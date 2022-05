Estos 4 conceptos te ayudarán a entender las cadenas de bloques

Durante el último año, la cobertura de los medios y el interés del público en general por las criptomonedas, las cadenas de bloques y las NFT se ha incrementado significativamente. A partir del 22 de marzo, la capitalización de mercado global de todas las criptomonedas supera los 1,9 billones de dólares, y El Salvador ahora reconoce a bitcoin como moneda de curso legal . Blockchain, la tecnología que sustenta estos desarrollos, ha experimentado un crecimiento en la adopción institucional, con el 20% de las empresas que ya usan o planean usar la tecnología en sus operaciones. La financiación de capital de riesgo continúa llegando al espacio, registrando más de $ 25 mil millones solo en 2021.

En medio de todo el bombo, es importante entender qué es blockchain, y por qué, fuera de la dinámica del mercado y la especulación, la tecnología es tan transformadora. Las explicaciones a menudo pueden ser muy técnicas, lo que no es particularmente útil para los responsables de la toma de decisiones que evalúan la tecnología y exploran su aplicabilidad a sus negocios.

Para aquellos que buscan evaluar el valor de la tecnología blockchain para su negocio, hay cuatro conceptos clave que deben comprender: conectividad, descentralización, inmutabilidad y automatización. Al comprender estos conceptos, las empresas pueden llegar a una comprensión informada de la tecnología Power Blockchain que presenta.

Relacionado: 5 maneras en que la tecnología Blockchain cambiará la forma en que hacemos negocios

¿Para qué sirven las cadenas de bloques?

Antes de profundizar en los cuatro conceptos clave, ¿qué son las cadenas de bloques y para qué pueden usarlas las empresas?

En su nivel más básico, una cadena de bloques es un libro de contabilidad digital mantenido por una red descentralizada de computadoras. Cada computadora en la red ejecuta el mismo software, almacena la misma información, rastrea cuando la información cambia y valida esos cambios. Las cadenas de bloques también son una plataforma para ejecutar programas llamados contratos inteligentes : fragmentos de código que se ejecutan automáticamente de acuerdo con la lógica del software condicional, como "si x es verdadero, entonces ejecute y".

Los desarrolladores están aprovechando los contratos inteligentes y la tecnología blockchain para crear una nueva generación de aplicaciones descentralizadas. Por ejemplo, impulsado por el interés de los inversores minoristas en el acceso a las criptomonedas, las finanzas descentralizadas (DeFi) ofrecen productos financieros complejos, como plataformas de préstamos y préstamos y protocolos de derivados, todo sin necesidad de intermediarios como bancos. Con DeFi, las personas conservan el control total sobre sus finanzas. DeFi es el sector de blockchain de más rápido crecimiento , con un crecimiento de más de 12 veces, de $ 18,7 mil millones a $ 254,94 mil millones en 2021. Más allá de DeFi, blockchain tiene el potencial de transformar los mercados de deuda, acciones y carbono.

Mientras tanto, los productos de seguros descentralizados están creando eficiencias y aprovechando los mercados desatendidos. Según Deloitte , la tecnología blockchain puede ahorrar a las aseguradoras de propiedad y accidentes más de 200 000 millones de dólares al año, al tiempo que mejora la automatización, la transparencia y los registros de auditoría. Los bajos costos generales también han permitido que los proveedores de cobertura nativos de blockchain como Arbol atiendan a sectores menos cubiertos, como pequeñas y microgranjas, que a menudo se consideran demasiado especializados o riesgosos para los proveedores de seguros heredados.

Al conectarse a los sensores de IoT, las cadenas de bloques permiten un seguimiento integral de la cadena de suministro, lo que aumenta la transparencia y promueve la entrega a tiempo. Las organizaciones también pueden usar cadenas de bloques privadas para lograr una automatización escalable para datos internos altamente confidenciales.

Estos casos de uso son solo el comienzo de lo que es posible con blockchains. Los líderes empresariales en estas industrias y otras pueden aprovechar las garantías superiores de seguridad, confiabilidad y transparencia de blockchains para desbloquear nuevas fuentes de ingresos en su área de operación. A continuación se encuentran los cuatro conceptos clave que necesita saber para comprender mejor cómo las cadenas de bloques ofrecen estas características y cómo se aplican en contextos comerciales.

