5 formas en que las cumbres virtuales pueden ayudar a su empresa

Habiéndose sentido fuertemente armado para hacer negocios en línea en 2020, hubo una resistencia inevitable por parte de la mayoría de las personas. ¡No es de extrañar! Estábamos acostumbrados a realizar reuniones en persona. No solo eso, sino que industrias y subindustrias enteras habían crecido para respaldar los viajes de negocios .

Todo, desde el carrito del barista fuera del vestíbulo corporativo, hasta las tarjetas de viajero frecuente y Hilton, todos colgaban sus sombreros en el viajero de negocios. ¡El interés creado fue enorme! Y eso no es para denigrarlo en absoluto. Estas empresas e individuos, de buena fe, crearon servicios para apoyar (lo que era) una industria floreciente.

Entonces llegó la pandemia

En realidad, fue hace dos años hasta el día en que escribo esto, que a la gente en mi país natal de Gran Bretaña se les dijo que se quedaran en casa, bajo un bloqueo nacional sin precedentes. Rápidamente, las empresas tuvieron que luchar para encontrar formas y medios alternativos para comunicarse. ¡La crueldad de todo fue, por supuesto, que estas medidas se promocionaron como solo temporales!

"Tres semanas para aplanar la curva", decían. Entonces, por supuesto, los remedios que todos buscábamos eran igualmente temporales. Le tomó mucho tiempo darse cuenta de que esto iba a ser algo con piernas.

Dos años después, la noción de reuniones y cumbres virtuales se ha afianzado considerablemente. Zoom se ha unido a esos rangos sagrados como nombre de empresa, descriptor y verbo, junto con Hoover, Velcro y Google. ¡En abril de 2020, Zoom registró un hito de 300 millones de participantes en reuniones diarias y hoy registra más de 3,3 billones de minutos de reuniones anuales!

En poco tiempo, surgieron nuevas industrias en apoyo del nuevo mundo empresarial virtual. Muchas empresas, como Entrepreneurs HQ de mi amigo Liam Austin, han acudido en nuestra ayuda. Han hecho el trabajo preliminar de probar el modelo. Están demostrando los inmensos beneficios de realizar eventos en línea, tanto para su empresa como para sus clientes.

Antes de profundizar en mi lista de cinco formas en que las cumbres virtuales pueden ayudar a su negocio, debo decir que no estoy arrojando sombra sobre las reuniones en persona. Solía organizar retiros yo mismo y tengo toda la intención de volver a eso, cuando tenga sentido hacerlo. Las cumbres virtuales no son un reemplazo para estar juntos. La intimidad de estar en la misma habitación que tu audiencia, incluso si es grande, no se puede igualar en línea. Sin embargo, lo que pueden hacer las cumbres virtuales es reemplazar ciertos tipos de reuniones, mientras mejoran sus ofertas generales de las siguientes maneras:

1. Bajo costo para asistir

Esto puede parecer obvio, pero abrir su computadora portátil y sentarse presenta un costo mucho menor para sus posibles clientes que los boletos de avión, las estadías en hoteles y las comidas en una ciudad extraña. Debido a esto, es mucho más probable que atraigas asistentes en primer lugar.

El otro beneficio es, por supuesto, que puede ofrecer precios de boletos más bajos mientras incurre en menos costos. Mi consejo, sin embargo, sería no bajar mucho los precios. Recuerde: el valor está en el contenido de su presentación , no en un fin de semana.

2. Escalabilidad infinita

Cuando invitas a personas a tu cumbre en el salón de baile de un hotel, invariablemente te encuentras con el hecho de que viene con una capacidad máxima. Sé que esto suena como un problema solo para personas como Tony Robbins , pero incluso en una escala más pequeña, tendrá que poner un límite en la cantidad de boletos que vende.

Con una cumbre virtual, todas las personas del mundo con conexión a Internet pueden asistir. No solo eso, sino que si graba el evento y lo vuelve a empaquetar, ¡podrá venderlo después del evento, durante el tiempo que desee, a cualquiera que lo desee! Más sobre eso en breve.

3. Más flexibilidad

Estoy seguro de que ha presentado o asistido a una conferencia que estuvo plagada de problemas técnicos. Los micrófonos de radio tienen esa capacidad única de desconectarse, inmediatamente después de estar bien durante los ensayos técnicos y justo antes de continuar. El equipo puede enfermarse, los presentadores se dan de baja, el equipo no llega a tiempo... y usted está frito.

Con cumbres virtuales, en primer lugar; hay menos equipo de qué preocuparse. Incluso si te estás volviendo elegante con un set, iluminación y/o software de transmisión, es mucho menos para ordenar que una sala entera de personas.

Si algo sale drásticamente mal y tiene que reprogramar para 24 horas más tarde, puede hacerlo sin incurrir en grandes costos y (gracias al punto 1) será menos probable que sus asistentes se quejen, porque no han tenido que viajar, pagar por alojamiento etc

4. Es de hoja perenne

Mencioné esto antes, pero merece su propio punto. Las cumbres virtuales se pueden grabar muy fácilmente y reutilizar como contenido perenne. Eso no quiere decir que no puedas hacer lo mismo con los eventos en persona , por supuesto , pero probablemente necesitarás contratar un gran equipo con cámaras estáticas y móviles.

Cuando se realiza una cumbre virtualmente, no hay necesidad de todo eso. Si lo desea, puede configurar dos cámaras para cortar entre ellas, pero una está bien. Sus oradores invitados llamarán a través de Zoom/Skype/FaceTime de todos modos, por lo que no hay expectativas más allá de la configuración de su propia cámara web. Y dado que de todos modos lo está canalizando todo a través de una computadora, ¡también puede presionar grabar!

El contenido Evergreen , si planificas bien tu cumbre, ¡puede literalmente generar ingresos para ti para siempre! Planifique cuidadosamente su presentación en secciones y podrá vender el curso completo, partes del mismo como un artículo de menor costo y así sucesivamente. Puede utilizar parte de él como un imán principal e incluso hacer repeticiones en vivo que no se pueden omitir. ¡Esos son como asistir en vivo de todos modos!

5. También es simplemente "verde"

Por supuesto, al no alentar a mucha gente a viajar, está reduciendo el impacto ambiental de su cumbre. Eso no quiere decir que sea completamente sin impacto, necesitará electricidad para una cosa, pero se reduce enormemente si todos inician sesión desde casa.

Gracias a esto, puede reducir significativamente la huella de carbono de su empresa, sin dejar de enviar el mismo mensaje a más personas.

¿Las cumbres virtuales van a reemplazar los eventos presenciales?

No, no lo creo, y ellos tampoco deberían. Hay algunos eventos en los que realmente tienes que estar en la sala. La energía colectiva, las interacciones y la atmósfera nunca se pueden replicar por completo a través de la pantalla de su computadora.

Dicho esto: hay muchos tipos de eventos de coaching que no sufrirán por no ser en persona y se pueden adaptar fácilmente al medio en línea. Y el beneficio adicional de esto es que habrá muchos más para que todos podamos asistir, disfrutar y beneficiarnos . ¿Estás pensando en realizar una cumbre virtual para tu negocio? Es mucho menos aterrador de lo que crees.

