un ejecutor que puede hacer las cosas.

Piénselo de esta manera: el creador visionario de un nuevo negocio es como el constructor de un auto de carreras. ¿Quieres construir un coche de carreras? ¿O quieres conducir un coche de carreras? Ambos caminos pueden conducir a un gran éxito, pero es mucho más probable que ganes la carrera si tu auto de carreras ya está en la pista.

Independientemente del camino que elija, no puede ganar sin sistemas probados y refinados. Créalas o cómpralas, rodéate de personas que crean lo que tú crees y sientan lo que tú sientes y que abracen tu visión contagiosa.

Este artículo fue extraído del libro BYOB: Build Your Own Business, Be Your Own Boss de Brian Scudamore.