1. La conectividad externa permite nuevas aplicaciones

Hacer que las cadenas de bloques sean útiles, o crear cualquiera de las aplicaciones avanzadas enumeradas anteriormente, requiere acceso a datos externos. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes a recordar acerca de las cadenas de bloques es que, por naturaleza, no están conectadas a nada fuera de sí mismas. Las cadenas de bloques están diseñadas específicamente de esta manera para niveles más altos de seguridad, pero un sistema de cadena de bloques cerrado es como una computadora sin Internet: interesante y útil, pero no tanto como lo sería con conectividad a Internet.

La introducción de datos externos puede comprometer la seguridad de una cadena de bloques . Si bien las cadenas de bloques en sí mismas son muy seguras, vincular un contrato inteligente a datos externos introduce un nuevo vector de ataque, lo que significa que un actor malicioso no tiene que superar la arquitectura de seguridad de una cadena de bloques para explotar los contratos inteligentes; solo necesitan manipular la fuente de datos, activando el contrato inteligente de una manera que los favorezca.

Las redes de Oracle , sin embargo, conectan de forma segura las cadenas de bloques a los datos del mundo real, lo que a su vez permite las aplicaciones avanzadas que demandan los usuarios. En lugar de obtener información de una sola fuente, por ejemplo, el precio del éter (la criptomoneda nativa de la cadena de bloques de Ethereum) en USD, las redes de Oracle descentralizadas como Chainlink agregan múltiples fuentes diferentes para suavizar los errores y protegerse contra la manipulación. Cuando los desarrolladores de contratos inteligentes obtienen datos a través de una red de Oracle, los actores maliciosos no pueden explotar el sistema manipulando una sola fuente de datos. Deben apuntar simultáneamente a tantas fuentes de datos (ya sean cinco, diez o incluso más) como requiera el contrato inteligente como entrada para ejecutar un comando, lo cual es extremadamente poco realista a medida que las redes se vuelven más descentralizadas.

Sin una red de Oracle, los desarrolladores también podrían no usar una cadena de bloques para casos de uso que impliquen interactuar con el mundo real, ya que no hay garantía de que los datos que activan los contratos inteligentes sean precisos. Si bien no son una característica inherente de las cadenas de bloques, las redes de Oracle son esenciales para impulsar una adopción más amplia de la tecnología de cadenas de bloques. La realización de todo el potencial de blockchain depende del desarrollo exitoso de una nueva generación de aplicaciones impulsadas por Oracle Networks.

Relacionado: El impacto de Blockchain cuando se trata de seguridad de datos

2. La descentralización garantiza el tiempo de actividad y la seguridad

Como se mencionó anteriormente, una red de cadena de bloques se compone de cientos o incluso miles de nodos, cada uno de los cuales lleva una copia idéntica de toda la información registrada en la cadena. La arquitectura de la cadena de bloques está descentralizada: ninguna identidad única y centralizada es responsable del mantenimiento de registros o del control del sistema. Este diseño tiene múltiples beneficios. Por un lado, la redundancia ayuda a garantizar el tiempo de actividad. Si un nodo deja de funcionar, hay muchos otros nodos con información idéntica para mantener las operaciones en funcionamiento. Además, los actores maliciosos no pueden comprometer una cadena de bloques atacando un nodo. Necesitan controlar con éxito la mayor parte de la red, que es extremadamente costosa y requiere muchos recursos, lo que representa un desafío importante incluso para los atacantes más sofisticados, al mismo tiempo que elimina automáticamente los intentos de explotación de bajo esfuerzo.

3. La inmutabilidad promueve la transparencia y la rendición de cuentas

Las cadenas de bloques también son inmutables , lo que significa que una vez que se agrega algo a la cadena de bloques, no se puede editar retroactivamente ni eliminar. Los cambios en la información existente se registran mediante la adición de nuevos bloques de datos que muestran las ediciones que se realizaron. Incluso si los datos cambian, cada participante en la red tiene un registro del estado inicial de la información.

Esta configuración crea un sistema sin confianza. Las personas que ejecutan nodos individuales no necesitan confiar entre sí, porque el verdadero estado de la información está disponible para todos los participantes, con grandes barreras para la manipulación. La realización del intercambio de valor sin confianza a través de Bitcoin fue transformadora porque, por primera vez en la historia, completos extraños podían intercambiar valor de manera confiable sin un intermediario, como un banco, absorbiendo parte de los fondos y creando ineficiencias. Con todos los participantes operando con la misma información, no hay forma de que una de las partes manipule las transacciones o incumpla un contrato. Con toda la información y los cambios visibles en la cadena, el sistema ofrece una supervisión sin precedentes. Por ejemplo, las empresas que buscan una mayor trazabilidad de la cadena de suministro pueden usar una cadena de bloques para examinar el ciclo de vida completo de un producto, usando sensores IoT para brindar información sobre la ubicación, la fecha, la calidad, las certificaciones y más en la cadena.

4. Automatización de energía de contratos inteligentes

Las aplicaciones basadas en blockchain, o aplicaciones descentralizadas (dApps) , son esencialmente colecciones de contratos inteligentes. Los desarrolladores recurren a dApps para obtener las mismas garantías que ofrecen las cadenas de bloques, incluida una mayor seguridad, inmutabilidad y descentralización. Ethereum fue la primera cadena de bloques en ofrecer una funcionalidad de contrato inteligente ampliamente accesible, lo que permitió el desarrollo de dApps. Sin contratos inteligentes, las cadenas de bloques generalmente solo son útiles para acuñar y mover tokens.

Una vez conectados externamente, los contratos inteligentes se pueden utilizar para automatizar los procesos comerciales sirviendo como formas de acuerdo digital altamente confiables y seguras. Aquí es donde las eficiencias reales y los ahorros de costos comienzan a ocurrir. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del seguro de lluvia: un agente individual ya no necesita verificar que se hayan cumplido las condiciones de calificación para aprobar un pago. Más bien, los fondos se mantienen en depósito dentro de un contrato inteligente, y cuando los sensores de IoT indican que un área recibió lluvias insuficientes durante un horizonte de tiempo preestablecido, se paga automáticamente a un agricultor. Debido a que el contrato está vinculado a datos del mundo real obtenidos directamente de la región y verificados por una organización como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica , la aseguradora no debe temer que los fondos se hayan asignado de manera inapropiada. Este sistema limita simultáneamente el fraude de seguros, garantiza pagos más rápidos para los agricultores y amplía las oportunidades de mercado para los proveedores que pueden reducir los costos mediante pólizas automatizadas.

Relacionado: Esto es lo que debe saber sobre los contratos inteligentes

¿A dónde vamos desde aquí?

Si bien la mayoría de los tomadores de decisiones comerciales no necesitan comprender todas las propiedades técnicas de blockchain, la comprensión de estos cuatro elementos centrales puede ayudar a las organizaciones a determinar cómo la tecnología blockchain puede servirles mejor. Se pueden obtener importantes beneficios de automatización y ahorro de costos al mover las funciones comerciales a la cadena de bloques, y las organizaciones líderes ya están haciendo el cambio.

A medida que más y más organizaciones buscan incorporar la tecnología blockchain, también pueden aprovechar las soluciones de middleware como Chainlink para facilitar la transición. Chainlink permite a las empresas conectar sistemas back-end heredados, así como datos externos a blockchains. Con estas capacidades, las organizaciones no solo pueden conectarse a los datos fuera de la cadena que necesitan para desarrollar aplicaciones avanzadas, sino que también pueden aprovechar sin problemas las capacidades de descentralización, inmutabilidad y automatización de las cadenas de bloques junto con sus sistemas existentes.

Al comprender los principios básicos de la tecnología blockchain y considerar su enfoque para integrar sus procesos existentes con la economía de contratos inteligentes, los líderes empresariales pueden posicionar a sus empresas para capturar todos los beneficios del valor presentado por Web3 .